లాభాల బాటలో మహిళల పెట్రోల్ బంక్ - 6 నెలల్లో రూ.14 లక్షలు లాభం
మహిళల నిర్వహణతో లాభాల బాటలో నడుస్తున్న జిల్లా సమాఖ్య పెట్రోల్ బంక్ - 6 నెలల్లో సుమారు రూ.14 లక్షల లాభాలు గడించి సత్తా చాటుతున్న మహిళలు
Published : September 20, 2025 at 7:55 AM IST
First Women-Run Petrol Bunk in Telangana : మహిళలు పెట్రోల్ బంక్ నడపగలరా? వ్యాపారాన్ని సమర్థవంతంగా నిర్వహించగలరా? రాష్ట్రంలో మహిళా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో నడిచే మొదటి పెట్రోల్ బంక్ను ప్రారంభించినప్పుడు ఎదురైన ప్రశ్నలివి. కానీ మహిళలు తలచుకుంటే ఏదైనా సాధించగలరని నారాయణపేట జిల్లా సమాఖ్య మహిళా మణులు నిరూపించారు. 6 నెలల్లో సుమారు రూ.14 లక్షల లాభాలు గడించి సత్తా చాటారు. ఏడుగురు మహిళలు సహా మరో నలుగురికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు. పూర్తిగా మహిళల నిర్వహణలో లాభాల బాటలో నడుస్తున్నా నారాయణపేట జిల్లా సమాఖ్య పెట్రోల్ బంక్పై ఈటీవీ-ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.
మహిళా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో : రాష్ట్రంలో మహిళా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ప్రయోగాత్మకంగా ప్రారంభించిన పెట్రోల్ బంక్ మహిళలకు మంచి లాభాలు ఆర్జించి పెడుతోంది. ఏడుగురు మహిళలు సహా మరో నలుగురికి ఉపాధి కల్పించడంతో పాటు లాభాల బాటలో నడుస్తోంది. నారాయణపేట జిల్లా కేంద్రంలోని సింగారం గేటు వద్ద జిల్లా మహిళా సమాఖ్య ఆధ్వర్యంలో ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 21న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఈ పెట్రోల్ బంక్ను ప్రారంభించారు. మొదట్లో రోజుకు 1500 లీటర్ల చొప్పున పెట్రోల్, డీజిల్ అమ్మేవారు.
మహిళలే బంక్ను స్వయంగా నిర్వహించడం, ప్రభుత్వ బంకు కావడంతో క్రమేణా గిరాకీ పెరిగింది. క్రమంగా సగటున 4 వేల లీటర్ల నుంచి 6వేల లీటర్ల వరకు అమ్ముడవుతోంది. రోజూ రూ.5 లక్షల నుంచి రూ.7 లక్షల లావాదేవీలు జరుగుతున్నాయి. వేతనాలు, నిర్వాహణ ఖర్చులు, వ్యయాలు పోను ఆరు నెలల్లో రూ.13.82 లక్షలు లాభాలు ఆర్జించినట్లు బంక్ నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.
''మొత్తం 11 మంది పని చేస్తున్నారు. పదకొండు మందికి ఉపాధి కలిగినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నెలకు వచ్చేసి అన్ని ఖర్చులు పోయిన తర్వాత రూ.2 లక్షల నుంచి రూ.2.50 లక్షలు ఆదాయం వస్తుంది. మేనేజర్కి రూ.18 వేలు జీతం, ఫ్యూయల్ కొట్టే వారికి రూ.13 వేలు జీతం. ఈ ఆదాయంతో ఇంకా టీ పాయింట్లు, క్యాంటిన్లు లాంటి పెద్దవి ఏర్పాటు చేయాలని ఆలోచన మాకుంది.'' - చంద్రకళ, పెట్రోల్ బంక్ మేనేజర్
జిల్లా సమాఖ్య మహిళా మణులు : గతంలో నారాయణపేట జిల్లా కలెక్టర్గా పనిచేసిన కోయ శ్రీహర్ష చొరవతో పెట్రోల్ బంక్ మంజూరయ్యింది. సింగారం గేటు వద్ద మహిళా సమాఖ్య భవనానికి పక్కనే ఉన్న 6 గుంటల భూమిని డీఆర్డీకు కేటాయించారు. ఆయన బదిలీ కావడంతో, తర్వాత కలెక్టర్గా వచ్చిన సిక్తా పట్నాయక్ డిసెంబర్లో పనులు మొదలయ్యేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. రూ.1.10 కోట్ల వరకు ఇంధన సంస్థ పెట్టుబడి పెట్టగా రూ.35 లక్షలు జిల్లా మహిళా సమాఖ్య తరపున పెట్టుబడిగా సమకూర్చారు.
సమాజంలో గౌరవం పొందుతున్నామంటున్న మహిళలు : పనులు పూర్తై ఫిబ్రవరిలో బంకు ప్రారంభం కాగా ఏడుగురు మహిళలు, నలుగురు పురుషులు అక్కడ ఉపాధి పొందుతున్నారు. గృహిణులుగా, వ్యవసాయ కూలీలుగా పనిచేసే తాము పెట్రోల్ బంకును నిర్వహించడం ద్వారా నెలవారీ ఆదాయంతో పాటు సమాజంలో గౌరవం పొందుతున్నామని మహిళలు చెబుతున్నారు. సరైన ప్రోత్సాహం, సహకారం ఉంటే మహిళలు ఏదైనా సాధించగలరని చెప్పేందుకు ఈ బంకు లాభాలే ఓ నిదర్శమని చూపుతున్నారు. ఇందిరా మహిళా శక్తి ద్వారా కోటి మంది మహిళల్ని కోటీశ్వరుల్ని చేసే దిశగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోంది. అందులో భాగంగా రాష్ట్రంలోనే మొదటి మహిళా పెట్రోల్ బంక్ లాభాల బాటలో పయనించడం ప్రభుత్వ ప్రయత్నానికి ఓ స్పూర్తినిస్తోంది.
