'ఆయుధాలు వదిలేస్తాం' - 'పోరాటం కొనసాగించే తీరుతాం' : మావోయిస్టుల్లో భిన్నాభిప్రాయాలు
తాజా ఎన్కౌంటర్లో ఒకేసారి ఇద్దరు కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు మృతి - వరుస మరణాలతో ఆరుకు చేరిన పార్టీ కేంద్ర కమిటీలో తెలుగు సభ్యుల సంఖ్య - మావోయిస్టు నాయకుల్లో భిన్నాభిప్రాయాలు
Published : September 23, 2025 at 11:26 AM IST
Different Statements Among Maoists : వరుస నష్టాలతో కునారిల్లుతున్న మావోయిస్టు పార్టీకి ఛత్తీస్గఢ్లో జరిగిన తాజా ఎన్కౌంటర్ రూపంలో మరో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఒకేసారి ఇద్దరు కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు మృతి చెందడంతో ఆ పార్టీ మనుగడే అగమ్యగోచరంగా మారింది. ఈ సంవత్సరం మావోయిస్టు పార్టీ కేంద్ర కమిటీ కార్యదర్శి నంబాళ కేశవరావుతో పాటు కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు చలపతి, గణేశ్లు ఎన్కౌంటర్లలో మరణించిన విషయం తెలిసిందే. ఇలా వరుస మరణాలతో పార్టీ కంద్ర కమిటీలో తెలుగు సభ్యుల సంఖ్య ఆరుకు పడిపోయింది. పైగా వందల సంఖ్యలో మావోయిస్టులు ఎన్కౌంటర్లలో మరణించడంతో వారిలో భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
చర్చలు జరపాలని పౌరహక్కుల సంఘాల డిమాండ్ : ఈ నేపథ్యంలో సోమవారం జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో కేంద్ర కమిటీ సభ్యులైన కట్టా రామచంద్రారెడ్డి, కడారి సత్యనారాయణరెడ్డి మృతి చెందారు. ఈ సంవత్సరంలో ఇదివరకే 248 మంది మావోయిస్టులు వివిధ ఎన్కౌంటర్లలో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వరుస ఎన్కౌంటర్ల కారణంగా మావోయిస్టులతో ప్రభుత్వం చర్చలు జరపాలని పౌరహక్కుల సంఘాలు పదే పదే కేంద్రాన్ని కోరుతున్నాయి. అయినప్పటికీ కేంద్రం నుంచి ఎలాంటి స్పందనా కనిపించడంలేదు.
మావోయిసటుల్లో భిన్నాభిప్రాయాలు : మరోపక్క ఆయుధాలు వదిలేసి చర్చలకు వచ్చే విషయంలో మావోయిసటుల్లోనూ భిన్నాభిప్రాయాలు నెలకొన్నాయి. ఆయుధాలు వదిలేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామంటూ కేంద్ర కమిటీ అధికార ప్రతినిధి హోదాలో సోను ఎలియాస్ అభయ్ ఎలియాస్ మల్లోజుల వేణుగోపాల్ ఇటీవల ప్రకటన విడుదల చేయగా దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్ర కమిటీ అధికార ప్రతినిధి జగన్ పేరుతో మరో ప్రకటన వచ్చింది.
ద్రోహం చేయడం తమ విధానం కాదు : ఈ రెండింటిపై చర్చ జరుగుతుండగానే అభయ్, వికల్ప్ పేరుతో సోమవారం మరో ప్రకటన విడుదలైంది. కేంద్ర కమిటీ సభ్యులైన అభయ్ పేరుతో దేవ్జీ, వికల్ప్ పేరుతో హిడ్మా ఈ నెల 20న ఈ లేఖ రాశారు. ఆయుధాలను అప్పగించి ప్రజల ప్రయోజనాలకు ద్రోహం చేయడం తమ విధానం కాదని, ప్రజాయుద్ధాన్ని కొనసాగించి తీరుతామని అందులో పేర్కొన్నారు.
పోరాటం కొనసాగించే తీరుతాం : ఇటీవల సోను విడుదల చేసిన ప్రకటనను కేంద్ర కమిటీ, దండకారణ్యం ప్రత్యేక జోనల్ కమిటీ, పొలిట్బ్యూరో తిరస్కరిస్తున్నట్లు తాజా ప్రకటనలో పేర్కొంది. మారిన జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో పోరాటం కొనసాగించే తీరుతామని, మరణించిన పార్టీ కార్యదర్శి నంబాళ కేశవరావు ఎలియాస్ బసవరాజు శాంతి చర్చల కోసం చేసిన ప్రయత్నంలో భాగమే ఆయుధాల అప్పగింత అని సోను ప్రకటించడం వాస్తవాలను వక్రీకరించడమేనని ఈ ప్రకటనలో వివరించారు.
అంతిమ విజయం ప్రజలదే : అయితే ఆయుధాల అప్పగింతకు సంబంధించి సోను విడుదల చేసిన ప్రకటనలోని ప్రతి అంశాన్నీ తాజా ప్రకటనలో ఖండించడం గమనార్హం. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అభయ్ పేరుతో ప్రకటనలు ఇచ్చే అధికారం సోనుకు లేదన్నారు. అయితే, శాంతి చర్చలకు మాత్రం ఇప్పటికీ సిద్ధంగానే ఉన్నామని, ఉద్యమంలో వెనుకంజ, ఓటములు తాత్కాలికమేనని, అంతిమ విజయం ప్రజలదే అని ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.
