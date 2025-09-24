కాబోయే టీచర్లకు చదువు చెప్పే వారే కరువు!
డైట్ కళాశాలలో శాశ్వత అధ్యాపకులను నియమించకుండా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్న విద్యాశాఖ - కేవలం 16 మంది అధ్యాపకులు, కావాల్సింది 286 మంది - ప్రభుత్వ డైట్ల దుస్థితి ఇలా
Published : September 24, 2025 at 2:44 PM IST
Diet Colleges in Telangana with Shortage of Staff : ఉద్యోగాల భర్తీ విషయంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం సర్వసాధారణంగా మారిపోయింది. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో ఖాళీగా ఉన్న ఉపాధ్యాయ పోస్టుల భర్తీ ప్రక్రియ నెమ్మదిగా సాగుతోంది. దీనివల్ల విద్యార్థుల బోధనకు ఆటంకం ఏర్పడడమే కాకుండా ఉపాధ్యాయుల పదోన్నతులూ నిలిచిపోయాయి.
రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయ విద్యా కళాశాలలైన జిల్లా విద్యా శిక్షణ సంస్థలు (డైట్లు) నిర్వీర్యమైపోయాయి. దశాబ్దంన్నర కాలంగా వాటిల్లో శాశ్వత అధ్యాపకులను నియమించకుండా విద్యాశాఖ నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోంది. ఫలితంగా డీఈడీ అభ్యర్థులకు పాఠాలు బోధించేది కేవలం సాధారణ అధ్యాపకులే కాదు. కొన్ని కాలేజీల్లో ప్రిన్సిపాళ్లూ కూడా లేని దుస్థితి.
రాష్ట్రంలోని పది ప్రభుత్వ డైట్ కళాశాలల్లో 286 శాశ్వత అధ్యాపకులకుగాను కేవలం 16 మందే ఉండటం విశేషం. ప్రస్తుతం 270 పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. కొన్ని చోట్ల ప్రభుత్వ పాఠశాలల నుంచి గెస్ట్ లెక్చరర్లు, ఉపాధ్యాయులను డిప్యుటేషన్ పై నియమించి పాఠాలు బోధిస్తున్నారు.
అవైనా భర్తీ చేయరా ? : తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులకు సంబంధించిన ఏకీకృత సర్వీస్ నిబంధనల సమస్య కారణంగా డైట్, బీఈడీ కళాశాలల్లో ప్రమోషన్ల ద్వారా భర్తీ చేయాల్సిన సుమారు 70 పోస్టులు చాలా కాలంగా ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఒకవైపు పదోన్నతులు ఇవ్వకుండా మరోవైపు 30% కింద నేరుగా నియామకాలు చేపట్టకుండా ప్రభుత్వం కాలయాపన చేస్తూ వచ్చింది. ఈ జాప్యం వల్ల ఉపాధ్యాయుల పదోన్నతుల కల నెరవేరకపోగా ఆయా కళాశాలల్లో బోధనకు అవసరమైన సిబ్బంది లేక విద్యార్థులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
కేంద్రం జోక్యం చేసుకోవంతో : ఉపాధ్యాయ ఖాళీల సమస్యపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రశ్నించినప్పుడు మాత్రమే తెలంగాణ ప్రభుత్వం జీఏ జారీ చేసింది. 2022 నవంహర్ 12న, టీజీపీఎస్సీ ద్వారా 110 పోస్టుల భర్తీకి గెజిట్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. కానీ ఈ జీఓ జారీ అయి దాదాపు మూడేళ్లు గడుస్తున్నా, ఇప్పటివరకు కనీసం నోటిఫికేషన్ కూడా ఇవ్వలేదు.
ఇలాగైతే నాణ్యమైన టీచర్లు వచ్చేదెలా? :
- మేడ్చల్ (హైదరాబాద్లో నేరేడుమెట్), వరంగల్ డైట్ కళాశాలల్లో ఒక్క రెగ్యులర్ అధ్యాపకుడు కూడా లేరు. వరంగల్ డైట్కు, బీఈడీ కళాశాలలకు కలిపి ఆదిలాబాద్ డైట్కు చెందిన అధ్యాపకుడికి ఇన్ఛార్జి ప్రిన్సిపల్ బాధ్యతలు అప్పగించారు.
- రాష్ట్రంలో 10 ప్రభుత్వ డైట్ కళాశాలలు ఉండగా ఒక్క నిజామాబాద్లో మాత్రమే రెగ్యులర్ ప్రిన్సిపల్ ఉన్నారు.
- డైట్ కళాశాలల్లో 1400 డీఈడీ సీట్లు ఉండగా 2022-23లో 1123 సీట్లు భర్తీ అవ్వగా, 2023-24లో 750, 2024-25లో 946 సీట్లు భర్తీ చేశారు.
- ప్రభుత్వ బోధనా విద్య కళాశాలలను పర్యవేక్షించే ఎస్సీఈఆర్టీలోనూ 26 ఆచార్యులు, అద్యాపకుల పోస్టులకు 8 మందే పని చేస్తున్నారు.
- 2018-19లో ఆసిఫాబాద్,హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, భూపాలపల్లి జిల్లాలకు ప్రభుత్వ బోధనా విద్య కళాశాలలను కేంద్రం మంజూరు చేసింది. భవనాలు కూడా పూర్తయ్యాయి. కానీ పోస్టులు కాకపోవడంతో ప్రవేశాలు జరగడం లేదు.
బీఈడీ, ఎల్ఎల్బీ కోర్సుల్లో - ఏది చదివితే ఎలాంటి అవకాశాలు?
నైపుణ్యాలు నేర్పించే కళాశాల - జాయిన్ అయితే పక్కా జాబ్ మీదే!