విజయనగరం జిల్లాలో డయేరియా కలకలం - ఆస్పత్రిపాలైన విద్యార్థులు - Students Hospitalized with Diarrhea

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Diarrhea at Love and Light Orphan Home in Karakavalasa: విజయనగరం జిల్లా గంట్యాడ మండలం కరకవలసలోని లవ్‌ అండ్‌ లైట్‌ ఆర్ఫన్‌హోమ్‌లో డయేరియా కలకలం రేపింది. 18 విద్యార్థులు డయేరియా బారినపడి ఆస్పత్రి పాలయ్యారు. వారిలో ఆరు మందిని ఆస్పత్రికి తరలించగా ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు. ఆ ఇద్దరు విద్యార్థులను విశాఖ కేజీహెచ్​కు తరలించారు. మిగిలినవారికి శృంగవరపుకోట ఆస్పత్రిలో చికిత్స అందిస్తున్నారు.

డయేరియా బారినపడిన విద్యార్థులను శృంగవరపుకోట మండలం చిట్టంపాడుకు చెందిన వారిగా గుర్తించారు. గత మూడు రోజులుగా ఆర్ఫన్‌లో ఉంటున్న విద్యార్థులు వాంతులు, విరేచనాలతో బాధపడుతున్నారు. సంస్థ నిర్వహకులు హోంలో ఉంటున్న 46 మంది విద్యార్థులను ఇళ్లకు పంపించారు. బాధితులను ఎమ్మెల్యే కోళ్ల లలిత కుమారి ఆస్పత్రికి వెళ్లి పరామర్శించారు. వైద్యులతో మాట్లాడి వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అందేశించారు.