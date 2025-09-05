ETV Bharat / state

అంత ‘సౌండ్‌’ ఎందుకు బ్రో - ప్రాణాలు పోతాయ్! - DISADVANTAGES OF HIGH DJ SOUNDS

మితిమీరిన డీజే శబ్దాలతో ప్రాణాలకు ముప్పు - బ్రెయిన్‌ స్ట్రోక్, శాశ్వత వినికిడి లోపాలు తలెత్తే ప్రమాదం

Disadvantages of High DJ Sounds
Disadvantages of High DJ Sounds (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 5, 2025 at 8:00 AM IST

Disadvantages of High DJ Sounds : ఈ రోజుల్లో పెళ్లి ఇతర శుభకార్యాలు, నిమజ్జనాలు, జాతరలు, అంతిమ యాత్రలు ఇలా ప్రతి సందర్భంలో డీజేలు పెట్టడం సర్వసాధారణమైంది. ఈ మితిమీరిన శబ్దాలు ప్రాణాలను హరిస్తున్నాయి. అప్పటి వరకు సంతోషంతో డ్యాన్స్‌ చేస్తున్నవారు ఉన్నట్లుండి కుప్పకూలిపోతున్నారు. శబ్దాల హోరుకు వయసు మళ్లిన వృద్ధులే కాదు యువత సైతం బలవుతున్నారు.

ఇటీవలి ఘటనలు :

  • గురువారం విజయనగరం బొబ్బాదిపేటలో వినాయక నిమజ్జనం సందర్భంగా డీజే సౌండ్‌ బాక్సుల ముందు నృత్యం చేస్తూ యువకుడు హరీశ్‌ (22) మృతి చెందారు. ఈయన డిగ్రీ పూర్తిచేసి హైదరాబాద్‌లో పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధం అవుతున్నారు.
  • ఈ నెల 1న డాక్టర్‌ బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ జిల్లా లంకశెట్టిపేటలో డీజే పాటలకు డ్యాన్స్‌ చేస్తూ ఓ వ్యక్తి (31) కుప్పకూలారు. ఆసుపత్రికి తరలించగా అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు.
  • 3 నెలల కిందట కర్నూలు జిల్లా పత్తికొండ పట్టణంలో డీజే శబ్దాల మధ్య నృత్యం చేస్తూ ఓ వ్యక్తి గుండెపోటుకు గురై మృతి చెందారు.

అధ్యయనంలో తేలిన అంశాలిలా : డీజే శబ్దాల ప్రభావంపై జర్మనీలోని మెయిన్జ్‌ వర్సిటీ మెడికల్‌ సెంటర్‌ నిర్వాహకులు యువకుల నుంచి వృద్ధుల వరకు వయసుల వారీగా 15 వేల మందిపై అధ్యయనం చేశారు. భారీ స్పీకర్లు, డీజే శబ్దాలు ఇలా ఏ సంగీతమైనా ఓ నిర్దిష్ట పరిమితి దాటితే గుండె లయ మారుతున్నట్లుగా గుర్తించారు. మానసిక ఒత్తిడికి సైతం గురవుతున్నట్లు తేలింది.

డీజే వంటి భారీ శబ్దాలతో ఒత్తిడి, బీపీ, గుండె కొట్టుకోవడం అమాంతం పెరుగుతాయి. రక్తపోటు పెరిగి మెదడులోని నరాలు చిట్లి బ్రెయిన్‌స్ట్రోక్‌తో చనిపోయే ప్రమాదం ఉంది. నరాలు దెబ్బతిని పక్షవాతం రావచ్చు. బైపాస్‌ సర్జరీ చేయించుకున్న వారు, స్టంట్స్‌ వేయించుకున్న వారికి కార్డియాక్‌ అరెస్ట్‌ వస్తుంది. వంద డెసిబుల్స్‌ పైగా శబ్దాన్ని ఎక్కువ సమయం వింటే వినికిడి సమస్యలు తలెత్తుతాయి. చిన్న పిల్లల్లో పలుచని అంతర పొరలు చిట్లిపోయి శాశ్వత వినికిడి లోపం వస్తుంది అని విశాఖ కేజీహెచ్‌ గుండె వ్యాధుల విభాగ విశ్రాంత ఆచార్యులు డాక్టర్‌ జి.వి.రెడ్డి చెబుతున్నారు.

గర్భంలో శిశువులకు సైతం : డీజే శబ్దాలు గర్భిణులపై ప్రభావం చూపుతాయని ఎన్నో పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. శబ్ద కాలుష్యంతో అబార్షన్‌ అయ్యే అవకాశాలూ ఎక్కువే. మనకు గుండె దడ వచ్చినట్లు గర్భంలో శిశువులకూ వచ్చే అవకాశం ఉంది. గర్భం దాల్చిన నాలుగో నెల నుంచి గర్భిణులు డీజే శబ్దాలకు దూరంగా ఉండాలని వైద్యులు చెబుతున్నారు. అనుమతుల్లేకుండా డీజేలు పెడుతున్న వారిపై విశాఖ కమిషనరేట్‌ పరిధిలో నెలకు ‘శబ్ద కాలుష్యం’ కేసులు 20పైగా నమోదవుతుండటం గమనార్హం.

పర్యావరణం, జంతువులపైనా ప్రభావం : శబ్ద కాలుష్యం జంతువులపైనా ప్రభావం చూపుతోంది. కుక్కలు, పశువులు, మేకలు, కోళ్లు స్పందించే తీరులో మార్పులు వస్తాయి. ఇటీవల తెలంగాణ రాష్ట్రం మొయినాబాద్‌లో ఓ రిసార్ట్‌లో డీజే శబ్దాల కారణంగా సమీపంలోని కోళ్లఫారంలో వందకుపైగా కోళ్లు మృతి చెందాయని ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌లో అక్కడి పోలీసులకు ఫిర్యాదు అందింది.

బలహీన కట్టడాలు కూలిపోతాయి : అధిక శబ్దాలు వచ్చినప్పుడు ‘అనునాదం’ (రీసౌండ్‌) ప్రభావంతో భవనాల్లోనూ ప్రకంపనలు వస్తాయి. ఫలితంగా బలహీనంగా ఉండే కట్టడాలు కుప్పకూలే అవకాశం ఉంటుందని కర్నూలు క్లస్టర్‌ వర్సిటీ భౌతికశాస్త్ర అధ్యాపకురాలు డాక్టర్‌ పద్మావతి తెలిపారు. మూడు రోజుల కిందట నంద్యాల జిల్లా కోవెలకుంట్ల సంతపేటలో డీజే శబ్దాల తీవ్రతకు ఓ మట్టిమిద్దె కూలిపోవడం దీనికి ఉదాహరణ. ఆ ఇంట్లో నివాసం ఉంటున్న వృద్ధ దంపతులు అప్పుడే మరో గదిలోకి వెళ్లడంతో ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు.

రక్షణగా వీటిని వాడొచ్చు : తీవ్రస్థాయి శబ్దాలు చెవుల్లోకి వెళ్లకుండా ఇయర్‌ ప్లగ్స్‌ సిలికాన్‌ లేదా ఫోమ్‌తో తయారు చేసినవి ఉంటాయి. ఇవి 20-30 డెసిబుల్స్‌ వరకు శబ్దాన్ని తగ్గిస్తాయి. చెవులను మొత్తం కప్పేందుకు ‘ఇయర్‌ మప్స్‌’ ఉపయోగించవచ్చు. మార్కెట్‌లో మ్యూజిషియన్‌ ఇయర్‌ ప్లగ్స్‌ వచ్చాయి. శబ్దాన్ని పూర్తిగా తగ్గించకుండా, క్లియర్‌గా సౌండ్‌ వినిపించేలా వీటిని డిజైన్‌ చేశారు.

'సౌండ్' పెంచితే షెడ్డుకే - ఎవరైనా సరే అంతే సంగతి

గణేశ్ శోభాయాత్రల కోసం శబ్ద కాలుష్యం లేని డీజే- పాకెట్ మనీతో 8వ తరగతి విద్యార్థి రూపకల్పన

