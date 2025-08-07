Disabled Young Man Catches Snakes in AP : ఆ యువకుడికి చిన్నప్పుడే తల్లిదండ్రులు చనిపోయారు. పోలియో కారణంగా ఒక కాలు కోల్పోయాడు. అయినా సొంత కాళ్లపై నిలబడాలని పట్టుదలతో ఆటో నేర్చుకున్నాడు. అంగ వైకల్యాన్ని లెక్క చెెయ్యకుండా ఆర్థికంగా స్వతంత్రుడయ్యాడు. ప్రతి క్షణం ఏదో సాధించాలనే కసితో ఉండేవాడు. ఈ క్రమంలోనే ఒకరోజు తాను నివసించే కాలనీలో ఓ ఇంట్లోకి పాము వచ్చిందని కేకలు వేశారు. అక్కడే ఉన్న ఆ యువకుడు మాత్రం ధైర్యంగా ఆ పామును మచ్చిక చేసుకొని, పట్టుకొని అడవిలో వదిలేశాడు.
అప్పటి నుంచి అతని జీవితం ఊహించని మలుపు తిరిగింది. ఎక్కడైనా పాము కనబడితే చాలు చుట్టుపక్కల వారు ఆ యువకుడికే సమాచారం అందిస్తున్నారు. ఇలా గత కొన్నేళ్లుగా వందల పాములను పట్టుకుని అడవిలో వదిలేశాడు. అంతటితో ఆగకుండా పాముల పట్ల ప్రజలకు అవగాహన పెంచడానికి తాను పట్టుకున్న పాముల వీడియోలను యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తున్నాడు. తనవంతుగా వన్యప్రాణులను సంరక్షిస్తున్నాడు. ఇంతకి ఆ యువకుడు ఎవరు? అతని జీవిత ప్రస్థానం ఎంటో? తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనాన్ని చదవాల్సిందే.
చిన్నతనంలోనే తల్లిదండ్రులు మృతి : కర్నూలు జిల్లా దేవనకొండకు చెందిన 30 ఏళ్ల యువకుడు ఆంజనేయులు. ఇతని చిన్నతనంలోనే తల్లిదండ్రులు చనిపోయారు. అంతేగాక పోలియోతో ఒక కాలు కోల్పోయి దివ్యాంగుడిగా మారాడు. అయిన ఏనాడు అంగవైకల్యంతో ఉన్నానని బాధ పడలేదు. చిన్నప్పుడే అనాథగా మారినా, ఎవ్వరి మద్దతు లేకపోయినా కుంగిపోలేదు. ఎప్పుడూ ధైర్యసాహసాలు ప్రదర్శిస్తూ సేవకు చిహ్నంగా ఉండేవాడు. ఒకరిపై ఆధారపడకూడదని పట్టుదలతో ఆటో నేర్చుకున్నాడు. సొంతిల్లు లేక గుడిసెలో నివాసం ఉంటున్న వచ్చిన డబ్బుతో సంతృప్తిగా ఉండేవాడు.
శిక్షణ లేకుండా పాములను పట్టుకొని : ఇలా రోజులు గడుస్తున్న క్రమంలో ఓ రోజు అతని జీవితంలో ఊహించని మలుపు తిరిగింది. తన పొరుగువారి ఇంట్లోకి పాము వచ్చింది. వారు భయంతో ఏం చేయాలో తెలియక గట్టిగా కేకలు వేశారు. వెంటనే అప్రమత్తమైన ఆంజనేయులు అక్కడికి వెళ్లి ధైర్యంగా పామును మచ్చిక చేసుకున్నాడు. అనంతరం ఆ పాముని పట్టుకొని తీసుకెళ్లి అడవిలో వదిలేశాడు. దీంతో అక్కడి వారంతా ఆశ్చర్యపోయారు. ఎటువంటి శిక్షణ లేకుండా కేవలం సొంత పరిజ్ఞానంతో పామును చాకచక్యంగా పట్టుకున్న విధానాన్ని చూసి అక్కడి వారంతా ఆంజనేయులును మెచ్చుకున్నారు.
యూట్యూబ్లో పాముల వీడియోలు : అనంతరం ఆ చుట్టుపక్కల ఎక్కడ పాము కనిపించిన వెంటనే ఆంజనేయులుకే ఫోన్ చేస్తారు. ఇలా గత కొన్నేళ్లుగా వందల పాములను పట్టుకుని అడవిలో వదిలేశాడు. అలాగే తాను పట్టుకున్న పాముల వీడియోలను యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తూ ప్రజలకు పాముల పట్ల అవగాహన కలిగిస్తున్నాడు. ఇలా సమాజానికి తనవంతు సేవ చేస్తున్నాడు. 'ధైర్యం అంటే భయం లేకపోవడం కాదు, దానిని ఎదుర్కోవటం' అనే నానుడి ఆంజనేయులు జీవితం నుంచి మనం స్ఫూర్తి పొందవచ్చు.
