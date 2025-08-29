ETV Bharat / state

మట్టిగాజులు, ఆక్స్‌ఫర్డ్‌ డిక్షనరీ పేజీల మధ్య డ్రగ్స్​! - 'పుష్ప'ను మించేలా స్మగ్లింగ్‌ ప్లాన్లు - DRUG SMUGGLED VIA COURIER IN HYD

డ్రగ్స్‌ చేరవేతలో కొరియర్‌ సంస్థల కక్కుర్తి - హైదరాబాద్​ను కేంద్రంగా మార్చి ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్​ దేశాలకు సింథటిక్​ డ్రగ్స్​ స్మగ్లింగ్​ చేస్తున్న సోదరులు - రెండేళ్లుగా రూ.100 కోట్ల మాదక ద్రవ్యాలు తరలించినట్లు నిర్ధారణ

Synthetic Drug Smuggling Via Courier
Synthetic Drug Smuggling Via Courier (Eenadu)
Synthetic Drug Smuggling Via Courier in Hyderabad : పుష్ప సినిమా రేంజ్​లో నగరంలో డ్రగ్స్ సరఫరా జరుగుతోంది. డ్రగ్స్​ తరలింపులో వివిధ మార్గాలతో, విన్నూత ఆలోచనతో కొత్తగా ప్లాన్​ చేస్తున్నారు నిందితులు. ఇప్పటి వరకు చూసిన వాటిలో వస్తువుల మధ్యలో డ్రగ్స్​ను పెట్టి వేరే చోటుకు తరలించేవారు. కానీ ఇప్పుడు కొత్త ట్రెండ్​తో డ్రగ్​ ప్యాకెట్లను కొరియర్​ పార్సిల్​ ద్వారా తరలిస్తున్నారు. అలాగే ఇంకో ప్లాన్​ చూస్తే ఆక్స్‌ఫర్డ్‌ డిక్షనరీ తెరచి చూస్తే పేజీల మధ్య హెరాయిన్‌ ప్యాకెట్లను తీసుకెళ్తున్నారు.

10 కొరియర్​​ సంస్థల నుంచి రూ.100 కోట్లు : ఇలా కొరియర్​ పేరుతో ప్రతినెలా ఒకే ఇంటికి పుస్తకాలు వెళ్లడంతో అనుమానించిన పోలీసులు ఆరా తీస్తే మత్తు దందా వెలుగులోకి వచ్చింది. వందలకొద్దీ మట్టిగాజులు పరిశీలిస్తే సూడో ఎఫిడ్రిన్​ పొట్లాలున్నాయి. ఈ డ్రగ్స్​ను తమిళనాడుకు చెందిన ఇద్దరు సోదరులు హైదరాబాద్​ కేంద్రంగా చేసుకొని ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్​ దేశాలకు సింథటిక్​ డ్రగ్స్​ స్మగ్లింగ్​ చేస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. హైదరాబాద్​ నగరంలో 10 కొరియర్​​ సంస్థల నుంచి రెండేళ్లుగా రూ.100 కోట్ల మాదకద్రవ్యాలు తరలించినట్టు పోలీసులు నిర్ధారించారు.

  • ఇటీవల నగర శివారులోని ప్రముఖ వర్సిటీలోని విద్యార్థులకు మారుతీ కొరియర్స్​ ద్వారా ఓషన్​గంజా (ఓజీ) చేరుతున్నట్లు గుర్తించి నిందితులను అరెస్ట్​ చేశారు. దీంతో నగర, శివారు ప్రాంతాల్లోని పలు వైద్య, ఇంజినీరింగ్​ కళాశాలల్లోని కొనుగోలు దారులకు కొరియన్​ పార్శిల్​ పేరిట మత్తుపదార్థాలు తరలిస్తున్నట్టు అంచనాకు వచ్చారు.

‘పుష్ప’ను మించేలా స్మగ్లింగ్‌ ప్లాన్​ : మాదకద్రవ్యాలు చేరవేసేందుకు డ్రగ్స్​ స్మగ్లరు పుష్పను తలదన్నేలా ప్లాన్​లు రూపొందిస్తున్నారు. పాఠ్య పుస్తకాలు, అత్యవసర మందులు, గాజులు, ఆటబొమ్మలు, ఆయుర్వేద ఉత్పత్తులు, గృహోపకరణ సామగ్రి ముసుగులో డ్రగ్స్ సరఫరా చేస్తున్నారు. ఈ స్మగ్లింగ్​లో డెలివరీ బాయ్స్​ను పావులుగా వాడుకుంటున్నారు. డెలివరీ అడ్రస్​ కోసం కొరియర్ పార్శిల్​పై నకిలీ చిరునామా, ఫోన్​ నెంబర్​ రాస్తారు. దాన్ని తీసుకునే వ్యక్తికి పార్శిల్​ నెంబర్​ను సెండ్​ చేస్తారు. అలా దాని ఆధారంగా ఏజెంట్లు, దళారుల ఆ ప్యాకెట్లను సేకరిస్తారు. దీని ద్వారా స్మగ్లర్ల నుంచి వచ్చిన ఆదేశాలతో పార్శిల్​ను అప్పగిస్తారు.

ఇవన్నీ నకిలీ వివరాలు కావడంతో పొలీసులు గుర్తించినా అసలైన సూత్రదారులను పట్టుకోలేకపోతున్నారు. కేవలం కొనుగోలుదారులు మాత్రమే గుర్తించబడుతున్నారు. ఈ మేరకు పోలీసు యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. నగరంలో పౌరులు డ్రగ్స్ సరఫరాకు సంబంధించిన సమాచారం 1908, 87126 71111కు అందించాలని అధికారులు పేర్కొన్నారు.

రెట్టింపు కమీషన్​కు ఆశపడి : దేశ, విదేశాల నుంచి మత్తుపదార్థాలు, నిషేధిత వస్తువులను తరలించేందుకు పలు కొరియర్​ సంస్థలు కూడా సహకరిస్తున్నాయని పలుమార్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో గుర్తించారు. ఇలా నిబంధనలకు విరుద్ధంగా డ్రగ్స్ రవాణా చేస్తున్న వారిలో 20 మందిపై కేసులు నమోదు చేశారు. కొంతమంది రెట్టింపు కమీషన్​కు ఆశపడి చీకటి కార్యకలాపాలకు సహకరిస్తున్నారని నగరానికి చెందిన పోలీసు అధికారి తెలిపారు. కొరియర్​ పార్శిల్స్​ చేరవేసే సంస్థలు నిబంధనలకు అనుగుణంగా నడచుకోవాలి. ఇకపై ఏదైనా అనుమానాస్పద వస్తువులున్నట్టు గుర్తిస్తే పోలీసులకు వెంటనే సమాచారం అందించాలని నిర్వాహకులకు పోలీసులు మార్గదర్శకాలు జారీ చేశారు. కాని ఇక్కడ నిబంధనలు బేఖాతరు చేయడంతో డ్రగ్​ మాఫయాకు అనువుగా మారింది.

ప్రముఖ యూనివర్సిటీలో డ్రగ్స్​ కలకలం - నలుగురు అరెస్టు

చెప్పుల్లో డ్రగ్స్ పెట్టి సరఫరా - నిందితుల్లో ఇద్దరు పోలీస్ ఉన్నతాధికారుల కుమారులు

ప్రముఖ యూనివర్సిటీలో డ్రగ్స్​ కలకలం - నలుగురు అరెస్టు

చెప్పుల్లో డ్రగ్స్ పెట్టి సరఫరా - నిందితుల్లో ఇద్దరు పోలీస్ ఉన్నతాధికారుల కుమారులు

