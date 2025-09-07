మీరు తినే ఆహారంలో పోషకాలు ఉన్నాయా? - అవగాహన కల్పించే నిపుణుల కరవు!
Published : September 7, 2025 at 6:56 PM IST
Telangana Socio Economic Survey 2025 : తెలంగాణ సామాజిక ఆర్థిక సర్వే-2025లో రక్తహీనత ప్రగతి సూచిలో మన జిల్లాలు వెనుకబడి ఉన్నాయి. సిరిసిల్ల (63), జగిత్యాల (49.2శాతం), కరీంనగర్ (82.7 శాతం), పెద్దపల్లి (70.7) అనుకున్న పురోగతిని చూపించలేకపోతున్నాయి. పోషకాహారానికి సంబంధించి క్షేత్రస్థాయిలో అవగాహన కార్యక్రమాలు పక్కాగా చేపట్టలేకపోవడం వల్ల ఈ దుస్థితి నెలకొంది. సెప్టెంబరు 1 నుంచి 7 వరకు అధికారులు జాతీయ పోషకాహార వారోత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించాలి. పోషకాహార ప్రాధాన్యం ఏం తింటే ఏ పోషకాలు అందుతాయనేది వైద్యారోగ్యశాఖతోపాటు స్వచ్ఛంద సంస్థలు అవగాహన కల్పించాలి. కానీ మొక్కుబడిగానే అక్కడక్కడా చేపట్టారు.
ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో ఆరేళ్లలోపు చిన్నారులు 1,79,510 మంది ఉండగా పోషకాభియాన్ గణాంకాల ప్రకారం 13,892 మంది తీవ్ర పోషణ లోపంతో బాధపడుతున్నారు. వీరిలో రక్తహీనత ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. కొన్ని సంవత్సరాల కిందట 10.7 % ఉన్న వీరి సంఖ్య ప్రస్తుతం 7.73 % ఉండటం కొంత ఊరట.
అవగాహన కల్పించే నిపుణులు కరవు : -
- మారుతున్న జీవనశైలికి తగినట్లుగా ఆహారం విషయంలో జాగ్రత్తలు చెప్పాల్సిన నిపుణులు లేరు. జిల్లా ఆసుపత్రుల్లో విధిగా ఉండాల్సిన పోస్ట్లు ఖాళీగా ఉన్నాయి. కరీంనగర్ జనరల్ ఆసుపత్రిలో మాత్రం ఒకరు ఒప్పంద పద్ధతిన రోగులకు సేవలు అందిస్తున్నారు.
- జాతీయ పోషకాహార సంస్థ నిబంధనల ప్రకారం ప్రతి యాభై పడకలకు కచ్చితంగా ఒక నిపుణుడు ఉండాలి. ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో మాత్రం రిజిస్టర్డ్ డైటీషియన్ పరీక్ష అర్హత సాధించిన వారు మాస్టర్స్ ఇన్ న్యూట్రిషియన్ అండ్ డైటీషియన్ కోర్సు చేసిన వారు సేవలు అందిస్తున్నారు.
- ప్రతి మండలానికి ప్రభుత్వం లేదా ఎన్జీవోల తరపున ఒక నిపుణుడు అవసరం.
- పుర, నగరపాలికల్లో 5 నుంచి 10 మంది సేవలు అందిస్తే ప్రజల్లో పోషకాహార స్పృహ పెరిగే వీలు ఉంది. ఈ లెక్కన 135 మంది నిపుణులు అవసరం.
అన్ని వయసుల వారికీ : -
- ఎత్తుకు తగిన బరువును చూసుకుంటూ సమతుల ఆహారం తీసుకోవాలి.
- తృణ ధాన్యాలు, పప్పులు, కూరగాయలు, ఆకు కూరలు తినాలి.
- మనం తినే ప్రతి భోజనంలో కచ్చితంగా ప్రొటీన్ ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- రాగి జావ, పాలు, పల్లీ, గుడ్లు, నువ్వుల పట్టీలు తక్కువ ధరలో దొరికే బలవర్దక ఆహారం.
ఆరోగ్య పిరమిడ్కు భిన్నంగా పోషకాలు తీసుకుంటూ అనారోగ్యం బారిన పడుతున్నారని పోషకాహార నిపుణురాలు సాయిప్రియ తెలిపారు. 50 % తృణధాన్యాలు, పప్పులు, 40 % ఆకుకూరలు, పండ్లు, 5 నుంచి 10 % తీపి పదార్థాలు, నూనె, ఇతరాలు తీసుకోవాలని సూచించారు. కానీ తీపి, నూనె అధికంగా తీసుకుంటున్నారని అన్నారు. జంక్ ఫుడ్, నిల్వ పదార్థాలు చిన్న పిల్లలకు ఇస్తూ ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేస్తున్నారని, ఏం తినాలి? ఎంత తినాలి? ప్రతి ఒక్కరూ అవగాహన తెచ్చుకోవాలని, ప్రతి ఒక్కరు సమతుల ఆహారం తీసుకోవాలని వివరించారు.
"ఆరోగ్య పిరమిడ్కు భిన్నంగా పోషకాలు తీసుకుంటూ అనారోగ్యం బారిన పడుతున్నారు. 50 % తృణధాన్యాలు, పప్పులు, 40 % ఆకుకూరలు, పండ్లు, 5 నుంచి 10 % తీపి పదార్థాలు, నూనె,ఇతరాలు తీసుకోవాలి. కానీ తీపి, నూనె అధికంగా తీసుకుంటున్నారు. జంక్ ఫుడ్, నిల్వ పదార్థాలు చిన్న పిల్లలకు ఇస్తూ ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేస్తున్నారు. ఏం తినాలి? ఎంత తినాలి? ప్రతి ఒక్కరూ అవగాహన తెచ్చుకోవాలి. ప్రతి ఒక్కరు సమతుల ఆహారం తీసుకోవాలి."- సాయిప్రియ, పోషకాహార నిపుణురాలు
