తేనె వంటి తీయ్యదనం - కనుమరుగవుతున్న కొండపల్లి 'సీతాఫలం'
అటవీశాఖ నిర్లక్ష్యం, వానరాల గుంపులతో కనుమరుగవుతున్న కొండపల్లి సీతాఫలం - ఫలితంగా ఉపాధి కోల్పోతున్న స్థానికులు
Kondapalli Custard Apples in AP : శీతాకాలం ప్రారంభం అయ్యిందంటే అందరికీ ఠక్కున గుర్తొచ్చే పండు సీతాఫలం. మామిడి పండ్ల కోసం వేసవి ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురుచూసేవాళ్లు కొందరయితే, సీతాఫలాల్ని తీసుకొచ్చే శీతాకాలం కోసం ఎదురుచూసేవాళ్లు మరికొందరు. కొండల్లో, కోనల్లో, డొంకల్లో ఈ చెట్లు సులభంగా పెరుగుతాయి. చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవారి వరకు ఈ పండ్లను ఆవురావురమంటూ తినేస్తుంటారు. ఎందుకంటే ఇవి ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి కాబట్టి. ఈ కోవకు చెందినవే కొండపల్లి సీతాఫలాలు.
ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో కొండపల్లి కోట, కొయ్య బొమ్మలకు ఉన్న ప్రాధాన్యత అక్కడి సీతాఫలాలు కూడా పొందాయి. నూజివీడు మామిడి అని ఎలా చెబుతారో కొండపల్లి సీతాఫలం అని చెప్పేంత ఖ్యాతిని ఆ కాయలు సొంతం చేసుకొన్నాయి. తేనె వంటి తీపిదనం వాటిల్లో ఉండడంతో మధురఫలం అంటూ అందరూ ప్రేమగా పిలుచుకునే వారు. అయితే ఇదంతా గతం. ఆ మధురం ఇప్పుడు మాయమైంది.
నాడు కళకళ : ప్రకృతి సిద్ధంగా కొండపల్లి కొండల్లో కాసే కాయలు ఎన్నో ఏళ్లు అందరి నోళ్లు తీపి చేశాయి. ప్రతి ఏటా సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ నెలలో విస్తృతంగా కాసేవి. అక్కడి నుంచి రాష్ట్రంలో వివిధ చోట్లకు, హైదరాబాద్కు ఎగుమతి అయ్యేవి. ఒకానొక సమయంలో ఈ ఫలాలను అప్పటి ప్రధాని ఇందిరాగాంధీకి కూడా అందించారు. ఈ పంటను కోసేందుకు, అమ్మేందుకు దాదాపు 400 మంది శ్రమించేవారు. అటవీ శాఖ ఆధ్వర్యంలో కొండపల్లి కొండల్లో ఉన్న సీతాఫలాలు, కుంకుడు, చింతకాయలకు వేలం పాటలు నిర్వహించేవారు. అధిక ధరను డిమాండ్ చేసిన వారు కొండపై ఉన్న ఫల సంపదను సొంతం చేసుకొని విక్రయించుకునేవారు.
నేడు వెలవెల : అటవీశాఖ వీటిపై దృష్టి సారించకపోవడంతో పాటు వేలల్లో ఉన్న వానరాల గుంపులు వీటిని కనుమరుగు చేశాయి. దీంతో కొన్నేళ్ల నుంచి ఆ పంట లేకుండా పోయింది. స్థానికంగా అమ్మకందారులు మచిలీపట్నం, తెలంగాణ ప్రాంతాల నుంచి సాగు చేసిన పంటల నుంచి సీతాఫలాలను కొనుగోలు చేసి స్థానికంగా విక్రయిస్తున్నారు.
"గతంలో సీతాఫలాలు ఉన్న రెండు నెలల కాలంలో ఆ పనులే సరిపోయేవి. మరో రెండు నెలలు చింతకాయలు, కుంకుడు కాయలు కోసి మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చేవాళ్లం. దీంతో జీవనం గడిచిపోయేది. ప్రస్తుతం ఆ పరిస్థితి లేదు. దీని వల్ల మాంసం దుకాణాల్లోకి, సిమెంటు పనికి వెళ్లాల్సి వస్తుంది." - రాజయ్య, స్థానికుడు
సీతాఫలంతో ఉపయోగాలు : సీతాఫలాల్లో పాలీ ఫెనోలిక్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు. ఇవి ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి, గ్లూకోజ్ శోషణను బాగా పెంచుతాయి. దీంతో మధుమేహం నియంత్రణలో ఉంటుంది. 100 గ్రాముల సీతాఫలంలో 20 మి.గ్రా విటమిన్ సి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తిని ప్రభావితం చేస్తుంది. అలాగే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. దీనిలో ఉండే మెగ్నీషియం, పొటాషియం, ఇనుము ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తిని పరోక్షంగా ప్రభావితం చేస్తాయి. దీంతో బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ తగ్గుతాయి.
అంతే కాకుండా సీతాఫలంలోని బులటాసిన్, అసిమిసిన్ అనే ఫ్లేవనాయిడ్లకు క్యాన్సర్ నిరోధక లక్షణాలు ఉన్నాయనీ, ఆల్కలాయిడ్లూ ఎసిటోజెనిన్లు మూత్రపిండ వ్యాధుల్ని తగ్గిస్తాయని పరిశోధనలూ చెబుతున్నాయి. మెగ్నీషియం, కాల్షియం పుష్కలంగా ఉండే సీతాఫలం ఎముక పుష్టినీ పెంచుతుంది. కాబట్టి ఆర్ధ్రయిటిస్ వాళ్లకీ ఈ పండు మేలే. చర్మ సమస్యలకు ఇది మంచి మందు. పచ్చికాయల్ని దంచి ఉప్పువేసి పుండ్లూ గడ్డలమీద పెట్టినా తగ్గుతాయి అంటారు. అందుకే మరి మధురమైన సీతాఫలం పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉన్న ఔషధ ఫలం కూడా.
