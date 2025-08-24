Digital Lessons in Diksha app : డిజిటల్ రంగంలో దూసుకెళ్తున్న తెలంగాణ విద్యాశాఖ విద్యార్థులకు సులభతర బోధనలో ఎప్పటికప్పుడు మార్పులు చేర్పులు చేస్తోంది. వివిధ తరగతుల విద్యార్థులకు పాఠ్యాంశాలను పూర్తిగా డిజిటల్ రూపంలో ప్రభావవంతంగా బోధించాలన్న లక్ష్యంతో దీక్ష పేరిట ప్రత్యేక యాప్నకు రూపకల్పన చేసింది. విద్యాశాఖ ఈ యాప్లో 1 నుంచి 12 తరగతుల వరకు వివిధ భాషల్లో క్యూఆర్ కోడ్ లెసన్స్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది.
దీక్ష యాప్ చక్కగా చదువు మెండుగా : దీని ద్వారా విద్యార్థులు అరచేతిలో పట్టుకున్న ఫోన్లో కోరిన మరుక్షణమే అవసరమైన పాఠాలను వినొచ్చు. తరగతి గదిలో ఉపాధ్యాయులు చెప్పే పాఠాలు అర్థం కాకున్నా, వివిధ కారణాలతో స్కూలుకు వెళ్లకున్నా విద్యార్థులు ఆ పాఠాలను వినేందుకు దీక్ష యాప్ చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. మొబైల్ ఫోన్, టీవీ, ట్యాబ్ లాంటి ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల్లోనూ పాఠాలు వినొచ్చు చూడొచ్చు. అదేలాగో చూసేద్దామా!
ఎల్కేజీ నుంచి ఇంటర్ వరకు పాఠాలు : మొబైల్ ఫోన్లోని ప్లేస్టోర్ నుంచి దీక్ష యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. అందులో లాగిన్ ఐడీ, పాస్వర్డ్ వివరాలను నమోదు చేయాలి. లేదంటే గూగుల్ అకౌంట్తో నేరుగా యాప్లోకి ప్రవేశించొచ్చు. అందులో వ్యక్తిగత వివరాలను ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. రాష్ట్రం, జిల్లా, మండలం, పాఠశాల పేర్లను ఒకదాని తర్వాత ఒకటి నమోదు చేయాలి. అనంతరం ఎల్కేజీ నుంచి ఇంటర్ వరకు అన్ని రకాల పాఠ్యాంశాలతో పాటు వర్క్బుక్లోని వివరాలు స్క్రీన్పై కనిపిస్తాయి. తెలుగుతో సహా హిందీ, కన్నడ, మరాఠీ, తమిళం, బెంగాలి, ఆంగ్లం, ఉర్దూ మాధ్యమాల పుస్తకాలూ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
కోడ్ స్కాన్ చేసి : పాఠ్యపుస్తకంలో మొదటి పేజీ పైనే కాకుండా ప్రతి పాఠానికి ప్రత్యేకంగా ఓ క్యూఆర్ కోడ్ ఉంటుంది. మొబైల్ ఫోన్తో ఆ కోడ్పై స్కాన్ చేయగానే పాఠ్యాంశాలు కనిపిస్తాయి. వీటిని వీడియో రూపంలో కూడా మొబైల్ ఫోన్లో డౌన్లోడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఆడియో, వీడియో, అసైన్మెంట్ సౌకర్యాలు, క్విజ్, ప్రత్యేక అవసరాలు గల పిల్లలకు ఆడియో పాఠాలు, డిక్షనరీలో సుమారు 10 వేల పదాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
జానపద గేయాలు, పద్యాలు, దేశభక్తి గీతాలు, లలిత సంగీతం ఇలా ఎన్నింటినో చాలా సౌకర్యవంతంగా దీక్ష యాప్లో వినొచ్చు. వాటిని సైతం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. చిన్నపిల్లలు సోషల్ మీడియాలో రీల్స్ను విచ్చలవిడిగా చూస్తున్నారు. వాటికి బదులుగా మొబైల్ ఫోన్లో దీక్ష యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసి వారితో పాఠాలు వినిపిస్తూ చదివిస్తే ఎంతో మేలు జరుగుతుందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. ఈ దీక్ష యాప్ వల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉంటాయని పేర్కొంటున్నారు.
"దీక్ష యాప్లోని పాఠాలు విద్యార్థులకు తరగతి గదిలో ప్రత్యక్షంగా విన్న అనుభూతిని కలిగిస్తాయి. విద్యార్థులు చదివిన, విన్న అంశాల కంటే చూసిన వాటినే ఎక్కువగా గుర్తుంచుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ ఉద్దేశంతో రూపొందించిన ఈ దీక్ష యాప్ను విద్యార్థులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. దీన్ని విరివిగా వినియోగించుకుని పాఠాలు వినేలా తల్లిదండ్రులు విద్యార్థులకు అవేర్నెస్ కల్పించాలి" -తిరుపతయ్య, ఎంఈవో, జుక్కల్
బస్తీ బడుల్లో ఇంగ్లీష్ చదువులు - పిల్లలను చేర్పించేందుకు పోటీపడుతున్న తల్లిదండ్రులు!
ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఉచితంగా సాంకేతిక బోధనే లక్ష్యం - ఎన్జీవో సంస్థలతో విద్యాశాఖ ఒప్పందాలు