ఈ గజిబిజి తీగలతో ప్రజల ప్రాణాలకే ముప్పుందట! - DISCOMS REMOVING ILLEGAL CABLES

ప్రభుత్వానికి నివేదిక సమర్పించిన విద్యుత్‌ సంస్థలు - అనధికారికంగా వేసిన కేబుళ్లనే తొలగిస్తున్నామని నివేదికలో వెల్లడి - అనధికార కేబుళ్లతో ప్రజల ప్రాణాలకే ముప్పు అని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకువెళ్లిన డిస్కంలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 23, 2025 at 3:02 PM IST

2 Min Read

Discoms Removing Illegal Cables On Current Polls : కరెంటు​ స్తంభాలపై అనధికార కేబుళ్లను (వైర్లను) తొలగించకున్నట్లయితే ప్రజల ప్రాణాలకు ముప్పు ఏర్పడుతుందని రాష్ట్ర విద్యుత్‌ పంపిణీ సంస్థ(డిస్కం)లు వెల్లడించాయి. అనుమతి లేకుండా వేసినవాటినే తొలగిస్తున్నామని నిబంధనల మేరకు ఉన్న కేబుళ్లను తొలగించడంలేదని డిస్కంలు స్పష్టంచేశాయి. గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌ సహా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని పలుచోట్ల కరెంటు స్తంభాలపై నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఇంటర్నెట్, టీవీ కేబుళ్లను వేశారు. ఆప్టికల్‌ ఫైబర్, కో-యాక్సిల్‌ (లోపల మెటల్‌ కండక్టర్‌తో ఇన్సులేషన్‌ ఉన్న) కేబుళ్లను ఇంటింటికీ వేసేందుకు విద్యుత్​ స్తంభాలను ఆసరాగా వాడుతున్నారు. వీటి తొలగింపుపై వివాదం ఏర్పడటంతో వాస్తవాలను వివరిస్తూ విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి శుక్రవారం నివేదిక ఇచ్చాయి. అందులోని ముఖ్యాంశాలివి.

  • హైదరాబాద్‌ నగరంలో దాదాపు 20 లక్షల కరెంటు స్తంభాల్లో కేవలం 1.73 లక్షలకే కేబుళ్లు వేయడానికి మాత్రమే కంపెనీలు అనుమతి తీసుకున్నాయని డిస్కంలు వెల్లడించాయి. రూల్స్​ ప్రకారం కేబుళ్లను వేసినప్పుడు ప్రజల ప్రాణాలకు ముప్పు వాటిల్లకుండా స్తంభాలపై గుర్తించేందుకు రంగు(పెయింటింగ్‌) వేయాల్సి ఉంటుందని వివరించాయి. వాటిపై బ్యాక్‌హాల్‌ ఎక్విప్‌మెంట్‌ లాంటి అదనపు పరికరాలను ఏర్పాటు చేయకూడదని వివరించాయి.
  • సమీపంలోని లైన్ల నుంచి విద్యుత్‌ సరఫరాను నేరుగా కేబుళ్లకు కనెక్ట్ చేయకూడదు.
  • అనుమతించిన ఎత్తు(18 అడుగుల) కన్నా కిందికి 5 అడుగుల ఎత్తులో కూడా వదులుగా ఉండే విధంగా కేబుళ్లు వేస్తున్నారు. హెవీ వెహికల్స్​ వెళ్లే సమయంలో వాటికి వైర్లు తగులుతున్నాయి.
  • కేబుల్‌ ఆపరేటర్లు కొత్త కనెక్షన్లు ఇచ్చిన ప్రాంతాల్లో ముందుగా డిస్కంల అనుమతి తీసుకోకుండానే కరెంట్​ పోల్స్​పై కేబుళ్లు వేస్తున్నారు. అంతకుముందు అక్కడే ఉన్న పాత/ఉపయోగించని కేబుళ్లను మాత్రం తొలగించట్లేదు.
  • ఆపరేటర్లు వృథాగా వదిలేసిన పాత కేబుళ్లు కిందకు వేలాడుతూ ప్రజలకు ఇబ్బందికరంగా, ప్రమాదకరంగా మారుతున్నాయి. కరెంటు స్తంభాలు ఎక్కుతున్న డిస్కం సిబ్బంది కేబుల్‌ బండిళ్లలో కాలు చిక్కుకొని పడిపోయిన ఘటనలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి.
  • అనుమతి తీసుకున్నవారు, తీసుకోనివారు అందరూ ఒకే రకమైన నలుపురంగు కేబుల్స్​ను ఉపయోగిస్తుండటంతో సమస్యగా మారింది. అనుమతి పొందిన, వాడకంలో ఉన్న కేబుళ్లను సులభంగా గుర్తించేందుకు వాటిపై ప్రత్యేక రంగు వేయాల్సి ఉంటుంది. లేదా ప్రత్యామ్నాయ గుర్తింపు చిహ్నాలు ఉంచాలి.

ఆపరేటర్లకు చెప్పినప్పటికీ : అనధికారికంగా వేసిన కేబుళ్లను తొలగించాలంటూ 2024 జులై నుంచి దాదాపు ఆరుసార్లు 32 కంపెనీల ఆపరేటర్లతో మీటింగ్స్​ నిర్వహించి కోరినప్పటికీ స్పందించలేదని దక్షిణ డిస్కం(దక్షిణ విద్యుత్​ పంపిణీ సంస్థ) సీఎండీ ముషారఫ్‌ తెలిపారు. ప్రజల భద్రత దృష్ట్యా గత్యంతరంలేని పరిస్థితుల్లోనే కేబుళ్ల తొలగింపు ప్రక్రియను చేపట్టినట్లు వివరించారు.

కేబుళ్ల ఏర్పాటులో నిర్లక్ష్యం కారణంగా ప్రమాదాలు : రాష్ట్రంలో అనేక చోట్ల టీవీ, ఇంటర్నెట్ కేబుళ్ల ఏర్పాటులో నిర్లక్ష్యం కారణంగా విద్యుత్ ప్రమాదాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. కొద్ది రోజుల క్రితమే హైదరాబాద్ రామంతాపూర్​లో ఐదుగురి మృతికి కూడా ఇలా రోడ్డకు అడ్డంగా లాగిన టీవీ కేబుల్ తెగి విద్యుత్ ​లైనుపై పడటమే కారణమని విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థ (డిస్కం) అధికారులు ప్రభుత్వానికి నివేదికను సమర్పించారు. ఇలాంటి కేబుళ్ల ఏర్పాటులో చాలామేర ఆపరేటర్లు కనీస నిబంధనలు కూడా పాటించడం లేదని డిస్కంల(విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థ) అధ్యయనంలో అధికారులు గుర్తించారు.

