ETV Bharat / state

కాశీ యాత్రతో మోక్షం వస్తుందా? - అక్కడే చనిపోవాలని ఎందుకు కోరుకుంటారు? - KASHI MOKSHA YATRA STORY

Why Do Hindus Want To Die in Kashi : ఎవరైనా బతుకుదెరువు కోసం ఉన్న ఊరు విడిచి మరో ప్రదేశానికి వెళ్తారు. కానీ ఈ ప్రదేశంలో చనిపోతే మాత్రం బాగుండు అని కోరుకుని వెళ్లే ఏకైక ప్రదేశం కాశీ నగరం. వయసు పైబడ్డాక వృద్ధాప్యంలో కాశీలో మరణించాలి, లేదా పుత్ర సన్నిధిలో మరణించాలి- అన్నది పెద్దల మాట. ఈ రెండూ మోక్షదాయకాలని నమ్ముతుంటారు.

కాశీనగర వృత్తాంతం : పరమశివుడికి కాశీ నగరం అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైంది. పురాణకథ ప్రకారం, కాశీదేవిగా విరాజిల్లుతున్న ఈ నగరానికి స్వతంత్ర బుద్ధిని ప్రసాదించాడు ఈశ్వరుడు. అలా వరాన్ని పొందిన కాశీదేవి, మహాదేవుణ్ని మూడు కోరికలు కోరింది. అందులో ఎవరైతే పరిపూర్ణ విశ్వాసంతో కాశీలో అడుగుపెట్టి గంగానదిలో స్నానం చేస్తారో వారి పాపాలన్నీ పోవాలనేది మొదటి కోరిక, కాశీలో ఎవరెలా కాలం చేసిన వారికి ముక్తి రావాలన్నది రెండోది, అక్కడి హరిశ్చంద్ర, మణికర్ణిక ఘాట్లలో దహనం చేసిన దేహాలకు ముక్తి సిద్ధించాలంటూ మూడు కోరికలు కోరింది.

పరమేశ్వరుడు అలాగేనని కాశీదేవిని అనుగ్రహించాడు. అది పార్వతీదేవికి నచ్చలేదు. అప్పుడు ‘ఈశ్వరునితో మాట్లాడుతూ కాశీదేవికి అనవసరంగా వరాలిచ్చి ముక్తిని, ఆత్మజ్ఞానాన్ని చులకన చేశారనిపిస్తోంది. ఇకపై అందరూ చాలా సులభంగా ముక్తిని పొందుతారు కదా అని అడిగింది పార్వతి. అప్పుడు పరమేశ్వరుడు నవ్వి, ‘పార్వతీ! నీకు వాస్తవం ఎంటో చూపిస్తాను, పద’ అంటూ కాశీకి నగరానికి తీసుకువెళ్లాడు.

హైదరాబాద్​ to కాశీ - కేవలం రూ.15 వేలకే ఆరు రోజుల టూర్! - IRCTC Jai Kashi Viswanath Gange