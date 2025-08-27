ETV Bharat / state

విభిన్న రూపాల్లో గణనాథుడు - 54 కేజీల వెండితో విగ్రహం మరోచోట 13 వేల అరటి కాయలతో - DIFFERENT TYPES OF GANESHA IDOLS

ఊరూవాడా వినాయక చవితి సందడి - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విభిన్న రూపాల్లో పూజలందుకుంటున్న గణనాథుడు

Published : August 27, 2025 at 5:23 PM IST

Different Types of Lord Ganesha Idols in AP: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గణేష్‌ మండపాల్లో విభిన్న రూపాల్లో వినాయకుడు పూజలందుకుంటున్నాడు. నంద్యాలలో కదలీ పూర్ణ ఫల మహా గణపతి విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాడు. సంజీవనగర్ కోదండ రామాలయం ఆవరణలో దాదాపు 13000 అరటి కాయలతో ప్రత్యేకంగా వినాయకుడి విగ్రహాన్ని రూపొందించారు. నంద్యాలలోని భగవత్ సేవా సమాజ్ గత 13 ఏళ్లుగా కాలుష్య రహిత గణపతి విగ్రహాలను రూపొందిస్తోంది. ఈసారి అరటి కాయలతో వినాయకుడ్ని తయారు చేశామని సేవా సమాజ్‌ సభ్యులు తెలిపారు.

విగ్రహానికి 50 కిలోల గో మేతికం, గవ్వలు: అలానే పర్యావరణ పరిరక్షణకు మట్టి వినాయక విగ్రహాన్ని గత 13 ఏళ్లుగా నంద్యాల బాలాజీ కాంప్లెక్స్​లో బాలాజీ మర్చంట్ కళ్యాణ మండపం నిర్వాహకులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. 15 అడుగుల ఎత్తు ఉన్న మట్టి వినాయక విగ్రహాన్ని తయారు చేశారు. మట్టితో తయారు చేసిన వినాయక విగ్రహానికి 50 కిలోల గో మేతికం, నత్త గవ్వలు, శంఖులతో ముత్యపు చిప్పలతో ప్రత్యేకంగా అలంకరించారు. 13 ఏళ్లుగా మట్టి వినాయక విగ్రహాన్ని తయారు చేస్తున్నామని నిర్వాహకులు కశెట్టి చంద్రశేఖర్ తెలిపారు.

పెన్ను క్యాప్​పై వినాయక చిత్రాలు: అదే విధంగా నంద్యాలకు చెందిన చిత్రకారుడు చింతలపల్లె కోటేశ్వరరావు పెన్ను క్యాప్​పై సూక్ష్మ వినాయక చిత్రాలను గీశాడు. మైక్రో బ్రష్​తో వాటర్ కలర్​తో 60 సూక్ష్మ వినాయక చిత్రాలను వేశాడు. అభయ గణపతి, త్రిముఖ గణపతి, ఇలా పలు రకాల వినాయక చిత్రాలను పెన్ను క్యాప్​పై వేసాడు. వినాయక చవితి పర్వదిన సందర్భంగా విభిన్నంగా ఈ చిత్రాలను వేసినట్లు చిత్రకారుడు చింతలపల్లె కోటేశ్వరరావు తెలిపారు.

54 కిలోల వెండి విగ్రహం: కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూరులోని కోర్టు రోడ్ వీధిలో 54 కిలోల వెండి విగ్రహం ఏర్పాటు చేశారు. విగ్రహం రూ.60 లక్షల విలువైన వెండితో విగ్రహాన్ని తయారు చేశారు. విగ్రహాన్ని భక్తులు ఆసక్తితో తిలకించి దర్శించుకుంటున్నారు.

250 కిలోల ఆకుకూరలు, కూరగాయలతో: కడపలో పర్యావరణాన్ని కాపాడేందుకు మున్సిపాలిటీ పరిశుద్ధ కార్మికులు 250 కిలోల ఆకుకూరలు, కూరగాయలతో వినాయక చవితి మండపాన్ని తయారుచేసి కేవలం మట్టి బొమ్మను మాత్రమే ఏర్పాటు చేశారు. అన్ని రకాల ఆకుకూరలతో పాటు వివిధ రకాల కూరగాయలను చక్కగా అలంకరించారు. చూసేందుకు మండపం ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా ఉంది. అలానే నగరంలోని ఊరగాయల వీధిలో గుగ్గులతో వినాయక బొమ్మను తయారు చేశారు. 300 కిలోల గుగ్గులను విగ్రహం తయారీకి ఉపయోగించారు. ఓంశాంతి నగర్​లో కేవలం వెదురుతో వినాయక మండపాన్ని తయారు చేశారు. అలానే మట్టి విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసి అక్కడే నీటి తొట్టిని ఏర్పాటు చేసి నిమజ్జనం చేస్తామని నిర్వాహకులు తెలిపారు.

పసుపు కొమ్ములతో విగ్రహం: కాకినాడ జిల్లాలోని గొల్లప్రోలు గ్రామం ఈబీసీ కాలనీకి చెందిన కోలా వీరబాబు అనే తాపీమేస్త్రీ వినూత్న రీతిలో పసుపు కొమ్ములతో 6 అడుగులు గణపతి విగ్రహాన్ని తయారు చేశాడు. ఆలయ కమిటీ సహకారంతో 6 ఏళ్లుగా విభిన్నమైన విగ్రహాలను తయారు చేసి వచ్చిన భక్తులతో హౌరా అనిపిస్తున్నాడు. సుమారు 2 నెలల పాటు శ్రమించి 6 కిలోల మైనం, మట్టి, గడ్డి, 9 కిలోల పసుపు కొమ్ములు వినియోగించి విగ్రహాన్ని తయారు చేశాడు. ఆ తర్వాత ప్రతిమను ప్రత్యేక అలంకరణలతో ఏర్పాటు చేసిన మండపంలో ప్రతిష్టించారు. గత 6 ఏళ్లలో మట్టి వినాయకుడితో పాటు పసుపు, పిండి, కాణిపాకం, రుద్రాక్షలతో వినాయక విగ్రహాలను తయారు చేశారు. పర్యావరణానికి హాని కలిగించని విగ్రహాలు తయారు చేయాలనే అతడి సంకల్పమే ప్రతి ఏటా గణనాథుని విగ్రహాల తయారీపై దృష్టి పెట్టేలా చేస్తుందని వీరబాబు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.

