‘ఫుల్ ట్యాంక్’ అనొద్దు! - కాస్త ఖాళీ ఉంచండి బ్రో
వాహనం ముందూ, వెనక్కు ఊపి మరీ నింపిస్తారు - మీరూ అలా చేస్తుంటే ఇక నుంచి మానేయ్యాల్సిందే
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 15, 2025 at 11:21 PM IST
Do Not Fill Fuel Tank Completely : నారాయణ బంకుకు వెళ్లి కారు ట్యాంకు ఫుల్ చేయించారు. అక్కడి సిబ్బంది ఆయన ముందే మీటరు సున్నా చేసి ట్యాంకులో 42 లీటర్లు ఇంధనం నింపారు. కంపెనీ మాన్యువల్ ప్రకారం కారు ట్యాంకు సామర్థ్యం 37 లీటర్లయితే అంతెలా పట్టిందంటూ ఆయన కేకలేశారు. కొలతల్లో మోసం ఉందని గొడవకూ దిగారు. వాస్తవానికి కంపెనీ మాన్యువల్లో ఇచ్చే లెక్క కంటే ట్యాంకు పెద్దదిగానే ఉంటుంది. ఎందుకంటే భద్రతా చర్యల్లో ఇదీ ఒక భాగం. ఈ విషయం తెలియక వాహనదారులు బంకుకు వెళ్లగానే ‘ఫుల్ ట్యాంక్’ అంటారు.
కాస్త కూడా ఖాళీ ఉండకూడదంటూ వాహనం ముందూ, వెనక్కు ఊపి మరీ నింపిస్తారు. మీరూ అలా చేస్తుంటే ఇక నుంచి మానేయండి. ట్యాంకులో కాస్త ఖాళీ ఉంచండి. పూర్తిగా నింపటమనేది పెట్రోలియం మంత్రిత్వశాఖ నిబంధనలకు విరుద్ధమే కాకుండా మీ భద్రతకూ మంచిది కాదు అంటున్నరు నిపుణులు.
సామర్థ్యానికి మించి ఇంధనం పడుతుందా ? ఎలా ?
- కార్ల కంపెనీలు మాన్యువల్లో ఇచ్చే ఇంధన పరిమాణానికి ట్యాంకు సామర్థ్యానికి తేడా ఉంటుంది.
- మాన్యువల్లోని పరిమాణం కంటే ట్యాంకు సామర్థ్యం 15% నుంచి 20% పెద్దదిగా ఉంటుంది.
- అంటే కంపెనీ 37 లీటర్లు అని మాన్యువల్లో ఇస్తే 42 లీటర్ల పైనే పడుతుంది.
- అందుకే ట్యాంకుఫుల్ చేయమన్నప్పుడు ఎక్కువగా నింపినట్లు అనిపిస్తుంది. బంకువాళ్లు మోసం చేస్తున్నారనుకుంటాం.
ట్యాంక్ పూర్తిగా నింపేస్తే ఏమవుతుంది?
- బంకుల్లోని భూగర్భ ట్యాంకుల్లో తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలో ఇంధనం నిల్వ చేస్తారు. ట్యాంకులో పోయగానే ఇది వేడి వాతావరణంలో విస్తరించే అవకాశం ఉంటుంది.
- వాహన ఇంధన ట్యాంకులో ఉష్ణోగ్రత పెరిగి ఆవిరి విస్తరించినప్పుడు వోలటైల్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ (వీవోసీ) లీక్ కాకుండా నిరోధించేందుకు దోహదపడుతుంది. దీన్నే స్పేర్ కెపాసిటీ ఎక్స్ప్యాన్షన్ అంటారు. బఫర్జోన్గా ఉపయోగపడుతుంది.
- ట్యాంకులో ఖాళీ ప్రదేశం లేకుంటే ఇంజిన్ పనితీరు కూడా తగ్గుతుంది. అధిక హైడ్రోకార్బన్ కాలుష్యానికి కారణమవుతుంది.
- వాహనం ప్రయాణించే సమయంలో ట్యాంకులోని ఇంధన ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది. పెట్రోలు నుంచి వచ్చే ఆవిరికి కొంత స్థలం అవసరం. ట్యాంకు పూర్తిగా నింపితే ఇది ప్రమాదాలకు దారితీయొచ్చు.
- పూర్తిగా నింపిన వెంటనే వాహనాన్ని ఎత్తు, వాలులో నడపకపోవడమే మేలు.
- ద్రవరూపంలోని ఎల్పీజీ (LPG) కూడా ఉష్ణోగ్రత పెరిగితే విస్తరిస్తుంది. అందుకే ట్యాంక్లో ఇంధనం పూర్తిగా నింపకూడదని మాన్యువల్లో చెప్పిన విధంగా నిర్దేశిత పరిమాణంలోనే నింపాలని పెట్రోలియం మంత్రిత్వశాఖ కూడా బంకులకు సూచించింది.
ట్యాంక్ నింపే సమయంలోనూ జాగ్రత్తలు
- ఇంధనం నింపే సమయంలో వాహనం ఇంజిన్ ఆపేయాలి.
- వాహనం వేగంగా ప్రయాణించడం, అధిక ఉష్ణోగ్రతలు, ఇతర వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల ట్యాంకులోని ఇంధనం ఒత్తిడికి గురవుతుంది. బయటకు చిమ్మే ప్రమాదమూ ఉంటుంది.
- ఇంధన ఫిల్లర్ క్యాప్ నెమ్మదిగా తీయాలి. హిస్ అనే శబ్దం వచ్చే వరకు వేచి చూడాలి.
- వాహనం సమతుల రహదారిపై ఉన్నప్పుడే ఇంధన స్థాయిని తనిఖీ చేసుకోవాలి.