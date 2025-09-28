మారుతున్న జీవనశైలి - గదికో రంగుతో ఇంద్రధనుస్సులా ఇల్లు
ఇంటికి వివిధ రకాల రంగులు - ఎలివేషన్కు ఒకటి, కారిడార్కు మరోటి, హాల్కు ఇంకోటి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 28, 2025 at 6:22 PM IST
Different Types of Colors In our Home: ఒకప్పుడు ఇల్లు మొత్తానికి ఒకే రంగు. ఇప్పుడు ఎలివేషన్కు ఒకటి, కారిడార్కు మరోటి, హాల్కు ఇంకొకటి, పడక గది, చిన్నారుల గది ఇలా అన్నింటికీ వేర్వేరు రంగులు వాడుతున్నారు. ఒకనాడు బెదురు పెట్టినట్లు ఉన్నాయన్నవే ఇప్పుడు అదురుతున్నాయి. కొవిడ్ తర్వాత ప్రజల్లో మానసికంగా వచ్చిన మార్పులే ఇందుకు కారణం. చాలా మంది ఇళ్ల నుంచే ఎక్కువగా పనిచేస్తున్నారు. ఇంట్లోనే ఎక్కువ సమయం గడుపుతుండడంతో ఒకే చోట అనేక రకాలైన అనుభవాలను పొందేలా పలు రంగులతో ఇంటిని డిజైన్ చేసుకుంటున్నారు. మారుతున్న ప్రజల జీవనశైలిలో భాగంగానే వినూత్న కలర్ కల్చర్ పురుడు పోసుకుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ముదురు నీలం, బూడిద: ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసానికి ప్రతీక. అభిప్రాయాలను వెల్లడించడానికి వెనుకాడని మనస్తత్వం ఉన్నవారు వీటిని ఇష్టపడతారు. ముదురు ఆకుపచ్చ, నేవీ బ్లూ: ప్రశాంతత, స్థిరత్వాన్ని సూచిస్తాయి. ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
ముదురు ఊదా, మెరూన్: రాజసం, ఉన్నతమైన జీవన శైలిని సూచిస్తాయి.
ఎరుపు, నారింజ, పసుపు: ప్రత్యేక మనస్తత్వం చాటుకోవడాన్ని సూచిస్తాయి.
ప్రయోజనాలు: మానసిక స్వభావాన్ని, మనుషుల్లోని ప్రత్యేకతలను రంగులు చాటుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇతరులకు తమ అభిప్రాయాలను చెప్పడానికి కూడా కలర్స్ ఉపయోగపడుతాయని పేర్కొంటున్నారు. దీనిలో భాగంగానే ఇళ్లకు వేసే రంగుల విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారట. ముదురు అనుకున్నవే ఇప్పుడు ముద్దొస్తున్నాయి. ఎరుపు, కాషాయం, నారింజ, పసుపు ఇవి ఇప్పుడు సాధారణం అయిపోయాయి. ఇంచుమించు 30 శాతం ఇళ్లకు ఇవే దర్శనమిస్తున్నాయి.
మార్కెట్లో వందల రకాల రంగులు ఉన్నాయి. ప్రత్యేక యంత్రాల ద్వారా వాటిని మిక్స్ చేసి అందిస్తున్నారు. దీంతో మిక్స్డ్ కలర్స్తో ఉన్న ఇళ్లూ ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. తెలుపు, బూడిద, లేత నీలం రంగులకే పరిమితమైన గృహాలు హరివిల్లుల్లా కనిపిస్తాయి. ముదురు రంగులు వెచ్చగా, గది దగ్గరిగా అనిపించే భావనలను కలిగిస్తాయని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి: రంగులు ఆరోగ్యాన్ని, మానసిక వికాసాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయని ఎర్రగడ్డలోని ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెంటల్ హెల్త్ సూపరింటెండెంట్ డా.రాయిరాల అనిత అన్నారు. భిన్నంగా కనిపించాలని కొందరు ముదురు రంగులను ఇష్టపడుతుంటారు. కంటికి హాయిని గొలిపేవే వాడుకోవడం ఉత్తమమని ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెంటల్ హెల్త్ సూపరింటెండెంట్ డా.రాయిరాల అనిత చెబుతున్నారు.
ఇంటికి ఆ రంగులు వేస్తేనే మంచిది- కాళ్లు అక్కడ కడుక్కుంటేనే ఆరోగ్యం!
వాస్తు ప్రకారం వంటగదికి ఏ రంగు పెయింట్ వేయాలి? మిక్సీ అక్కడ పెట్టొచ్చా?