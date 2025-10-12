సారూ! నాకు పింఛన్ ఇప్పించండి - అధికారులు చేసిన ఆ పనికి బలైపోయిన దివ్యాంగుడు
90శాతానికి పైగా వైకల్యం ఉన్నా పింఛన్కు దూరమైన దివ్యాంగుడు - అధికారులు చేసిన చిన్న తప్పిదంతో నాలుగేళ్లుగా పింఛను అందటం లేదన్న శ్రీనివాస్ - సదరం ధ్రువపత్రంలో వయసు సున్నాగా పడటంతో ఇబ్బందులు
Published : October 12, 2025 at 9:03 PM IST
The Plight of Disabled Person for Pension : అసలే విధి చిన్నచూపు చూసిందనుకుంటే అధికారుల నిర్లక్ష్యం ఆ కుటుంబాన్ని మరింత ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టింది. తాపీ మేస్త్రీగా ఊరూరు తిరిగి అందమైన భవనాలను నిర్మించిన అతను ప్రస్తుతం సొంతింటిని నిలబెట్టుకోలేని దీనస్థితిలో ఉన్నాడు. అనుకోని రోడ్డుప్రమాదంలో కాళ్లు కోల్పోయి ఇంటికే పరిమితం అయ్యాడు. 90 శాతానికిపైగా వైకల్యం ఉన్నా అధికారులు చేసిన తప్పిదంతో నాలుగేళ్లుగా పింఛను అందక ప్రభుత్వ సాయం కోసం వేడుకుంటున్నాడు.
ప్రమాదంలో రెండు కాళ్లు కోల్పోవడంతో : నిజామాబాద్ జిల్లా నవీపేట మండలం మద్దెపల్లికి చెందిన శ్రీనివాస్కు భార్య, ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. గతంలో మేస్త్రీ పనిచేసుకుంటూ ఇబ్బంది లేకుండా కుటుంబాన్ని పోషించుకునేవాడు. అయితే ఐదేళ్ల క్రితం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. గాయం ఇన్ఫెక్షన్గా మారడంతో వైద్యులు కుడికాలు తొలగించారు. ఆరు నెలల తర్వాత ఎడమకాలుకి ఇన్ఫెక్షన్ రావడంతో పూర్తిగా తీసివేయాల్సి వచ్చింది. అప్పటివరకు సంతోషంగా ఉన్న ఆ కుటుంబంలో అంధకారం అలుముకుంది.
అధికారులు చేసిన చిన్న తప్పిదంతో పింఛన్కు దూరం : రెండు కాళ్లు కోల్పోయిన శ్రీనివాస్కు 90 శాతం అంగవైకల్యం ఉన్నట్లు నిర్ధారించి అధికారులు సదరం ధ్రువపత్రం జారీ చేశారు. కానీ సర్టిఫికెట్ మంజూరుచేసే క్రమంలో వైద్యాధికారుల తప్పిదంతో వయసు సున్నాగా పడటంతో నాలుగేళ్లుగా కార్యాలయాల చుట్టూ తిరుగుతున్నా పింఛను మంజూరు కావడంలేదు. తప్పిదం సరిచేసి పింఛన్ మంజూరుచేయాల్సిన అధికారులు పట్టించుకోవట్లేదని శ్రీనివాస్ వాపోతున్నాడు.
స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులకి మొరపెట్టుకున్నా ఫలితం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నాడు. దివ్యాంగుడినైన తనకు అందిచాల్సిన ట్రైసైకిల్ ఇవ్వలేదని తెలిపాడు. కూలీ పనిచేసి భర్త, పిల్లలను పోషించడం భారంగా మారిందని శ్రీనివాస్ భార్య సుమలత వాపోతోంది. ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న తమకి పింఛన్తోపాటు చేయూత అందించాలని శ్రీనివాస్ దంపతులు కోరుతున్నారు.
"ఐదేళ్ల క్రితం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో నా కాళ్లు తొలగించారు. దీంతో పెన్షన్కు దరఖాస్తు చేసుకున్నా. సదరం సర్టిఫికెట్లో ఏజ్ 0 అని పడటంతో పెన్షన్ రావట్లేదు. ఎట్లనో చేసి ప్రజావాణి, కలెక్టర్ ఆఫీసుకు వెళ్లి నా సమస్యను విన్నవించుకున్నా.అయినా ఫలితం లేదు. ఇప్పటికి ఒక్క రూపాయి కూడా పింఛను రావడం లేదు. ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు. అధికారులు స్పందించి నాకు పింఛను ఇప్పించాలని కోరుతున్నాను"- శ్రీనివాస్, బాధితుడు
అధికారులు స్పందించి నా భర్తకు పింఛను మంజూరు చేయండి : తన భర్త మేస్త్రీగా పనిచేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషించేవారని బాధితుడి భార్య తెలిపారు. ఐదేళ్ల క్రితం జరిగిన ప్రమాదంలో ఆయన రెండు కాళ్లూ కోల్పోయారని వివరించింది. సదరం కోసం వెళితే సర్టిఫికెట్లో ఏజ్ సున్నా అని పడటంతో పెన్షన్ రావట్లేదని వాపోయింది. అప్పటి నుంచి సమస్య పరిష్కారం కోసం చాలా చోట్లకు తిరిగామని అయినప్పటికీ పని మాత్రం కావట్లేదని వాపోయింది. తాను కూలీనాలి చేసి కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నానని వివరించారు. అధికారులు స్పందించి తన భర్తకు పింఛను మంజూరు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేసింది.
