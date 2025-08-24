Different Ways to Decorate Ganesh Mandapam in Telugu : గణేశ్ పండుగ వచ్చిందంటే చిన్నాపెద్దా తేడాలేకుండా అందరూ ఒక్కటైపోతారు. పక్క వాళ్ల కంటే మన వినాయకుడే బాగుండాలిరా, మనం మస్త్ డెకరేషన్ చేయాలి రా అనుకుంటూ ఉంటారు. అందుకోసం గూగుల్లో తెగ వెతికేస్తుంటారు. ఎంత ఎత్తు వినాయకుడు పెట్టాలి? ఎలా అలంకరించాలి? ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసుకుని ముందుకు వెళ్తారు. గణేశ్ పండుగను నిర్వహించడంలో పెట్టింది పేరు హైదరాబాద్ అనొచ్చు. అంత ఘనంగా నిర్వహిస్తారు ఇక్కడ. కొత్త థీమ్స్తో వినాయకుడి డెకరేషన్ చేస్తూ అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంటారు. లైట్స్, రామాయణ, మహాభారతం, పర్యవరణంపై అవగాహన ఇలా ఒక్కొక్కరు ఒక్కోవిధంగా అలంకారణ చేస్తుంటారు. ఈ మధ్య ఇతిహాసాలపై ప్రస్తుతం జనరేషన్ పిల్లలకు అవగాహన కల్పించేందుకు భారీ సెట్లతో గణేశ్ మండపాలను తయారు చేస్తున్నారు.
హైదరాబాద్లో ఖైరతాబాద్ వినాయకుడి తర్వాత ఎక్కువ మంది బేగంబజార్లోని వినాయకులను దర్శించుకోడానికి వెళ్తుంటారు. కారణం వారు గణనాథుడిని అలంకరించే తీరు. వారు వేసే భారీ సెట్స్. అక్కడ వాళ్లు పెట్టే ప్రసాదాలు కూడా అంత బాగుంటాయి. చాలా వరకు అక్కడ గణేశ్ మండపాలను ఒక్కో థీమ్లో మండపాలను వేస్తుంటారు. కొన్ని మండపాల్లో గణేశుడి చరిత్ర గురించి చెప్తుంటారు. దానికి సంబంధించి డ్రామాలు ప్లే చేస్తుంటారు. ఇవన్నీ చూడటానికి ఎక్కువ మంది వస్తుంది. గుడి థీమ్స్, హిమాలయాలు ఇలా భక్తులను ఆకర్షించే విధంగా సెట్స్ వేస్తుంటారు.
ఈ మధ్య కాలంలో భారీ విగ్రహాలు పెట్టే నిర్వాహకులు గణేశ్ ఆగమన్ అని భలేగా చేస్తున్నారు. వినాయకుడికి గ్రాండ్గా వెల్కమ్ చెప్తున్నారు. డప్పుచప్పుల్లతో, డీజే, లైటింగ్స్, హైదరాబాద్ బ్యాండ్తో ఘనంగా ఓ వేడుకలా నిర్వహిస్తున్నారు. అందుకు బ్యానర్లు, యాడ్లు ఇలా హోరెత్తిస్తున్నారు. ఇలా స్వాగతించిన గణనాథుడిని చూడటానికి పెద్దసంఖ్యలో ప్రజలు వస్తుంటారు. అలాగే ఆ ఆగమన్కు కొందరైతే గెస్టులను కూడా ఆహ్వానిస్తారు. ఎంత ఘనంగా చేస్తే అంత పేరు.
డిఫరెంట్గా ఉండాలని : తాము పెట్టే వినాయకుడు డిఫరెంట్గా ఉండాలని అనుకుంటారు. వివిధ రూపాలున్న గణనాథులను ప్రతిష్ఠించారు. కృష్ణ రూపం అని, పార్వతి శివుడు విగ్రహం అని ఇలా పెడుతుంటారు. ముందుగా ఆర్డర్ ఇచ్చి మరీ చేయిస్తారు.
వివిధ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ : గణేశ్ నవరాత్రుల సమయంలో అందరిని ఆకట్టుకునే విధంగా రోజుకో కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఒకరోజు దీపారాధన అని, మరోరోజు దాండియా, అన్నదానం, పారాయణం ఇలా చేస్తున్నారు. దీనివల్ల సంప్రదాయాలపై అవగాహన కలుగుతుంది. దాంతోపాటు నవరాత్రులు సందడిగా గడుస్తాయి.
పోలీసులు అనుమతి తీసుకోనే : కానీ ఏది చేసినా పోలీసులు అనుమతులు తీసుకుని చేయాలి. ఇప్పుడు గణేశ్ మండపం పెట్టాలి అంటే పోలీసుల నుంచి అనుమతి పత్రం పొందాలి. అలాగే విద్యుత్తు సంబంధించిన కనెక్షన్స్ అన్ని వారికి తెలిసే తీసుకోవాలి. డీజే పెట్టేందుకు పోలీసుల అనుమతి పొందాలి. కనీసం 24గంటల ముందైనా అనుమతి తీసుకునేందుకు అవకాశముంది. పోలీసు అధికారులు నిబంధనలు అన్ని పాటించాలి.
