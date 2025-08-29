Synthetic Drug Smuggling Via Courier in Hyderabad : పుష్ప సినిమా రేంజ్లో నగరంలో డ్రగ్స్ సరఫరా జరుగుతోంది. డ్రగ్స్ తరలింపులో వివిధ మార్గాలతో, విన్నూత ఆలోచనతో కొత్తగా ప్లాన్ చేస్తున్నారు నిందితులు. ఇప్పటి వరకు చూసిన వాటిలో వస్తువుల మధ్యలో డ్రగ్స్ను పెట్టి వేరే చోటుకు తరలించేవారు. కానీ ఇప్పుడు కొత్త ట్రెండ్తో డ్రగ్ ప్యాకెట్లను కొరియర్ పార్సిల్ ద్వారా తరలిస్తున్నారు. అలాగే ఇంకో ప్లాన్ చూస్తే ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ తెరచి చూస్తే పేజీల మధ్య హెరాయిన్ ప్యాకెట్లను తీసుకెళ్తున్నారు.
10 కొరియర్ సంస్థల నుంచి రూ.100 కోట్లు : ఇలా కొరియర్ పేరుతో ప్రతినెలా ఒకే ఇంటికి పుస్తకాలు వెళ్లడంతో అనుమానించిన పోలీసులు ఆరా తీస్తే మత్తు దందా వెలుగులోకి వచ్చింది. వందలకొద్దీ మట్టిగాజులు పరిశీలిస్తే సూడో ఎఫిడ్రిన్ పొట్లాలున్నాయి. ఈ డ్రగ్స్ను తమిళనాడుకు చెందిన ఇద్దరు సోదరులు హైదరాబాద్ కేంద్రంగా చేసుకొని ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ దేశాలకు సింథటిక్ డ్రగ్స్ స్మగ్లింగ్ చేస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. హైదరాబాద్ నగరంలో 10 కొరియర్ సంస్థల నుంచి రెండేళ్లుగా రూ.100 కోట్ల మాదకద్రవ్యాలు తరలించినట్టు పోలీసులు నిర్ధారించారు.
- ఇటీవల నగర శివారులోని ప్రముఖ వర్సిటీలోని విద్యార్థులకు మారుతీ కొరియర్స్ ద్వారా ఓషన్గంజా (ఓజీ) చేరుతున్నట్లు గుర్తించి నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు. దీంతో నగర, శివారు ప్రాంతాల్లోని పలు వైద్య, ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లోని కొనుగోలు దారులకు కొరియన్ పార్శిల్ పేరిట మత్తుపదార్థాలు తరలిస్తున్నట్టు అంచనాకు వచ్చారు.
‘పుష్ప’ను మించేలా స్మగ్లింగ్ ప్లాన్ : మాదకద్రవ్యాలు చేరవేసేందుకు డ్రగ్స్ స్మగ్లరు పుష్పను తలదన్నేలా ప్లాన్లు రూపొందిస్తున్నారు. పాఠ్య పుస్తకాలు, అత్యవసర మందులు, గాజులు, ఆటబొమ్మలు, ఆయుర్వేద ఉత్పత్తులు, గృహోపకరణ సామగ్రి ముసుగులో డ్రగ్స్ సరఫరా చేస్తున్నారు. ఈ స్మగ్లింగ్లో డెలివరీ బాయ్స్ను పావులుగా వాడుకుంటున్నారు. డెలివరీ అడ్రస్ కోసం కొరియర్ పార్శిల్పై నకిలీ చిరునామా, ఫోన్ నెంబర్ రాస్తారు. దాన్ని తీసుకునే వ్యక్తికి పార్శిల్ నెంబర్ను సెండ్ చేస్తారు. అలా దాని ఆధారంగా ఏజెంట్లు, దళారుల ఆ ప్యాకెట్లను సేకరిస్తారు. దీని ద్వారా స్మగ్లర్ల నుంచి వచ్చిన ఆదేశాలతో పార్శిల్ను అప్పగిస్తారు.
ఇవన్నీ నకిలీ వివరాలు కావడంతో పొలీసులు గుర్తించినా అసలైన సూత్రదారులను పట్టుకోలేకపోతున్నారు. కేవలం కొనుగోలుదారులు మాత్రమే గుర్తించబడుతున్నారు. ఈ మేరకు పోలీసు యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. నగరంలో పౌరులు డ్రగ్స్ సరఫరాకు సంబంధించిన సమాచారం 1908, 87126 71111కు అందించాలని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
రెట్టింపు కమీషన్కు ఆశపడి : దేశ, విదేశాల నుంచి మత్తుపదార్థాలు, నిషేధిత వస్తువులను తరలించేందుకు పలు కొరియర్ సంస్థలు కూడా సహకరిస్తున్నాయని పలుమార్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో గుర్తించారు. ఇలా నిబంధనలకు విరుద్ధంగా డ్రగ్స్ రవాణా చేస్తున్న వారిలో 20 మందిపై కేసులు నమోదు చేశారు. కొంతమంది రెట్టింపు కమీషన్కు ఆశపడి చీకటి కార్యకలాపాలకు సహకరిస్తున్నారని నగరానికి చెందిన పోలీసు అధికారి తెలిపారు. కొరియర్ పార్శిల్స్ చేరవేసే సంస్థలు నిబంధనలకు అనుగుణంగా నడచుకోవాలి. ఇకపై ఏదైనా అనుమానాస్పద వస్తువులున్నట్టు గుర్తిస్తే పోలీసులకు వెంటనే సమాచారం అందించాలని నిర్వాహకులకు పోలీసులు మార్గదర్శకాలు జారీ చేశారు. కాని ఇక్కడ నిబంధనలు బేఖాతరు చేయడంతో డ్రగ్ మాఫయాకు అనువుగా మారింది.
