ETV Bharat / state

ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిన పనిలేదు - త్వరలో 10 వేల కియోస్క్‌ సెంటర్లు - DIGITAL LAKSHMI SCHEME

Published : May 31, 2025 at 4:53 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Digital Lakshmi Scheme to Deliver Services at Doorstep: ప్రజలకు ప్రభుత్వ పథకాలు అందించేందుకు, వాటికి దరఖాస్తు చేసేందుకు సహాయం చేసేందుకు ఏపీ ప్రభుత్వం కొత్తగా డిజి లక్ష్మీలను ప్రవేశపెడుతోంది. సంక్షేమ పథకాలు పొందాలన్నా, దేనికైనా ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేయాలన్నా పట్టణాల్లో నివసిందే పేదలకు కష్టంగా మారుతోంది.

మీ-సేవా కేంద్రాల్లో లభించే అన్ని సేవలు ఇక్కడ లభిస్తాయి: మీ-సేవ సెంటర్​లలో అందించే వివిధ రకాల డిజిటల్‌ సేవలను కొత్తగా అందుబాటులోకి రానున్న డిజి లక్ష్మీలు చేసి పెడతారు. అంతేకాకుండా బస్సు, రైలు టికెట్ల రిజర్వేషన్ కూడా వీరు చేస్తారు. ఇందులో భాగంగా ఎంపికైన మహిళలకు కామన్‌ సర్వీసు సెంటర్లను మంజూరు చేస్తున్నారు.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 10,000 సెంటర్లు: స్వయం సహాయక సంఘాల్లో డిగ్రీ చదివిన వారికి ఉపాధితో పాటు ప్రజలకు డిజిటల్‌ సేవలు అందించే ఉద్దేశంతో డిజి లక్ష్మి కార్యక్రమాన్ని మెప్మా (Mission for Elimination of Poverty in Municipal Areas) రూపొందించింది. ఇందులోభాగంగా 300 పేద కుటుంబాలకు ఒక మహిళ డిజిటల్ సేవలను అందించనుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 10,000 సెంటర్ల ఏర్పాటు లక్ష్యంకాగా, తొలి దశలో 4,000 ప్రారంభించనున్నారు. అంటే 4,000 మంది మహిళలను ఎంపిక చేయనున్నారు. విశాఖపట్నం, విజయవాడ, కాకినాడ, గుంటూరు, నెల్లూరు, ఒంగోలు, తిరుపతి, అనంతపురం, కర్నూలు, కడప నగరాల్లో వీటిని స్టార్ట్ చేయనున్నారు.

డిజిటల్ సేవల కోసం - 'డిజి లక్ష్మీలు' వస్తున్నారహో!