చౌకగా కొనేయ్ - అమాంతం పెంచెయ్! - వివాదాస్పద స్థలాలపై రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారుల కన్ను
జగిత్యాల జిల్లాలో వివాదాస్పద భూములను చౌకగా కొని నాలుగైదు రెట్లు అధిక ధరలకు విక్రయిస్తున్న స్థిరాస్తి వ్యాపారులు - అధికారుల అండతో అడ్డదారుల్లో రిజిస్ట్రేషన్లు - దాడులకు సైతం వెనకాడని భూ ఆక్రమణదారులు
Published : October 11, 2025 at 5:24 PM IST
Realestate Mafia At Jagityal : భూముల ధరలు రోజురోజుకూ పెరుగుతుండటంతో కొందరు స్థిరాస్తి వ్యాపారులు, నాయకులు వివాదాస్పద స్థలాలపై కన్నేశారు. వివాదాల కారణంగా తక్కువ ధరలకే సంబంధిత భూములను కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఆ సమస్యలు పరిష్కారం అయ్యాక నాలుగైదు రెట్లు అధిక ధరకు విక్రయిస్తూ జేబులు నింపుకుంటున్నారు. జగిత్యాల జిల్లాలో రెండేళ్లుగా సామాన్యులు మొదలు వ్యాపారులు, ఉద్యోగులు క్రిప్టో కరెన్సీలో రూ.కోట్లలో పెట్టుబడులు పెట్టి నష్టపోవడంతో కొన్ని నెలల పాటు స్థిరాస్తి వ్యాపారం మందగించింది. ఇటీవలి కాలంలో కొందరు వ్యక్తులు జిల్లాలో ఏ ప్రాంతంలో వివాదాస్పద భూములున్నా, వాటిని చౌకగా కొనుగోలు చేస్తూ కొత్త దందాలకు తెరలేపారు.
రాజధానిలో రూ.15 కోట్ల పెట్టుబడులు : జగిత్యాల జిల్లా మల్యాల మండలంలోని పలువురు ప్రముఖులు, స్థిరాస్తి వ్యాపారులు కలిసి హైదరాబాద్లోని ఓ ప్రాంతంలో వివాదాస్పద భూమి కొనుగోలు చేయడానికి దాదాపు రూ.15 కోట్లు పెట్టుబడిగా వెచ్చించినట్లు సమాచారం. రూ.90 కోట్ల విలువైన భూమి తక్కువ ధరకు వస్తుందని నమ్మించడంతో కొందరు అంత పెద్ద మొత్తాన్ని మధ్యవర్తికి అప్పగించినట్లు తెలిసింది. అయితే డబ్బులు చెల్లించి నెలలు గడుస్తున్నా అటు భూమి దక్కక, ఇచ్చిన నగదు తిరిగి రాక బాధితులు ఆందోళన చెందుతున్నట్లు విశ్వసనీయంగా తెలిసింది.
దాడులకు సైతం వెనకాడటం లేదు : కొందరు స్థిరాస్తి వ్యాపారులు, నాయకులు భూముల యజమానులకు తెలియకుండా అధికారుల అండతో అడ్డదారుల్లో రిజిస్ట్రేషన్లు చేయించుకుంటున్నారు. దీంతో భూములకు సంబంధించి గ్రామాల్లో గొడవలకు దారి తీస్తోంది. ఇలా భూ ఆక్రమణలకు పాల్పడే వారు బ్లాక్ మెయిలింగ్, బెదిరింపులు, దాడులకు సైతం వెనకాడటం లేదన్న ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.
ప్రభుత్వ స్థలాల ఆక్రమణ : కొందరు నాయకులు స్థిరాస్తి వ్యాపారులతో కలిసి ప్రభుత్వ స్థలాల ఆక్రమణకు తెరలేపారు. జిల్లాలోని రాజారం శివారు నుంచి దొంగల మర్రి వరకు ఎక్కడ ప్రభుత్వ స్థలం కనిపించినా ఆక్రమిస్తున్నారు. వాటికి హద్దులు ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనూ సర్కారు భూముల కబ్జా యథేచ్ఛగా సాగుతోంది. రాజారం, బల్వంతాపూర్, కొండగట్టు, ముత్యంపేట, నూకపల్లి శివార్లలోని ప్రభుత్వ భూములను కొందరు ఆక్రమించుకుంటున్నారు. ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా ఆ భూముల్లోనే సాగు చేసుకుంటున్నారు. మరికొందరు హద్దులు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు.
ఇంటి నంబర్లతో రిజిస్ట్రేషన్లు :
- మల్యాల మండలంలోని పలుచోట్ల ప్రభుత్వ భూములను కొందరు ఆక్రమించుకుంటున్నారు. వారు పంచాయతీల నుంచి ఇంటి నంబర్లు కేటాయించేలా చేసుకొని, ఆ పత్రం ఆధారంగా రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకుంటున్నారు. ఇలా చేయడం సర్వసాధారణంగా మారిపోయింది.
- ప్రభుత్వ భూమి కలిగిన సర్వే నంబరు కాకుండా మరో నంబరుతో రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకుంటూ అడ్డదారులు తొక్కుతున్నారు.
- కొండగట్టు ప్రాంతంలో ప్రభుత్వ భూముల ఆక్రమణపై స్థానికులు ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు తెలిసింది.
- ఏయే గ్రామాల్లో ఎంత విస్తీర్ణంలో ప్రభుత్వ భూమి ఉందో రెవెన్యూ అధికారులు సర్వే ద్వారా గుర్తించడంతో పాటు పరిరక్షణకు చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.
- ప్రభుత్వ భూముల్లో హెచ్చరిక బోర్డులతో ఆక్రమణలకు అడ్డుకట్ట వేయవచ్చన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.
ప్రభుత్వ భూమిని తిరిగి సర్కారుకే అప్పగించి - డబ్బులు కాజేసి!
ఇక పక్కాగా ప్రభుత్వ భూముల లెక్క - సమగ్ర వివరాల నమోదుకు సిద్ధమవుతోన్న సర్కారు!