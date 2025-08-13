ETV Bharat / state

అద్దె​కున్నవారిని ఖాళీ చేయించేందుకు ఇంటి యజమానులకు ఇన్ని తిప్పలా? - HOUSE RENT DISPUTES

ఒకరి దగ్గర కిరాయికి తీసుకుని మరొకరికి లీజు అగ్రిమెంట్​ చేసిన ఘటనలు - ఇంటి యజమానులకు, అద్దెకున్నవారికి వివాదాలు - ఇటీవల పెరుగుతున్న కేసులు - యజమానులకు నరకం చూపిస్తున్న కొందరు కిరాయిదారులు

HYDERABAD
HYDERABAD (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 13, 2025 at 3:09 PM IST

2 Min Read

House Rent Disputes In Hyderabad : ప్రైవేటు ఉద్యోగం చేస్తున్నాంటూ ఒకరు అపార్ట్‌మెంట్‌లో ఫ్లాట్‌ అద్దెకు తీసుకున్నాడు. కొన్నాళ్లు సక్రమంగానే యజమానికి అద్దె చెల్లించాడు. మరోచోట ఉంటున్న యజమాని ఇటీవల ఫ్లాట్‌ను చూసేందుకు వెళ్లగా ఆ ఇంట్లో మరొకరు ఉండటంతో ఆశ్చర్యపోయాడు. ప్రస్తుతం కిరాయికి ఉండేవారు ప్రతి నెలా రూ.30 వేలు అద్దె చెల్లిస్తున్నట్టు తెలుసుకున్నాడు. తన వద్ద రూ.20 వేలకు కిరాయికి తీసుకొని మరొకరికి లీజుఅగ్రిమెంట్‌ చేసినట్టు యజమాని గుర్తించాడు. ఇల్లు తనదనిచెప్పి ఖాళీ చేయమని కోరినా అద్దెకు ఉన్నవారు ముఖమ్మీదే తలుపు వేయటంతో ఉలికిపాటుకు గురయ్యారు.

తమనే వేధిస్తున్నారంటూ ముప్పుతిప్పలు : హైదరాబాద్​ నగరంలో ఇల్లు అద్దెకిచ్చినంత సులువుగా కిరాయి వసూలు చేయడం, అవసరమైనపుడు వారిని ఖాళీ చేయించటం యజమానులకు పెద్ద సవాల్‌గా మారింది. చట్టాలను అనువుగా మార్చుకొని కొందరు కిరాయిదారులు యజమానులకు ప్రత్యక్షం నరకం చూపిస్తున్నారు. పైగా తమనే వేధిస్తున్నారంటూ పోలీస్‌స్టేషన్లు, న్యాయస్థానాల చుట్టూ యజమానులను తిప్పుతున్నారు.

వేరే వారిని ఫ్లాట్​ను సేల్​అగ్రిమెంట్​ చేశారు : లంగర్‌హౌస్‌ పరిధిలో ఇద్దరు మహిళలు ఇంట్లోకి మొదటగా చేరి కొద్ది రోజుల తర్వాత ఖాళీ చేసేదిలేదంటూ మొండికేశారు. యజమాని గట్టిగా అడిగితే లైంగికంగా వేధిస్తున్నారంటూ స్థానిక పోలీస్​ స్టేషన్లలో ఫిర్యాదు చేశారు. మరో ఘటనలో గచ్చిబౌలిలో యజమాని విదేశాల్లో ఉంటున్నట్టు తెలుసుకొని అద్దెకు దిగిన వ్యక్తి ఆ ఫ్లాట్‌ను ఏకంగా సేల్‌ అగ్రిమెంట్‌ చేశాడు.

రౌడీషీటర్ల సాయం కోరుతున్న యజమానులు : ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో కొందరు యజమానులు ఇల్లు ఖాళీ చేయించేందుకు రౌడీషీటర్ల సాయం కోరుతుండటం బాధాకరం. ఇవేం చేసినా ఫలితం లేదని భావించిన తరువాతే పోలీసులను ఆశ్రయిస్తున్నారు. నగరంలోని మూడు పోలీసు కమిషనరేట్ల పరిధిలో ప్రతి నెలా 50కి పైగా ఈ తరహా ఫిర్యాదులు అందుతున్నట్టు అంచనా. ఇలాంటి కేసులు తమ వద్దకు వచ్చినప్పుడు సామరస్యంగా పరిష్కరించుతున్నట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు.

ఏదో అనుకుంటే ఇంకేదో అయ్యిందే : వివిధ రకాలుగా అంటే ఉద్యోగాలు చేసి, వ్యాపారంలో కూడబెట్టిన సొమ్ముతో సొంతింటి కల నేరవేర్చుకుంటున్నారు. పిల్లల సంపాదన, రిటైర్​మెంట్​ బెనిఫిట్​ సొమ్ము వచ్చినపుడు అదనపు ఆదాయంగా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో మరో ఇంటిని కొనుగోలు చేసి కిరాయిలకు ఇస్తున్నారు. యజమానులు విదేశాల్లో ఉండటం, వృద్ధాప్యం, మెతకవైఖరిని అలుసుగా చేసుకొని కొందరు కిరాయిదారులు తమ అసలు రూపం బయటపెడుతున్నారు.

"నివాస, వాణిజ్య భవనాలు అద్దెకు ఇచ్చే ముందు యజమానులు ప్రభుత్వపరంగా ఉండే నిబంధనలు పాటించాలి. నిర్దేశించిన రెంటల్‌ అగ్రిమెంట్‌ చట్టం ప్రకారం చేసుకోవాలి. ఖాళీ చేయించాల్సిన సమయంలో నోటీసు జారీ చేయాలి. కిరాయి సొమ్మును బ్యాంకు అకౌంట్లలో జమ చేయించుకోవాలి. కొంతమంది అద్దె ఇవ్వకుండా, ఖాళీ చేయకుండా పలు ఇబ్బందులకు గురిచేస్తారు. ఖాళీ చేయించేందుకు చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకొనేలా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వ్యవహరించవద్దు. నకిలీ పత్రాలు, ఫోర్జరీ సంతకాలతో మోసం చేసినపుడు, ఇంటిని ఆక్రమించుకొని దాడిచేసిన సందర్భాల్లో డయల్‌ 100కు ఫోన్‌ చేస్తే పోలీసులు వస్తారు. అనంతరం స్థానిక పోలీస్‌స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేయండి" -శిల్పవల్లి, డీసీపీ, హైదరాబాద్​ మధ్యమండలం

రెంట్​ అడ్వాన్స్​ ఇంటి యజమాని తిరిగివ్వట్లేదా? ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే రికవరీ సింపుల్!

యజమాని ఇంటికి TO-LET​ బోర్డు​ - సైబరాబాద్​లో ఇన్​స్పెక్టర్​ అద్దె 'దాదాగిరి'

House Rent Disputes In Hyderabad : ప్రైవేటు ఉద్యోగం చేస్తున్నాంటూ ఒకరు అపార్ట్‌మెంట్‌లో ఫ్లాట్‌ అద్దెకు తీసుకున్నాడు. కొన్నాళ్లు సక్రమంగానే యజమానికి అద్దె చెల్లించాడు. మరోచోట ఉంటున్న యజమాని ఇటీవల ఫ్లాట్‌ను చూసేందుకు వెళ్లగా ఆ ఇంట్లో మరొకరు ఉండటంతో ఆశ్చర్యపోయాడు. ప్రస్తుతం కిరాయికి ఉండేవారు ప్రతి నెలా రూ.30 వేలు అద్దె చెల్లిస్తున్నట్టు తెలుసుకున్నాడు. తన వద్ద రూ.20 వేలకు కిరాయికి తీసుకొని మరొకరికి లీజుఅగ్రిమెంట్‌ చేసినట్టు యజమాని గుర్తించాడు. ఇల్లు తనదనిచెప్పి ఖాళీ చేయమని కోరినా అద్దెకు ఉన్నవారు ముఖమ్మీదే తలుపు వేయటంతో ఉలికిపాటుకు గురయ్యారు.

తమనే వేధిస్తున్నారంటూ ముప్పుతిప్పలు : హైదరాబాద్​ నగరంలో ఇల్లు అద్దెకిచ్చినంత సులువుగా కిరాయి వసూలు చేయడం, అవసరమైనపుడు వారిని ఖాళీ చేయించటం యజమానులకు పెద్ద సవాల్‌గా మారింది. చట్టాలను అనువుగా మార్చుకొని కొందరు కిరాయిదారులు యజమానులకు ప్రత్యక్షం నరకం చూపిస్తున్నారు. పైగా తమనే వేధిస్తున్నారంటూ పోలీస్‌స్టేషన్లు, న్యాయస్థానాల చుట్టూ యజమానులను తిప్పుతున్నారు.

వేరే వారిని ఫ్లాట్​ను సేల్​అగ్రిమెంట్​ చేశారు : లంగర్‌హౌస్‌ పరిధిలో ఇద్దరు మహిళలు ఇంట్లోకి మొదటగా చేరి కొద్ది రోజుల తర్వాత ఖాళీ చేసేదిలేదంటూ మొండికేశారు. యజమాని గట్టిగా అడిగితే లైంగికంగా వేధిస్తున్నారంటూ స్థానిక పోలీస్​ స్టేషన్లలో ఫిర్యాదు చేశారు. మరో ఘటనలో గచ్చిబౌలిలో యజమాని విదేశాల్లో ఉంటున్నట్టు తెలుసుకొని అద్దెకు దిగిన వ్యక్తి ఆ ఫ్లాట్‌ను ఏకంగా సేల్‌ అగ్రిమెంట్‌ చేశాడు.

రౌడీషీటర్ల సాయం కోరుతున్న యజమానులు : ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో కొందరు యజమానులు ఇల్లు ఖాళీ చేయించేందుకు రౌడీషీటర్ల సాయం కోరుతుండటం బాధాకరం. ఇవేం చేసినా ఫలితం లేదని భావించిన తరువాతే పోలీసులను ఆశ్రయిస్తున్నారు. నగరంలోని మూడు పోలీసు కమిషనరేట్ల పరిధిలో ప్రతి నెలా 50కి పైగా ఈ తరహా ఫిర్యాదులు అందుతున్నట్టు అంచనా. ఇలాంటి కేసులు తమ వద్దకు వచ్చినప్పుడు సామరస్యంగా పరిష్కరించుతున్నట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు.

ఏదో అనుకుంటే ఇంకేదో అయ్యిందే : వివిధ రకాలుగా అంటే ఉద్యోగాలు చేసి, వ్యాపారంలో కూడబెట్టిన సొమ్ముతో సొంతింటి కల నేరవేర్చుకుంటున్నారు. పిల్లల సంపాదన, రిటైర్​మెంట్​ బెనిఫిట్​ సొమ్ము వచ్చినపుడు అదనపు ఆదాయంగా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో మరో ఇంటిని కొనుగోలు చేసి కిరాయిలకు ఇస్తున్నారు. యజమానులు విదేశాల్లో ఉండటం, వృద్ధాప్యం, మెతకవైఖరిని అలుసుగా చేసుకొని కొందరు కిరాయిదారులు తమ అసలు రూపం బయటపెడుతున్నారు.

"నివాస, వాణిజ్య భవనాలు అద్దెకు ఇచ్చే ముందు యజమానులు ప్రభుత్వపరంగా ఉండే నిబంధనలు పాటించాలి. నిర్దేశించిన రెంటల్‌ అగ్రిమెంట్‌ చట్టం ప్రకారం చేసుకోవాలి. ఖాళీ చేయించాల్సిన సమయంలో నోటీసు జారీ చేయాలి. కిరాయి సొమ్మును బ్యాంకు అకౌంట్లలో జమ చేయించుకోవాలి. కొంతమంది అద్దె ఇవ్వకుండా, ఖాళీ చేయకుండా పలు ఇబ్బందులకు గురిచేస్తారు. ఖాళీ చేయించేందుకు చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకొనేలా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వ్యవహరించవద్దు. నకిలీ పత్రాలు, ఫోర్జరీ సంతకాలతో మోసం చేసినపుడు, ఇంటిని ఆక్రమించుకొని దాడిచేసిన సందర్భాల్లో డయల్‌ 100కు ఫోన్‌ చేస్తే పోలీసులు వస్తారు. అనంతరం స్థానిక పోలీస్‌స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేయండి" -శిల్పవల్లి, డీసీపీ, హైదరాబాద్​ మధ్యమండలం

రెంట్​ అడ్వాన్స్​ ఇంటి యజమాని తిరిగివ్వట్లేదా? ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే రికవరీ సింపుల్!

యజమాని ఇంటికి TO-LET​ బోర్డు​ - సైబరాబాద్​లో ఇన్​స్పెక్టర్​ అద్దె 'దాదాగిరి'

For All Latest Updates

TAGGED:

FLATS FOR RENT IN APARTMENTHOUSE RENTS IN HYDERABADఅద్దెకున్నవారితో యజమానుల తిప్పలుSHILPAVALLI CENTRAL ZONE DCPHOUSE RENT DISPUTES

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పొలానికి మందులు పిచికారీ చేస్తున్నారా? - రైతన్నలూ ఈ జాగ్రత్తలు మరవకండి

మధురమైన జ్ఞాపకాలు ఈ 'రెజిన్​ ఆర్ట్​'లో దాచుకుంటే - జీవితాంతం మీ వెంటే!

ములుగుకు కొత్త అందాలు - సందర్శకులను కట్టిపడేస్తున్న లక్నవరం సరస్సు, బొగత జలపాతాలు

శనగలతో అద్దిరిపోయే "చాట్" - బఠాణీతో చేసే దానికంటే ​కమ్మగా ఉంటుంది!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.