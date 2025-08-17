Digital and AI Teaching Increased in Government Schools : నిజామాబాద్ జిల్లా నందిపేట్ మండలం వెల్మట్ ప్రాథమిక పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడు షేక్ అబ్దుల్లా మూస పద్ధతిలో కాకుండా యూట్యూబ్ వీడియోల ద్వారా విద్యార్థులకు పాఠాలు చెబుతున్నారు. Abdulsirclassroom (అబ్దుల్సర్క్లాస్రూమ్) యూట్యూప్ ఛానెల్ పేరిట విద్యార్థులకు తెలుగు, గణితం, సామాన్యశాస్త్రం పాఠ్యాంశాలతో పాటు తోటి టీచర్లకు కూడా టీచింగ్ విధానాలపై వీడియోలు చేస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు అబ్దుల్ 500కు పైగా వీడియో పాఠాలు రూపొందించారు.
కరెంటు లేని గదులు పగుళ్లు బారిన బ్లాక్బోర్డులు మూస పద్ధతుల్లో బోధన. ఇవీ ఒకప్పుడు సర్కారు బడులపై సామాన్యులు, విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు ఉన్న భావన. కానీ ఇప్పుడు కాలం మారింది. అలా కాలంతో పాటే సర్కారు బడీ తీరు కూడా మారింది. సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకుని ప్రైవేటు విద్యాసంస్థలకు దీటుగా పరుగులు తీస్తోంది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు డిజిటల్, ఏఐ టీచింగ్కు పెద్దపీట వేస్తున్నాయి. వాటికి తోడుగా ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల టీచర్లు, స్టూడెంట్స్ ఈ సాంకేతికతను ఉపయోగించుకుంటున్నారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా తమ స్కూళ్లు, విద్యార్థుల ఘనతను చాటుతున్నారు.
కార్యక్రమాలు నిర్వహించి యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ : నిజామాబాద్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లోని ఉపాధ్యాయులు తరగతి గదుల్లో భౌతికంగా పాఠాలను చెప్పడనే కాకుండా ఆ పాఠాలను యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తున్నారు. తమ స్కూల్కు చెందిన విద్యార్థులకే కాకుండా ఇతర పాఠశాలల విద్యార్థులకు కూడా ఇవి ఉపయోగపడుతాయన్నది ఉపాధ్యాయుల ఆలోచన. పిల్లల పాఠశాలలకు రావడానికి ఆసక్తి చూపాలన్న ఉద్దేశంతో స్వాతంత్య్ర, గణతంత్ర దినోత్సవాలు, స్కూల్ వార్షికోత్సవాలు, బతుకమ్మ సంబరాలు తదితర రోజుల్లో విద్యార్థులు నిర్వహించే సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలనూ యూట్యూబ్ ఛానెళ్లు, సోషల్ మీడియాలో అప్లోడ్ చేస్తున్నారు.
విద్యార్థుల్లో నైతిక విలువలను పెంపొందిస్తూ సృజనాత్మకతను పెంచాలన్న ఉద్దేశంతో కొందరు ఉపాధ్యాయులు నీతి కథలు, వేమన పద్యాలు, పొడుపుకథలు తదితరాల వీడియోలను రికార్డు చేసి వాటిని యూట్యూబ్, ఇన్స్టాగ్రాం, ఫేస్బుక్ తదితర సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తున్నారు. మరికొందరు ఉపాధ్యాయులు గణితం, ఆంగ్లం, రసాయన శాస్త్రం తదితర సబ్జెక్టులకు సంబంధించిన అనుమానాల నివృత్తికి ప్రత్యేకంగా వాట్సప్ గ్రూపులను ఏర్పాటు చేశారు. మొత్తానికి ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో 30 ప్రభుత్వ పాఠశాలలు యూట్యూబ్ ఛానెళ్లు, 52 పాఠశాలలు సామాజిక మాధ్యమాల ఖాతాలు తెరిచాయి.
స్కూల్ పేరిట మీద యూట్యూబ్ ఛానెల్ ప్రారంభించి :
- నిజామాబాద్ జిల్లా సదాశివనగర్ మండలం ధర్మారావుపేట ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో 150కిపైగా విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. టీచర్లు, విద్యార్థులు zphsdharmaraopet పేరిట నిర్వహిస్తున్న యూట్యూబ్ ఛానెల్ గ్రామస్థుల ఆదరణ పొందుతోంది. ప్రతిభ, నైపుణ్యం ప్రదర్శించిన విద్యార్థులకు సంబంధించిన అంశాలను ఈ ఛానెల్లో పొందుపరుస్తున్నారు.
- కామారెడ్డి దేవునిపల్లి ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో 400కు పైగా విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. ఇటీవల ఈ బడిలో డీఈవో డిజిటల్ వేదికగా పాఠాలు బోధించేందుకు ZPHSDEVANPALLY పేరిట యూట్యూబ్ ఛానెల్ ప్రారంభించారు. వివిధ తరగతుల లెసెన్స్తో పాటు విద్యార్థుల ప్రతిభ, పండుగలు, ప్రత్యేక రోజుల్లో నిర్వహించే సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను ఈ ఛానెల్లో అప్లోడ్ చేస్తున్నారు.
ఈసీ నుంచి త్వరలో 'ECINET' యాప్- ఇకపై ఎలక్షన్ సర్వీసులన్నీ ఒకేచోట!
టెక్ట్స్బుక్పై స్కాన్ చేస్తే మీకు నచ్చిన క్లాస్ వినేయొచ్చు!