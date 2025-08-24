Helicopters and Airplanes Ceiling Themes in Kids Room : పిల్లల గదిలో ఉంచే వస్తువులేవైనా విజ్ఞానంతోపాటు వినోదం కూడా పంచితే బాగుంటుందని ఆలోచించని అమ్మలు ఉండరేమో కదా!. అందుకే వాళ్ల గదిలోకి ఏది తేవాలన్నా ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించి వాళ్లకి అన్ని విధాలా ఉపయోగం అనుకున్నప్పుడే ఆ వస్తువుల్ని ఇంటికి తీసుకువస్తారు తల్లిదంద్రులు.
అలాంటి వాటిల్లో స్పేస్, రాకెట్ సైన్స్ థీమ్స్ కూడా ఒకటి. వీటితో గోడల నుంచీ మూలల వరకూ ప్రతిదీ ఈ థీమ్స్లోనే అలంకరించి పిల్లల కలలకు రెక్కలు తొడుగుతుంటారు. ఇప్పుడొస్తున్న ఈ హెలికాఫ్టర్లు, విమానాల సీలింగ్ థీమ్స్ కూడా ఈ కోవకు చెందినవే.
గగనతలంలో విహరించాలనే మీ చిన్నారి కోరికకు మరింత బలం చేకూరుస్తాయివి. పైగా వీటిలోనే లైట్లు, ఫ్యాన్లు ఉండేలా డిజైన్ చేస్తున్నారు. అంటే అందానికి అందం, సౌలభ్యం కూడా. కొన్నింటిలో బ్లూటూత్ సౌకర్యమూ ఉంది. పైగా అవసరమైతే దీనిలో వివిధ రంగుల బల్బులను పెట్టీ పిల్లల గదిని రంగుల మయంగానూ మార్చొచ్చు.
పుట్టినరోజు ఫంక్షన్లు జరిగినప్పుడు పార్టీలుక్ను ఇస్తాయివి. వీటిని శుభ్రం చేసుకోవడమూ సులభమే. అవసరమైనప్పుడు పైనున్న కప్పులను తొలగించి తుడిచి మళ్లీ అతికించేయొచ్చు. మీకూ నచ్చాయా ఆలస్యమెందుకు మీ బుజ్జాయికి బహుమతిగా ఇచ్చేయండి మరి!
Tips for Good Parenting : అలాగే తమ ఇష్టాలను, ఆశయాలను పిల్లల ద్వారా నెరవేర్చుకోవాలి అనుకుంటున్న తల్లిదండ్రులే ఎక్కువ. మరి పిల్లల కలలు, అభిప్రాయాలు, ఆలోచనల సంగతేంటి? వాటిని గుర్తించాలి అంటున్నారు నిపుణులు. అప్పుడే వారి ప్రతిభనూ వెలికి తీయొచ్చని చెబుతున్నారు.
ఒత్తిడి చెయ్యొద్దు : బాగా చదివి మంచి మార్కులు తెచ్చుకుంటేనే భవిష్యత్తు ఉంటుందని, ఆ చిన్న మెదళ్లని ఎక్కువ ఒత్తిడికి గురిచేయకూడదు. అలా చేస్తే చదువును ఇష్టంగా కాకుండా, భారంగా తీసుకునే ప్రమాదం ఉంది.
పునరాలోచింప చేయండి : తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ ఉద్యోగస్థులు అయితే పిల్లలతో ఎక్కువగా మాట్లాడే తీరిక ఉండకపోవచ్చు. కానీ సమయం దొరికినప్పుడల్లా పిల్లలతో గడిపితే వారి ఆలోచనలు, ప్రణాళికలను మీతో పంచుకుంటారు. వాటిలో తప్పులు దొర్లితే మార్పులు, చేర్పులు చెప్పి వారిని ఇంకా మెరుగ్గా ఆలోచించమని చెప్పండి.
సృజానాత్మకతను గుర్తించండి : ప్రతి ఒక్కరిలో ఏదోక ప్రతిభ ఉంటుంది. డాన్స్, పాటలు పాడటం, స్విమింగ్, క్రికెట్ ఆడటం, వాయిద్యాలు వాయించడం ఇలా వారికి మక్కువ ఉన్న వాటిని ప్రయత్నించమని ప్రోత్సహించండి. అలా చేయడం వల్ల వారిలో నూతన చైతన్యం వచ్చి మరింత ప్రతిభను కనబరచడమే కాకుండా చదువులోనూ చురుగ్గా ఉంటారు.
వాటినీ నేర్పాలి : చాలా మంది అమ్మానాన్నలు తమ కష్టాన్ని పిల్లలకు తెలియకుండా చేస్తారు. అలా కాకుండా వారు తినే ఆహారం, దుస్తులు, నిత్యావసరాలకు ఎంత ఖర్చు అవుతుంది, అది ఎంత కష్టపడితే వస్తుంది లాంటి అంశాలతో పాటు, ఎలా పొదుపు చెయ్యాలి అనేదీ వారికి తెలియజెప్పాలి. మనకంటే ఎక్కువ కష్టాల్లో ఉన్నవారి జీవితాలను ఉదాహరణగా చూపించి, వారికి ఆర్థిక సాయాన్ని చేయమని చెప్పండి.
