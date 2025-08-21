ETV Bharat / state

అమరావతిలో రెండో విడత భూసమీకరణ - వ్యక్తమైన భిన్నాభిప్రాయాలు

రాజధాని అమరావతి రెండో విడత భూసమీకరణ అంశంపై చర్చ - భిన్నమైన అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేసిన నిపుణులు

Discussion on Second Phase Land Pooling in Amaravati
Discussion on Second Phase Land Pooling in Amaravati (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 8:32 AM IST

Discussion on Second Phase Land Pooling in Amaravati: రాజధాని అమరావతి చుట్టూ పరిశ్రమలు, పెద్ద ప్రాజెక్టులు ఏర్పాటై ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు పెరగాలంటే రెండో విడత భూ సమీకరణను ప్రభుత్వం చేపట్టడం అవసరమని పలువురు వక్తలు అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రపంచస్థాయి నగరంగా అమరావతి విస్తరించేందుకు ఇప్పుడు ముందుకు వెళ్లడమే సమంజసమని, అభివృద్ధి చెందిన తర్వాత భూముల్ని తీసుకోవాలంటే ఇబ్బంది తలెత్తె అవకాశముందని పేర్కొన్నారు.

అమరావతిలో రెండో విడత భూసమీకరణ - వ్యక్తమైన భిన్నాభిప్రాయాలు (ETV)

రాజధాని విస్తరణ కోసం ప్రభుత్వం రెండో విడత సమీకరణ చేయకపోతే ఇప్పటికే భూములిచ్చిన రైతులకు కూడా మేలు జరగదని, వారి త్యాగం వృథా అవుతుందని పలువురు మేధావులు స్పష్టం చేశారు. అయితే మరికొందరు దీనికి భిన్నంగా అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేశారు. మొదటి విడతలో భూములిచ్చిన రైతులకు రిటర్నబుల్‌ ప్లాట్లను అభివృద్ధి చేసి ఇచ్చి తర్వాత రెండో విడత సమీకరణకు వెళ్లాలని సూచించారు. రెండో విడత భూసమీకరణ ఇప్పుడు చేపట్టాల్సిన అవసరం లేదని, అమరావతి నిర్మాణం పూర్తయిన తర్వాత ముందుకెళ్లాలని ఇంకొందరు అభిప్రాయపడ్డారు.

సిటిజన్స్ ఫర్‌ డెమోక్రసీ ఆధ్వర్యంలో విజయవాడలో రెండో విడత భూసమీకరణ అంశంపై చర్చ నిర్వహించారు. ఆ సంస్థ ప్రధాన కార్యదర్శి రమేశ్‌కుమార్‌ తొలుత భూసమీకరణ విధానం, ఒనగూరే లబ్ధిపై ప్రజంటేషన్‌ ఇచ్చారు. రాజధాని నిర్మాణంపై ప్రజల్లో, రైతుల్లో నెలకొన్న అనుమానాలను దూరం చేసేందుకే ఈ చర్చ కార్యక్రమం చేపట్టామని తెలిపారు.

రాజధాని నిర్మాణానికి కొంత సమయం పడుతుంది: రాజకీయాలకు అతీతంగా జరుగుతున్న ఈ చర్చ వేదికలో అన్ని వర్గాల వారు పాల్గొనడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. భూసమీకరణ అంశం సంక్లిష్టమైనదని దీనిపై చట్టసభల్లో చర్చ జరగాలని నీటిపారుదల రంగ విశ్లేషకులు లక్ష్మీనారాయణ అభిప్రాయపడ్డారు. రాజధాని నిర్మాణానికి కొంత సమయం పడుతుందని ప్రముఖ వైద్యుడు, సామాజిక కార్యకర్త డాక్టర్‌ సమరం అన్నారు.

రెండో విడత సమీకరణ చేపట్టడం సమంజసమేనని ఇప్పుడు దాని ఫలితం తెలియకపోయినా వచ్చే తరాలు కచ్చితంగా ఆ ఫలాల్ని పొందుతాయని రాజధాని మహిళలు అభిప్రాయపడ్డారు. రాజధాని విస్తరణ కోసం రెండో విడత భూసమీకరణ తప్పనిసరని రాజధాని రైతు ఐకాస కన్వీనర్‌ పువ్వాడ సుధాకర్ అన్నారు. రెండో విడత భూసమీకరణకు వెళ్లే ముందు ఇప్పటికే భూములిచ్చిన వారికి భరోసానిచ్చేలా చర్చించకపోవడం మంచి విధానం కాదని రాజధాని దళిత ఐకాస నాయకుడు చిలకా బసవయ్య పేర్కొన్నారు.

"ఆంధ్రప్రదేశ్​లో ఉన్న ప్రత్యేకమైన పరిస్థితులు ఏంటంటే, ఇంత ప్రధాన్యత కలిగిన రాజధాని అంశంపై చట్టసభల్లో సరైన చర్చ జరగకపోవడం లోపం. ఎందుకంటే ప్రధాన ప్రతిపక్షం సమావేశాలకు హాజరుకాకపోవడం, నిర్మాణాత్మకమైన సూచనలు చేయకపోవడం వలన చర్చ అనేది జరగడం లేదు. అందరికీ సంబంధించిన రాజధాని విషయంలో అస్పష్టత ఉంది. రెండో విడత భూ సమీకరణపై ఏదైతే చర్చ జరుగుతోందో దీనిపై ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది". - రమేశ్‌కుమార్‌, సిటిజన్‌ ఫర్‌ డెమోక్రసీ ప్రధాన కార్యదర్శి

