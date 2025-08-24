ETV Bharat / state

మన గల్లీ కా గణేశ్ ఈసారి మస్తుండాలే - పక్కవాళ్ల కన్నా 2 అడుగులు ఎక్కువే ఉండాలే - DECORATE GANESH MANDAPAM

నగరంలో మొదలైన గణేశ్ పండుగ సందడి - థీమ్స్​తో ముందుకు వస్తున్న మండపాలు

Different Ways to Decorate Ganesh Mandapam in Telugu
Different Ways to Decorate Ganesh Mandapam in Telugu (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 24, 2025 at 6:52 AM IST

2 Min Read

Different Ways to Decorate Ganesh Mandapam in Telugu : గణేశ్​ పండుగ వచ్చిందంటే చిన్నాపెద్దా తేడాలేకుండా అందరూ ఒక్కటైపోతారు. పక్క వాళ్ల కంటే మన వినాయకుడే బాగుండాలిరా, మనం మస్త్​ డెకరేషన్ చేయాలి రా అనుకుంటూ ఉంటారు. అందుకోసం గూగుల్​లో తెగ వెతికేస్తుంటారు. ఎంత ఎత్తు వినాయకుడు పెట్టాలి? ఎలా అలంకరించాలి? ఇవన్నీ డిస్కస్​ చేసుకుని ముందుకు వెళ్తారు. గణేశ్​ పండుగను నిర్వహించడంలో పెట్టింది పేరు హైదరాబాద్​ అనొచ్చు. అంత ఘనంగా నిర్వహిస్తారు ఇక్కడ. కొత్త థీమ్స్​తో వినాయకుడి డెకరేషన్ చేస్తూ అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంటారు. లైట్స్​, రామాయణ, మహాభారతం, పర్యవరణంపై అవగాహన ఇలా ఒక్కొక్కరు ఒక్కోవిధంగా అలంకారణ చేస్తుంటారు. ఈ మధ్య ఇతిహాసాలపై ప్రస్తుతం జనరేషన్ పిల్లలకు అవగాహన కల్పించేందుకు భారీ సెట్లతో గణేశ్ మండపాలను తయారు చేస్తున్నారు.

హైదరాబాద్​లో ఖైరతాబాద్​ వినాయకుడి తర్వాత ఎక్కువ మంది బేగంబజార్​లోని వినాయకులను దర్శించుకోడానికి వెళ్తుంటారు. కారణం వారు గణనాథుడిని అలంకరించే తీరు. వారు వేసే భారీ సెట్స్​. అక్కడ వాళ్లు పెట్టే ప్రసాదాలు కూడా అంత బాగుంటాయి. చాలా వరకు అక్కడ గణేశ్ మండపాలను ఒక్కో థీమ్​లో మండపాలను వేస్తుంటారు. కొన్ని మండపాల్లో గణేశుడి చరిత్ర గురించి చెప్తుంటారు. దానికి సంబంధించి డ్రామాలు ప్లే చేస్తుంటారు. ఇవన్నీ చూడటానికి ఎక్కువ మంది వస్తుంది. గుడి థీమ్స్​, హిమాలయాలు ఇలా భక్తులను ఆకర్షించే విధంగా సెట్స్ వేస్తుంటారు.

ఈ మధ్య కాలంలో భారీ విగ్రహాలు పెట్టే నిర్వాహకులు గణేశ్ ఆగమన్​ అని భలేగా చేస్తున్నారు. వినాయకుడికి గ్రాండ్​గా వెల్కమ్ చెప్తున్నారు. డప్పుచప్పుల్లతో, డీజే, లైటింగ్స్​, హైదరాబాద్​ బ్యాండ్​తో ఘనంగా ఓ వేడుకలా నిర్వహిస్తున్నారు. అందుకు బ్యానర్లు, యాడ్​లు ఇలా హోరెత్తిస్తున్నారు. ఇలా స్వాగతించిన గణనాథుడిని చూడటానికి పెద్దసంఖ్యలో ప్రజలు వస్తుంటారు. అలాగే ఆ ఆగమన్​కు కొందరైతే గెస్టులను కూడా ఆహ్వానిస్తారు. ఎంత ఘనంగా చేస్తే అంత పేరు.

డిఫరెంట్​గా ఉండాలని : తాము పెట్టే వినాయకుడు డిఫరెంట్​గా ఉండాలని అనుకుంటారు. వివిధ రూపాలున్న గణనాథులను ప్రతిష్ఠించారు. కృష్ణ రూపం అని, పార్వతి శివుడు విగ్రహం అని ఇలా పెడుతుంటారు. ముందుగా ఆర్డర్​ ఇచ్చి మరీ చేయిస్తారు.

వివిధ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ : గణేశ్ నవరాత్రుల సమయంలో అందరిని ఆకట్టుకునే విధంగా రోజుకో కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఒకరోజు దీపారాధన అని, మరోరోజు దాండియా, అన్నదానం, పారాయణం ఇలా చేస్తున్నారు. దీనివల్ల సంప్రదాయాలపై అవగాహన కలుగుతుంది. దాంతోపాటు నవరాత్రులు సందడిగా గడుస్తాయి.

పోలీసులు అనుమతి తీసుకోనే : కానీ ఏది చేసినా పోలీసులు అనుమతులు తీసుకుని చేయాలి. ఇప్పుడు గణేశ్ మండపం పెట్టాలి అంటే పోలీసుల నుంచి అనుమతి పత్రం పొందాలి. అలాగే విద్యుత్తు సంబంధించిన కనెక్షన్స్ అన్ని వారికి తెలిసే తీసుకోవాలి. డీజే పెట్టేందుకు పోలీసుల అనుమతి పొందాలి. కనీసం 24గంటల ముందైనా అనుమతి తీసుకునేందుకు అవకాశముంది. పోలీసు అధికారులు నిబంధనలు అన్ని పాటించాలి.

వినాయక విగ్రహాలు తరలిస్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి

త్రీడీ గణనాథుడు వచ్చేశాడు - ఈ ఎకో ఫ్రెండ్లీ వినాయకుడి గురించి మీకు తెలుసా?

Different Ways to Decorate Ganesh Mandapam in Telugu : గణేశ్​ పండుగ వచ్చిందంటే చిన్నాపెద్దా తేడాలేకుండా అందరూ ఒక్కటైపోతారు. పక్క వాళ్ల కంటే మన వినాయకుడే బాగుండాలిరా, మనం మస్త్​ డెకరేషన్ చేయాలి రా అనుకుంటూ ఉంటారు. అందుకోసం గూగుల్​లో తెగ వెతికేస్తుంటారు. ఎంత ఎత్తు వినాయకుడు పెట్టాలి? ఎలా అలంకరించాలి? ఇవన్నీ డిస్కస్​ చేసుకుని ముందుకు వెళ్తారు. గణేశ్​ పండుగను నిర్వహించడంలో పెట్టింది పేరు హైదరాబాద్​ అనొచ్చు. అంత ఘనంగా నిర్వహిస్తారు ఇక్కడ. కొత్త థీమ్స్​తో వినాయకుడి డెకరేషన్ చేస్తూ అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంటారు. లైట్స్​, రామాయణ, మహాభారతం, పర్యవరణంపై అవగాహన ఇలా ఒక్కొక్కరు ఒక్కోవిధంగా అలంకారణ చేస్తుంటారు. ఈ మధ్య ఇతిహాసాలపై ప్రస్తుతం జనరేషన్ పిల్లలకు అవగాహన కల్పించేందుకు భారీ సెట్లతో గణేశ్ మండపాలను తయారు చేస్తున్నారు.

హైదరాబాద్​లో ఖైరతాబాద్​ వినాయకుడి తర్వాత ఎక్కువ మంది బేగంబజార్​లోని వినాయకులను దర్శించుకోడానికి వెళ్తుంటారు. కారణం వారు గణనాథుడిని అలంకరించే తీరు. వారు వేసే భారీ సెట్స్​. అక్కడ వాళ్లు పెట్టే ప్రసాదాలు కూడా అంత బాగుంటాయి. చాలా వరకు అక్కడ గణేశ్ మండపాలను ఒక్కో థీమ్​లో మండపాలను వేస్తుంటారు. కొన్ని మండపాల్లో గణేశుడి చరిత్ర గురించి చెప్తుంటారు. దానికి సంబంధించి డ్రామాలు ప్లే చేస్తుంటారు. ఇవన్నీ చూడటానికి ఎక్కువ మంది వస్తుంది. గుడి థీమ్స్​, హిమాలయాలు ఇలా భక్తులను ఆకర్షించే విధంగా సెట్స్ వేస్తుంటారు.

ఈ మధ్య కాలంలో భారీ విగ్రహాలు పెట్టే నిర్వాహకులు గణేశ్ ఆగమన్​ అని భలేగా చేస్తున్నారు. వినాయకుడికి గ్రాండ్​గా వెల్కమ్ చెప్తున్నారు. డప్పుచప్పుల్లతో, డీజే, లైటింగ్స్​, హైదరాబాద్​ బ్యాండ్​తో ఘనంగా ఓ వేడుకలా నిర్వహిస్తున్నారు. అందుకు బ్యానర్లు, యాడ్​లు ఇలా హోరెత్తిస్తున్నారు. ఇలా స్వాగతించిన గణనాథుడిని చూడటానికి పెద్దసంఖ్యలో ప్రజలు వస్తుంటారు. అలాగే ఆ ఆగమన్​కు కొందరైతే గెస్టులను కూడా ఆహ్వానిస్తారు. ఎంత ఘనంగా చేస్తే అంత పేరు.

డిఫరెంట్​గా ఉండాలని : తాము పెట్టే వినాయకుడు డిఫరెంట్​గా ఉండాలని అనుకుంటారు. వివిధ రూపాలున్న గణనాథులను ప్రతిష్ఠించారు. కృష్ణ రూపం అని, పార్వతి శివుడు విగ్రహం అని ఇలా పెడుతుంటారు. ముందుగా ఆర్డర్​ ఇచ్చి మరీ చేయిస్తారు.

వివిధ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ : గణేశ్ నవరాత్రుల సమయంలో అందరిని ఆకట్టుకునే విధంగా రోజుకో కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఒకరోజు దీపారాధన అని, మరోరోజు దాండియా, అన్నదానం, పారాయణం ఇలా చేస్తున్నారు. దీనివల్ల సంప్రదాయాలపై అవగాహన కలుగుతుంది. దాంతోపాటు నవరాత్రులు సందడిగా గడుస్తాయి.

పోలీసులు అనుమతి తీసుకోనే : కానీ ఏది చేసినా పోలీసులు అనుమతులు తీసుకుని చేయాలి. ఇప్పుడు గణేశ్ మండపం పెట్టాలి అంటే పోలీసుల నుంచి అనుమతి పత్రం పొందాలి. అలాగే విద్యుత్తు సంబంధించిన కనెక్షన్స్ అన్ని వారికి తెలిసే తీసుకోవాలి. డీజే పెట్టేందుకు పోలీసుల అనుమతి పొందాలి. కనీసం 24గంటల ముందైనా అనుమతి తీసుకునేందుకు అవకాశముంది. పోలీసు అధికారులు నిబంధనలు అన్ని పాటించాలి.

వినాయక విగ్రహాలు తరలిస్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి

త్రీడీ గణనాథుడు వచ్చేశాడు - ఈ ఎకో ఫ్రెండ్లీ వినాయకుడి గురించి మీకు తెలుసా?

For All Latest Updates

TAGGED:

DECORATE GANESH MANDAPAMGANESH CHATURTHI 2025GANESH MANDAPAM DECORATIONగణేశ్​ మండపం అలకరణDECORATE GANESH MANDAPAM

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

మందులు కొనేముందు వీటిని చెక్​ చేయండి - లేదంటే అవి ప్రాణాంతకంగా మారొచ్చు!

ఆ ప్లాట్​ఫాం వద్ద బండి పార్క్​ చేస్తే ఇక మర్చిపోవడమే! - లోపలికి వెళ్లొచ్చేలోపు మాయం ఖాయం!!

మీ బండిని వర్షంలోనే వదిలేస్తున్నారా? - కేర్​ తీసుకోకపోతే డైరెక్టుగా షెడ్డుకే!

'ట్రాఫిక్ మ్యాన్' ప్రయత్నంతో తగ్గిన రోడ్డు ప్రమాదాలు- 4 లక్షల మందికి రూల్స్ పై అవగాహన

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.