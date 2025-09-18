ETV Bharat / state

గుంటూరులో డయేరియా కలకలం - జీజీహెచ్​లో చికిత్స పొందుతున్న 30 మంది

వాంతులు, విరేచనాలతో స్థానికుల ఇబ్బందులు - పరామర్శించిన గుంటూరు తూర్పు ఎమ్మెల్యే నజీర్‌ అహ్మద్ - నగరానికి సరఫరా అయ్యే తాగునీటిపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టామని వెల్లడి

Diarrhea Symptoms In GGH Hospital Guntur
Diarrhea Symptoms In GGH Hospital Guntur (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 18, 2025 at 8:45 AM IST

2 Min Read
Diarrhea Symptoms In GGH Hospital Guntur: వాంతులు, విరేచనాలతో గుంటూరులోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి బాధితులు పదుల సంఖ్యలో చికిత్స కోసం ప్రభుత్వాసుపత్రికి రావడం కలకలం రేపింది. డయేరియా అనుమానిత లక్షణాలతో పాత గుంటూరు ప్రాంతానికి చెందిన 9 మంది ఆసుపత్రిలో చేరారు. రోగులకు జీజీహెచ్ లో ప్రత్యేక వార్డు ఏర్పాటు చేసి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు పారిశుద్ధ్యం అస్తవ్యస్తం కాగా కలుషిత నీరు, ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల వాంతులు, విరేచనాలతో అనారోగ్యం బారిన పడుతున్నారని వైద్యాధికారులు చెబుతున్నారు.

గుంటూరు ప్రభుత్వాసుపత్రికి రెండు, మూడు రోజుల వ్యవధిలో 30 మందికి పైగా రోగులు డయేరియా అనుమానిత లక్షణాలతో చికిత్స కోసం రావడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఆర్టీసీ కాలనీ, రెడ్ల బజార్, బుచ్చయ్యతోట, నల్లచెరువు, శ్రీనగర్, రెడ్డిపాలెం, సుద్దపల్లి డొంక తదితర ప్రాంతాల నుంచి వాంతులు, విరోచనాలతో బాధితులు జీజీహెచ్ లో చికిత్స పొందుతున్నారు.

డయేరియా అనుమానిత లక్షణాలతో ఇబ్బంది పడుతున్న రోగులకు వైద్యం అందించేందుకు ప్రత్యేకంగా వార్డు ఏర్పాటు చేశారు. అయితే ప్రస్తుతం 32 మంది బాధితులుండగా వారిలో పాతగుంటూరుకు చెందిన వారే 9 మంది ఉండటంతో డయేరియా వ్యాప్తిపై అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. జీజీహెచ్‌కి గుంటూరు నగరం నుంచే కాకుండా తెనాలి, పల్నాడు జిల్లాలోని కొన్ని గ్రామాల నుంచి వైద్యం కోసం బాధితులు తరలివచ్చారు.

గుంటూరు నగరంలో ఇటీవల భారీ వర్షాలు పడటంతో డ్రెయిన్లు పొంగిపొర్లాయి. అనేకచోట్ల పైపులైన్లు లీకై తాగునీరు కలుషితమైనట్లు అనుమానిస్తున్నారు. కొంతకాలంగా ఈ సమస్య తీవ్రంగా ఉండగా, తాజా వర్షాలతో మరోసారి పరిస్థితి ప్రమాదకరస్థాయికి చేరింది. కలుషిత ఆహారం కొందరు రోగుల అనారోగ్యానికి కారణమని వైద్యాధికారులు భావిస్తున్నారు. డయేరియా అనుమానిత లక్షణాలు ఉండటంతో బాధితులకు మెరుగైన వైద్యం అందిస్తున్నారు. బాధితుల సంఖ్య పెరిగినా చికిత్స అందించేందుకు సిబ్బందిని జీజీహెచ్ వైద్యాధికారులు సిద్ధంగా ఉంచారు.

నగరంలో ఎక్కడా కూడా డయేరియా సంకేతాలు లేవు. ప్రతి ఒక్కరూ సురక్షిత నీటిని వేడి చేసి తాగాలని సూచించారు. డిస్ట్రిబ్యూషన్ దగ్గర నుంచి వాటర్​ ట్యాంకులు దాకా క్లోరినేషన్​తో పాటు ప్రతి ఒక్క డ్రాప్​ను పరిక్షిస్తున్నారు. వాతావరణ మార్పులు, వరదలు కారణంగా ప్రజలను అందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలి. - ఎమ్మెల్యే నజీర్‌ అహ్మద్

నిలకడగా ఆరోగ్య పరిస్థితి: చికిత్స పొందుతున్న బాధితులను గుంటూరు తూర్పు ఎమ్మెల్యే నజీర్‌ అహ్మద్, సూపరింటెండెంట్‌ యశస్వి రమణ పరామర్శించారు. వైద్యులతో మాట్లాడి బాధితుల ఆరోగ్య పరిస్థితి, చికిత్స అందుతున్న తీరును అడిగి తెలుసుకున్నారు. గుంటూరు నగరానికి సరఫరా అయ్యే తాగునీటిపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టామని ఎమ్మెల్యే తెలిపారు. ప్రతి ఒక్కరూ కాచి చల్లార్చిన నీటినే తాగాలని సూచించారు. వాంతులు, విరేచనాలతో బాధపడుతూ జీజీహెచ్‌కు వచ్చిన వారికి వైద్యులు సకాలంలో చికిత్స అందించడంతో వారి పరిస్థితి నిలకడగా ఉంది. ప్రస్తుతం ఎవరికీ ప్రాణాపాయం లేదని జీజీహెచ్ వైద్య వర్గాలు వెల్లడించాయి.

TAGGED:

DIARRHEA CASES IN GUNTURDIARRHEA CASES RAISES IN GUNTURగుంటూరులో డయేరియా లక్షణాలుDIARRHEA CASES IN APDIARRHEA SYMPTOMS IN GUNTUR

