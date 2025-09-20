ETV Bharat / state

పంచాయతీరాజ్‌ వ్యవస్థలో మార్పులకు శ్రీకారం - 4 గ్రేడ్లుగా పంచాయతీల విభజన

కొత్త విధానంలో ప్రతి పంచాయతీకి కార్యదర్శి - గ్రామాల్లో పట్టణ స్థాయి సదుపాయాలు - పంచాయతీల సంస్కరణలపై నిర్వహించిన సమీక్షలో పవన్‌కల్యాణ్

Division of Panchayat Raj Into 4 grades In AP
Division of Panchayat Raj Into 4 grades In AP (EENADU)
ETV Bharat Andhra Pradesh Team

September 20, 2025

Division of Panchayat Raj Into 4 grades In AP: పంచాయతీరాజ్‌ వ్యవస్థలో సమూల మార్పులు తీసుకు వచ్చేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. రాష్ట్రంలోని పంచాయతీలను నాలుగు గ్రేడ్లుగా విభజించనున్నట్లు ఉప ముఖ్యమంత్రి, పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌ పేర్కొన్నారు. కొత్త విధానంతో ప్రతి పంచాయతీకి కార్యదర్శి స్థాయి అధికారి నుంచి ప్రతి స్థాయిలోనూ సిబ్బంది అందుబాటులో ఉంటారని ఆయన అన్నారు. ప్రస్తుత క్లస్టర్‌ విధానంలో రెండు, మూడు గ్రామ పంచాయతీల బాధ్యతలు ఒక కార్యదర్శి నిర్వహిస్తున్నారని గుర్తు చేశారు.

ప్రతి పంచాయతీకీ గ్రేడ్ల వారీగా కార్యదర్శులు ఉండేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని వివరించారు. శాసనసభలోని ఉప ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయంలో పంచాయతీల్లో అమలు చేస్తున్న విధానాలు, అందులో లోపాలు, చేయాల్సిన మార్పులపై పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి, సాధారణ పరిపాలన, ఆర్థిక, న్యాయ శాఖల ఉన్నతాధికారులు శుక్రవారం ప్రజంటేషన్‌ ఇచ్చిన సందర్భంగా పవన్‌ కల్యాణ్‌ మాట్లాడారు.

పంచాయతీల గ్రేడ్ల నిర్ణయానికి గతంలో: ప్రస్తుత లోపభూయిష్టమైన పరిపాలన వ్యవస్థలు పంచాయతీల ప్రగతికి అవరోధాలుగా మారాయి. 48 సంవత్సరాల క్రితం ఉన్న సిబ్బంది నమూనాయే ఇప్పటికీ అమల్లో ఉంది. గతంలో అమలు చేసిన క్లస్టర్‌ విధానంలోనూ ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. పంచాయతీల గ్రేడ్ల నిర్ణయానికి గతంలో ఆదాయాన్ని ప్రాతిపదికగా చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం జనాభా, మండల కేంద్రం, గిరిజన, గిరిజనేత ప్రాంతం, ఆదాయం అనే అంశాలను విశ్లేషించుకుని నాలుగు గ్రేడ్లుగా విభజించనున్నామని అని తెలిపారు.

పంచాయతీల్లో పట్టణ స్థాయి సౌకర్యాల కల్పనే లక్ష్యంగా వ్యవస్థలో మార్పులు చేస్తున్నామన్నారు. పంచాయతీ కార్యాలయాల్లోనూ పౌర సేవలు సత్వరం అందేలా పునర్‌ వ్యవస్థీకరిస్తున్నామని తెలిపారు. గ్రామాల్లో ప్రజలకు మెరుగైన సౌకర్యాల కల్పనకు కూటమి ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యమిస్తోందని అని పవన్‌ కల్యాణ్‌ వివరించారు. ఈ సమావేశంలో సాధారణ పరిపాలన శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి ఎస్‌ఎస్‌ రావత్, పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి శశిభూషణ్‌కుమార్, ఆర్థిక శాఖ కార్యదర్శి వినయ్‌చంద్, పంచాయతీరాజ్‌ శాఖ కమిషనర్‌ కృష్ణతేజ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

ప్లాస్టిక్‌ నియంత్రణ అందరి బాధ్యత: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్​

జనాభా, ఆదాయం మేరకు: కొత్త విధానంలో ప్రతీ పంచాయతీలకు క్లస్టర్లను ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు ఒక కార్యదర్శిని నియమించనున్నారు. జనాభా, ఆదాయాన్ని బట్టి విభజన చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం మేజరు, మైనరు పంచాయతీల వ్యవస్థ నడుస్తోంది. జనాభా, ఆదాయాలు పెరిగినా ఎలాంటి మార్పు తీసుకురాలేదు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత స్థానిక సంస్థలకు మరిన్ని అధికారాలు కల్పించేందుకు ఈ విధానాన్ని తీసుకువచ్చింది.

Pawan Kalyan On Plastic Ban : మరోవైపు ప్లాస్టిక్ వస్తువులపై నిషేధం గురించి కీలక అంశాలను శాసనసభ చర్చలో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్​ కల్యాణ్​ ప్రస్తావించారు. క్షేత్రస్థాయిలో సరిగా అమలు కావడం లేదని అన్నారు. అదే విధంగా అసెంబ్లీలో కూడా సింగిల్ యూజ్​ ప్లాస్టిక్​ను పూర్తి స్థాయిలో కట్టడి చేయలేదని పేర్కొన్నారు. ఫ్లెక్సీలను కూడా నిషేధించాలని, అయితే చాలా మందికి ఉపాధి పోతుందని ఆలోచిస్తున్నట్లు తెలియజేశారు. ప్లాస్టిక్​ నియంత్రణ అందరి బాధ్యత అని వెల్లడించారు.

ఐదేళ్లలో రూ.60 వేల కోట్లు - సాగునీటి ప్రాజెక్టులకు ఖర్చు చేస్తాం: సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు

