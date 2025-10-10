చేతిలో ఫోన్ ఉంటే మీ సత్తా చూపండి - యువ సంకల్ప్ 2కే25 ప్రారంభం
కొత్త ఆలోచనల దిశగా సాగిపోతున్న యువతకు సరికొత్త అవకాశాలు - డిజిటల్ మారథాన్ పోటీ ప్రారంభించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 10, 2025 at 8:32 PM IST
Andhra Yuva Sankalp 2K25 Digital Marathon: సామాజిక మాధ్యమాల ప్రభావం రోజురోజుకు పెరుగుతోంది. ఈ మార్పును సద్వినియోగం చేసుకుంటూ యువతను సమాజ సేవా కార్యక్రమాల వైపు మళ్లించేందుకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రెండు విశిష్ట కార్యక్రమాలను ప్రారంభించాయి. యువ శక్తిని సక్రమ దిశగా మలచే లక్ష్యంతో డిజిటల్ మారథాన్ - ఆంధ్ర యువసంకల్ప్ 2కే25, నేషనల్ యూత్ వాలంటీర్స్ (NYV) ప్రణాళికలను అమలు చేయనున్నారు.
ఆంధ్ర యువసంకల్ప్ 2కే25 - డిజిటల్ మారథాన్: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ‘ఆంధ్ర యువసంకల్ప్ 2కే25’ పేరిట ఒక సరికొత్త పోటీని నిర్వహిస్తోంది. ఈ పోటీ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశ్యం వికసిత్ భారత్ - 2047 లక్ష్యాలను యువతకు చేరవేయడం, సమాజంపై బాధ్యతతో కూడిన ఆలోచనలను పెంపొందించడం. ఈ కార్యక్రమంలో యువతరాన్ని సామాజిక బాధ్యత, కుటుంబ బంధాలు, ఆరోగ్యకరమైన జీవన విధానం, బాధ్యతాయుతమైన డిజిటల్ వినియోగం వంటి అంశాలపై అవగాహన కల్పించేలా ప్రోత్సహించనున్నారు.
వీడియో పోటీ - మీ సృజనాత్మకతను చూపించండి: ఈ పోటీలో భాగంగా, 120 సెకన్ల నిడివి గల వీడియో రూపొందించాల్సి ఉంటుంది. ఈ వీడియోలో పాల్గొనేవారు తమ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్లలో (Instagram, Facebook, YouTube Shorts మొదలైనవి) నిర్దేశిత అధికారిక హ్యాష్ట్యాగ్లతో పోస్ట్ చేయాలి.
- పాల్గొనే యువత www.andhrayuvasankalp.com వెబ్సైట్లో ముందుగా నమోదు చేసుకోవాలి.
- 18 నుంచి 35 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు ఉన్న యువత ఈ పోటీలో పాల్గొనవచ్చు.
- దరఖాస్తు చేసుకునే తుది తేదీ అక్టోబర్ 15.
బహుమతులు - గెలుచుకోండి, గుర్తింపు పొందండి: ఈ పోటీలో పాల్గొన్న వారిలో జ్యూరీ కమిటీ నిర్ణయించిన ముగ్గురు విజేతలకు బహుమతులు అందజేస్తారు.
బహుమతులు ఇవే:
మొదటి బహుమతి: రూ.1,00,000
రెండవ బహుమతి: రూ.75,000
మూడవ బహుమతి: రూ.50,000
అదనంగా, 9 మంది విజేతలను ‘ఆంధ్ర యువ సంకల్ప్ 2కే25 అంబాసిడర్లుగా’ గుర్తించి గౌరవ సత్కారం చేయడంతో పాటు ధ్రువపత్రాలు అందజేస్తారు.
సమాజ సేవ పట్ల ఆసక్తి ఉన్నవారికి: ఇక కేంద్ర ప్రభుత్వం నేషనల్ యూత్ వాలంటీర్ (NYV) ప్రణాళిక కింద యువతకు సేవా అవకాశాలు అందిస్తోంది. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా దేశ సేవకు అంకిత భావం కలిగిన యువతను ఎంపిక చేసి, వారికి శిక్షణనిచ్చి సామాజిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొననున్నారు. దరఖాస్తు చేసుకునే వారు కనీసం పదో తరగతి ఉత్తీర్ణులు కావాలి. 2025 అక్టోబర్ 1 నాటికి 18 నుంచి 29 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు ఉండాలి. దరఖాస్తులు అక్టోబర్ 15 వరకు ఆమోదిస్తారు. ఆసక్తి గల యువత http:///nyks.nic.in/NationalCorps/nyc.html లింక్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ఉపకార వేతనం, బాధ్యతలు: ఎంపికైన వాలంటీర్లకు నెలకు రూ.5,000 ఉపకార వేతనం అందజేస్తారు. వీరు ఒక సంవత్సరం పాటు సమాజంలోని ప్రజలలో అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. ఉన్నత విద్యార్హత, కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం, డిజిటల్ బ్యాంకింగ్, ఆండ్రాయిడ్ వినియోగం వంటి నైపుణ్యాలు కలిగిన వారికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు.
వివరాల కోసం ఈ నంబర్లను సంప్రదించవచ్చు: 08942-222028, 8142172119.
యువత కోసం ఒకే లక్ష్యం - సేవా దిశగా సాంకేతికత: ఈ రెండు కార్యక్రమాలు యువతలో సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, సృజనాత్మకత, సమాజ సేవ పట్ల ఆసక్తి పెంచడమే లక్ష్యం. డిజిటల్ యుగంలో చేతిలోని చరవాణి ఒక సాధనం మాత్రమే కాదు - అది సామాజిక మార్పు సాధనమని నిరూపించుకునే అవకాశం ఇది. మొత్తం మీద, యువతకు ఇది ఒక అద్భుతమైన వేదిక. సామాజిక బాధ్యతతో పాటు, వ్యక్తిగత ప్రతిభను ప్రదర్శించుకునే అవకాశం. చేతిలో చరవాణి ఉంది కాబట్టి చూపించండి మీ సత్తా!.
'ఆంధ్ర యూత్' బ్రాండ్ అంబాసిడర్ మీరూ కావొచ్చు - ఈ అవకాశం మీ కోసమే!