బెనిఫిట్ షో, టికెట్ ధరలు చిన్న విషయాలు - సినీ ఇంటర్నేషనల్‌ హబ్‌గా హైదరాబాద్‌ మా లక్ష్యం : దిల్‌రాజు - DIL RAJU ON MEET WITH CM REVANTH

Dil Raju Spoke to Media after Meet with CM Revanth: తెలుగు సినిమాను ప్రపంచస్థాయికి తీసుకెళ్లడమే తమ లక్ష్యమని ఎఫ్‌డీసీ ఛైర్మన్‌ దిల్‌రాజు తెలిపారు. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డితో సమావేశం అనంతరం దిల్‌ రాజు మీడియాతో మాట్లాడారు. సీఎంతో వీరు చర్చించిన విషయాలను వెల్లడించారు. తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ అభివృద్ధే ఈ మీటింగ్‌ ముఖ్య ఉద్దేశమని తెలిపారు. తెలుగు సినిమా స్థాయిని పెంచేందుకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తమకు కొన్ని విషయాల్లో దిశా నిర్దేశం చేశారని అన్నారు. సినీ పరిశ్రమ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మధ్య దూరం ఏర్పడిందనే ప్రచారం కేవలం అపోహ మాత్రమేనని అన్నారు. త్వరలోనే మరోసారి సీఎంతో భేటీ అవుతామని దిల్​రాజు చెప్పారు.

తెలుగు సినీ పరిశ్రమ పట్ల తనకు ఉన్న విజన్‌ను సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి తమతో పంచుకున్నారని దిల్​రాజు తెలిపారు. తెలుగు సినిమాను ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రభుత్వం, సినీ పరిశ్రమ కలిసి పనిచేయాలనే దానిపై చర్చించారని వెల్లడించారు. అందుకు అనుగుణంగా అందరం కలిసి వర్క్‌ చేస్తామని చెప్పారు. ఇండియన్‌ సినిమా వాళ్లే కాకుండా హాలీవుడ్‌ వాళ్లు కూడా హైదరాబాద్‌లో షూటింగ్స్‌ చేసుకునేలా ఎలాంటి సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేయాలి అనే అంశంపై చర్చించారని అన్నారు. దానిపై చిత్రపరిశ్రమ మొత్తం మరోసారి చర్చించుకుని ఎఫ్‌డీసీ ద్వారా సీఎం సలహాలు, సూచనలు ఇస్తామని అన్నారు.