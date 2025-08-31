ETV Bharat / state

తిండి తినడంలోనూ రకాలు - మీరు ఏ టైపు ఈటరో ఓసారి చూసుకోండి - DIFFERENT TYPES OF FOOD EATEN

ఆహారాన్ని తినే వారిలోనూ కొన్ని రకాల వారు ఉన్నారు - ఎవరెలా భుజిస్తారో, వారిని ఏమంటారో తెలుసుకుందామా?

Different Types of Eating Habits
Different Types of Eating Habits (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 31, 2025 at 5:23 PM IST

Different Types of Eating Habits : మనం తినడానికి బోలెడన్ని రకాల పదార్థాలు ఉన్నట్లే, తినే వారిలోనూ కొన్ని రకాల వారు ఉన్నారని మీకు తెలుసా? మరి ఈ స్టోరీ చదివేసి మీరు ఏ టైపు ఈటరో చూసేయండి?

  • ఆహారాన్ని ఆస్వాదించేయాలి : తినే ప్రతి ఆహారాన్ని ఆస్వాదించాలని అనుకునేవారు ఈ టైప్‌. హడావుడిగా, కంగారుగా తినేయడం వీరికి అస్సలు నచ్చదు. ఒక విజన్‌, ఒక పద్ధతి అనుకుంటూ చక్కగా లెక్కగా తింటారు. గోంగూర ఉల్లిపాయ ముక్క, ఉలవచారు మీగడ ఇలా కాంబినేషన్లు ఉండాలన్న మాట వీరికి.

ఓ టిప్పు : ప్రతిసారీ ఆహారాన్ని ఆస్వాదించడానికి టైం సరిపోకపోవచ్చు, ఆహారం రుచిగా కుదరకపోవచ్చు. కాస్త అటూఇటుగా ఉన్నా శరీరానికి కావాల్సిన పోషకాల కోసం విసుక్కోకుండా తినాలి.

  • ఒత్తిడి గురూ : వీళ్లు స్ట్రెస్‌ ఈటర్లు. కాస్త కంగారుగానో, చిరాగ్గానో, యాంగ్జైటీనో అనిపిస్తే చాలు కనిపించినదల్లా గుటుక్కున తినేస్తుంటారు.

ఇలా చేయొచ్చు : మనసు బాగోలేనప్పుడు తినడం కాకుండా సమయానికి తినేలా అలవాటు చేసుకోవాలి.

  • ప్రయోగాలు ఎక్కువే : వీరు ఎక్స్‌పరిమెంటల్‌ ఈటర్లన్నమాట. ఫుడ్‌ ప్లేట్‌ రొటీన్‌గా ఉంటే వీరికి నచ్చదు. అలవాటైన ఆహారం కంటే కూడా విభిన్నమైన రుచులు చూడటానికి ఇష్టపడతారు. ఎంత నచ్చినవి అయినా మళ్లీ మళ్లీ తినలేరు.

కానీ : ఇలా మరీ ప్రయోగాలు ఎక్కువ అయితే కడుపు కకావికలం అయ్యే అవకాశాలు అధికంగా ఉంటాయి. దాన్ని అంత ఇబ్బంది పెట్టేయకుండా కాస్త తెలిసిన పదార్థాలు వాడి వండిన వంటలు తినడం ద్వారా పొట్టను ప్రశాంతంగా ఉంచవచ్చు.

  • కొంచెం కష్టమే : వీరిని క్రిటికల్‌ ఈటర్స్‌ అంటారు. ప్రతిదీ ఎంచి, వంకలు పెట్టి ఓ పట్టాన నచ్చకుండా ఆహారాన్ని తింటారు. వంటతో ఈ టైప్‌ వారిని ఇంప్రెస్‌ చేయడం ఎంతో కష్టం. ఏ మాత్రం ఆహారం రుచి బాగోకపోయినా తక్షణమే కనిపెట్టేస్తారు.

ఇలా : అన్నిసార్లు పర్‌ఫెక్ట్‌ అంటే కష్టం కదా. కొన్నిసార్లు అడ్జస్ట్‌ అయిపోవాలి గురూ!

  • ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం : వీరిది అంతా హెల్దీ ఈటింగ్‌. ఒంటికి హాని చేసే ఏ రకమైన ఆహారాన్ని దగ్గరకు రానివ్వరు. కేవలం పోషకాలు నిండిన, పరిశుభ్రంగా తయారు చేసిన, ఆరోగ్యకరమైన ఫుడ్​నే తీసుకుంటారు.

అయితే : ప్రతిసారీ మనం అనుకున్న విధంగా ఆహారాన్ని తినడానికి కుదరకపోవచ్చు. బయట ఉన్నప్పుడు, ప్రయాణంలోనూ కొన్నిసార్లు సర్దుకుపోయి తినాల్సి వస్తుంది. పూర్తిగా ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్నే అలవాటు పడిన శరీరం ఇలాంటి టైంలో ఇబ్బంది పడుతుంది. అందుకే బయట తినే అలవాటును అప్పుడప్పుడూ కొనసాగించడం చాలా మంచిది. ఏ ఆహారాన్ని అయినా శరీరం స్వీకరించేలా ఉండాలి.

  • సాంప్రదాయిని : తమకు చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు అయిన ఆహారం మాత్రమే తినాలి అనుకుంటారు వీరు. హోమ్‌ ఫుడ్‌ అంటే చాలా ఇష్టం. ఇతర దేశాల పదార్థాలు, వేరే రకాలు, అలవాట్లతో ప్రయోగాలు చేయడానికి వీరు ఇష్టపడరు.

ఇలా కూడా : ఇంటి భోజనం చేయడం ఎప్పుడు కూడా మంచిదే. వంట ఇంట్లో చేసేదే అయినా మనం వాడుతున్న గిన్నెలు, వస్తువులు, పద్ధతుల వల్ల కొన్నిసార్లు అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ సమతుల ఆహారపు అలవాట్లు పాటిస్తే ఇది మంచి పద్ధతే!

