సర్కారు మారినా వారు మారలే - డీసీసీబీల్లో వేల కోట్లు అక్రమాలు

సహకార శాఖలో అక్రమాలపై విచారణలో తీవ్ర జాప్యం - ఐదేళ్లలో డీసీసీబీలు, సొసైటీల్లో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు రూ.వేల కోట్ల దోపిడీ, అక్రమార్కులకు కూటమి నేతల అభయం

Contribution on corruption in DCCB
Contribution on corruption in DCCB (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 6, 2025 at 9:30 AM IST

Contribution on corruption in DCCB: వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో సహకార శాఖలో జరిగిన అక్రమాలపై విచారణ చేయడంలో తీవ్ర జాప్యం జరుగుతోంది. ఐదేళ్లలో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు, కొందరు అధికారులు సహకార సంఘాలు, డీసీసీబీ (జిల్లా సహకార కేంద్ర బ్యాంకు)లలో వేల కోట్ల రూపాయలు దోచేశారు. సహకార శాఖలో విచారణ కోసం ఏర్పాటైన సభా సంఘం ఇంకా పనిలోకి దిగలేదు. మరోవైపు అక్రమార్కులపై కొన్నిచోట్ల విచారణ మొదలైనా దాన్ని కూటమి ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులే అడ్డుకుంటున్నారన్న ఆరోపణలున్నాయి. దీంతో కూటమి పార్టీల నాయకులు, కార్యకర్తలు తీవ్ర అసంతృప్తికి గురవుతున్నారు.

వైఎస్సార్సీపీ నేతలు అధికారంలో ఉన్న ఐదేళ్లూ సహకార రంగాన్ని పీల్చి పిప్పిచేశారు. అధిక శాతం సహకార సంఘాలు, డీసీసీబీల్లో బినామీల పేర్లతో రుణాలు తీసుకొని మింగేశారు. అది చూసి తామేమైనా తక్కువ తిన్నామా అంటూ మరికొన్ని జిల్లాల్లో సహకార శాఖ అధికారులూ దోపిడీకి గేట్లెత్తేశారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో అప్పటి ప్రజాప్రతినిధులు, కొందరు అధికారులు వారికి కొమ్ముకాయడంతో విచారణ ఊసే లేకుండా చూశారు. కొందరిపై తూతూమంత్రంగా విచారణలు చేశారు. ఇలా అవినీతికి పాల్పడిన వైఎస్సార్సీపీ నేతల్లో కొందరు ఎన్నికల ముందు, మరికొందరు ఎన్నికల తర్వాత కూటమి పంచన చేరారు.

గత ప్రభుత్వ హయాంలో డీసీసీబీల్లో అవకతవకలు (ETV)

స్థానిక ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రుల అండతో తమపై ఈగ వాలకుండా చూసుకుంటున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక కొన్నిచోట్ల కీలక పదవులూ వారికే దక్కాయి. అసలు ఇది వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వమో, తమ సర్కారో అర్థం కావడం లేదని కూటమిలోని స్థానిక నేతలు, కార్యకర్తలు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఉన్నతస్థాయి నుంచి దిగువస్థాయి వరకు ఇప్పటికీ వైఎస్సార్సీపీ ఆధిపత్యమే కనిపిస్తోందంటూ గగ్గోలు పెడుతున్నారు.

తూతూమంత్రంగా విచారణలు: ఎక్కడైనా స్థానిక కూటమి పార్టీల నేతల ఒత్తిడితో అధికారులు విచారణకు ఆదేశించినా ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు వెంటనే రంగంలోకి దిగి నిలుపుదల ఉత్తర్వులు ఇప్పిస్తున్నారు. లేదంటే అక్కడి యంత్రాంగం ద్వారా ఒత్తిడి తెచ్చి విచారణలను అడ్డుకుంటున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో సహకార శాఖలో జరిగిన అక్రమాలపై విచారణకు ఏర్పాటైన సభాసంఘం ఇప్పటికీ రంగంలోకి దిగలేదు. సహకార శాఖ ఉన్నతాధికారులూ అక్రమాలపై చోద్యం చూస్తున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ ఏరికోరి నియమించిన సహకార శాఖ కమిషనర్‌ అహ్మద్‌బాబు, ఆప్కాబ్‌ ఎండీ శ్రీనాథ్‌రెడ్డి సహా ఎంతోమంది ఇప్పటికీ కీలక స్థానాల్లో కొనసాగుతున్నారు.

అందువల్లే విచారణలు ముందుకు సాగడం లేదనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. విశాఖ, కాకినాడ జిల్లాల్లో కూటమి పార్టీల నాయకులే అప్పట్లో అక్రమాలకు పాల్పడిన వారికి వంతపాడారు.స్టే ఉత్తర్వులు కూడా ఇప్పించి విచారణ నిలిపేయించారు. ప్రకాశం జిల్లాలోనూ ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది. రాయలసీమ జిల్లాల్లోనూ వైసీపీ నేతలకు విస్తృత సహకారం అందుతోంది. అనకాపల్లి జిల్లాలోని జానకిరామపురం సొసైటీలో అవకతవకలపై విచారణ నిలుపుదల చేస్తూ ఈ ప్రభుత్వంలోనే ఉత్తర్వులను ఇచ్చారు. కాకినాడ జిల్లా ఏలేశ్వరం సొసైటీ పరిధిలోనూ ఇటీవల స్టే మంజూరైంది.

పెద్ద ఎత్తున అక్రమాలు: వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఆప్కాబ్‌లోనూ పెద్ద ఎత్తున అక్రమాలు జరిగాయి. వివిధ కార్పొరేషన్లకు రూ.16,000 కోట్లకు పైగా అక్రమంగా రుణాలను మంజూరు చేశారు. స్త్రీనిధి కార్పొరేషన్‌కు రూ. 13,000 కోట్లను ఇచ్చారు. నాబార్డు ద్వారా ఇచ్చిన నిధులతో కోర్‌ బ్యాంకింగ్‌ సాఫ్ట్‌వేర్‌ కొనుగోలులో అవకతవకలు జరిగాయి. గోదాముల నిధులను సైతం దారి మళ్లించారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలోనే ఆప్కాబ్‌ ఎండీగా శ్రీనాథ్‌రెడ్డి నియమితులయ్యారు. అయితే నాబార్డు నుంచి డిప్యుటేషన్‌పై వచ్చిన ఆయన గడువు ముగిసినప్పటికీ తిరిగి వెళ్లలేదు. 2023 ఏప్రిల్‌లో పదవికి రాజీనామా చేశారు.

అయితే వైఎస్సార్సీపీ సర్కారు మళ్లీ మూడేళ్ల కాలానికి ఆప్కాబ్‌ ఎండీగా ఆయననే నియమించడం గమనార్హం. ఇందులో రిజర్వు బ్యాంకు నిబంధనలు, ఆప్కాబ్‌ బైలాను పూర్తిగా పక్కన పెట్టేశారని కూటమి ప్రభుత్వానికి పలు ఫిర్యాదులు అందాయి. ఏపీలో 2,042 ప్రాథమిక సహకార పరపతి సంఘాలు ఉన్నాయి. వీటిలో కంప్యూటరీకరణ పూర్తయితే అక్రమాలు బయటపడతాయని రుణాలు, వాటికి వడ్డీ తదితర వివరాలనే నమోదు చేశారు.

ప్రక్షాళన చేస్తేనే పరిష్కారం: దీంతో బినామీ పేర్లతో రుణాలు తీసుకున్నవారు, నకిలీ పట్టాదారు పాసు పుస్తకాలు వంటివేవీ బయటకు రాలేదు. ఒప్పంద సిబ్బందిని నియమించకుండా పీఏసీఎస్ (P.A.C.S.) సిబ్బందితోనే తూతూమంత్రంగా కంప్యూటరీకరణ ముగించారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా డీసీసీఎస్, పీఏసీఎస్ (DCCS, PACS) ప్రక్షాళన చేస్తేనే బినామీల బాగోతం బయటకొస్తుంది. అర్హులకు రుణాలు అందే అవకాశం ఉంటుంది.


