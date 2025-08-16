Eco Friendly Bags In Ration Shops in Telangana : వచ్చే సెప్టెంబర్ నెల నుంచి రేషన్ బియ్యం కోసం ఇంటి నుంచి బ్యాగులు తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే రేషన్కార్డుదారులకు వచ్చే నెలలో సన్న బియ్యంతో పాటు పర్యావరణహిత బ్యాగులు పంపిణీ చేయనుంది. ఈ మేరకు జిల్లాల పరిధిలోని ఎంఎల్ఎస్ పాయింట్ల (గోదాము)కు ఇప్పటికే ఈ బ్యాగులు చేరుకున్నాయి. వీటిని ఎంఎల్ఎస్ పాయింట్ల పరిధిలోని రేషన్ డీలర్లకు కార్డుల సంఖ్య ప్రకారం అధికారులు సరఫరా చేస్తారు.
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న ఆరు పథకాలను ప్రస్తావిస్తూ 'అందరికీ సన్న బియ్యం ప్రజా ప్రభుత్వంతోనే సాధ్యం' అనే నినాదం ఈ పర్యావరణహిత బ్యాగులపై ముద్రించి ఉంది. ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని తగ్గించడం కోసం ప్రభుత్వమే పర్యావరణహిత బ్యాగులను అందజేయబోతోంది. వచ్చే నెలలో అందజేసే ఈ సంచులను ప్రతి నెలా బియ్యం కోసం వెళ్లేటప్పుడు తీసుకెళ్తే సరిపోతుంది.
బ్యాగుల లక్ష్యం అదే : ఈ పర్యావరణహిత బ్యాగుల పంపిణీ విషయంపై నారాయణపేట జిల్లా పౌర సరఫరాల మేనేజరు సైదులుతో 'ఈటీవీ భారత్' మాట్లాడగా, ప్రస్తుతం బ్యాగులు స్టాక్ పాయింట్లో సిద్ధంగా ఉన్నాయని తెలిపారు. వచ్చే నెల కోటాకు సంబంధించిన వివరాలను ప్రభుత్వం వెల్లడించిందని, దానికి అనుగుణంగా బియ్యంతో పాటు బ్యాగులను రేషన్ దుకాణాల్లోనే అందజేస్తామని చెప్పారు. ప్లాస్టిక్ బ్యాగులను త్యజించాలన్న లక్ష్యంతోనే ఈ కార్యక్రమం తలపెట్టినట్లు తెలిపారు.
రేషన్ కార్డుల సంఖ్యకు అనుగుణంగా : నారాయణపేట జిల్లాలో మొత్తం 1,61,719 రేషన్కార్డులు ఉన్నాయి. ఈ కార్డుల సంఖ్యకు అనుగుణంగా పర్యావరణహిత బ్యాగులను జిల్లా పౌరసరఫరాల యంత్రాంగం అందజేయనుంది. వచ్చే నెలలో అన్నిరకాల కార్డుదారులకు కలిపి 2,318.556 మెట్రిక్ టన్నుల సన్నబియ్యం సరఫరా చేయనున్నారు. బ్యాగులతో పాటు బియ్యం సరఫరాకు అధికారులు రేషన్ దుకాణాల్లో విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
జూన్లోనే 3 నెలలవి : వర్షాకాలం దృష్యా బియ్యం నిల్వ, రవాణాలో పలు ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయని భావించిన ప్రభుత్వం జూన్, జులై, ఆగస్టు నెలల రేషన్ బియ్యాన్ని ఒకేసారి పంపిణీ చేసింది. ప్రస్తుతం ఒక్కో వ్యక్తికి ఆరు కిలోల చొప్పున సన్న బియ్యం ఇస్తున్నారు. మూడు నెలలకు కలిపి జూన్లో 18 కిలోలు పంపిణీ చేశారు. రాష్ట్రంలో రేషన్ లబ్ధిదారుల సంఖ్య మేరకు నెలకు సుమారు 1.9 లక్షల టన్నుల బియ్యం పంపిణీ చేస్తున్నారు. ఈ పరిమాణం కొత్త లబ్ధిదారులను బట్టి పెరగనుంది.
95 లక్షలు దాటిన రేషన్ కార్డులు : కొత్త రేషన్ కార్డుల జారీ, కార్డుల్లో కుటుంబంలోని అదనపు సభ్యుల పేర్లను చేర్చే ప్రక్రియ సైతం కొనసాగుతోంది. ఈ రేషన్ బియ్యం సరఫరాలో ముందుగా మండల స్థాయి స్టాక్ పాయింట్లకు, అక్కడి నుంచి డీలర్లకు గోధుమలు, చక్కెర అందుతున్నాయి. కందిపప్పు, ఉప్పు, చింతపండు, నూనె తదితర నిత్యవసర వస్తువులను రేషన్ దుకాణాల ద్వారా ప్రభుత్వం అందించాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. రేషన్ కార్డుల సంఖ్య ప్రస్తుతం 95 లక్షలు దాటినట్లు సంబంధిత అధికారులు చెబుతున్నారు. రేషన్ కార్డుల జారీ ప్రక్రియ నిరంతరం కొనసాగుతూనే ఉంది.
