వజ్రాలను మోసుకొచ్చే రాళ్లు - అవి ఉన్నచోటే డైమండ్స్ వేట? - DIAMONDS FOUND IN VAJRAKARUR

వజ్రకరూర్​లో వజ్రాల వేట - ఇక్కడే వజ్రాలు ఎందుకు లభిస్తాయనే ప్రశ్నకు వినిపించే ఏకైక సమాధానం కింబర్‌లైట్‌

Diamonds Hunting in Vajrakarur
Diamonds Hunting in Vajrakarur (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 19, 2025 at 5:24 PM IST

Diamonds Hunting in Vajrakarur : వర్షాకాలం వచ్చిందంటే అన్నదాతలు ఆకాశం వైపు చూస్తారు. అయితే ఆ ప్రాంతంలో మాత్రం వరుణుడి రాక కోసం వ్యవసాయేతరులు ప్రార్థిస్తారు. వాన పడిందంటే వేట మొదలు పెడతారు. అదీ కూడా వజ్రాల వేట. తొలకరి చినుకులు పలుకరిస్తే చాలు వజ్రాల వేట మొదలవుతుంది. రంగు రాళ్లు అరచేతిలో మెరిసి తమ రాతను మారుస్తాయని వారు ఆశపడతారు. తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకునేందుకు ప్రయత్నాలు సాగిస్తారు. జిల్లా నలుమూలల నుంచే కాకుండా దూరప్రాంతాల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటారు.

ఒక్క వజ్రం దొరికినా తాము క్షణాల్లోనే లక్షాధికారులుగా మారిపోతామనే ఆశే వారిని పొలాల వెంట తిరిగేలా చేస్తోంది. తెల్లవారుజాము నుంచే వజ్రాల వేట ప్రారంభమై చీకటి పడే వరకు ఇది సాగుతోంది. వర్షాలు పడే సమయంలో అయితే ఇవి ఎక్కువగా దొరుకుతాయని నమ్మకం. ఆ సమయంలో ఇక్కడకు వచ్చే వారి సంఖ్య అధికంగా ఉంటోంది. అయితే వజ్రం దొరికిన వారెవ్వరూ బయటకు చెప్పరు. వీరు సేకరించిన రాళ్లను అక్కడే తనిఖీ చేసే ముఠా అందుబాటులో ఉంటుంది. అక్కడ ఉన్న వ్యాపారులు వీటిని కొనుగోలు చేస్తారు.

ఇలా వర్షాకాలంలో అనంతపురం జిల్లా వజ్రకరూర్, కర్నూలు జిల్లా జొన్నగిరి చుట్టుపక్కల ఉండే పొలాల్లో రైతుల కంటే వజ్రాలు వెతికేవారే ఎక్కువగా కనిపిస్తారు. ఏటా జూన్‌ నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు వజ్రాల వేట సాగిస్తారు. ఏటా ఈ రెండు ప్రాంతాల్లో 40 నుంచి 50 వజ్రాలు దొరుకుతాయని స్థానికులు పేర్కొంటున్నారు. అయితే ఇక్కడే వజ్రాలు ఎందుకు లభిస్తాయనే ప్రశ్నకు వినిపించే ఏకైక సమాధానం కింబర్‌లైట్‌.

Diamonds Hunting in Vajrakarur
వజ్రకరూర్‌లోని ప్రాసెసింగ్‌ యూనిట్‌లో కింబర్‌లైట్‌ రాళ్లు (Eenadu)

అసలేంటి కింబర్‌లైట్‌? : భూమి లోపలి భాగాల్లోని శిలావరణం (దాదాపు 150 నుంచి 450 కిలోమీటర్ల లోతు)లో లావా రూపంలో ఉండే కింబర్‌లైట్‌ అధిక పీడనం కారణంగా క్రమంగా భూమి పైపొరలకు చేరుకుని విస్ఫోటనం చెందుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో మార్గమధ్యలో ఉండే వజ్రాలను తనతో పాటు పైకి తీసుకొస్తుంది. విస్ఫోటనం అనంతరం ఘనీభవించిన కింబర్‌లైట్‌లోనే వజ్రాలు ఉండిపోతాయి. అలాంటి కింబర్‌లైట్‌ రాళ్లను ప్రాసెస్‌ చేసి వజ్రాలను వెలికితీస్తారు. భూమిపై అధిక వర్షాలు, వరదల కారణంగా కింబర్‌లైట్‌ రాళ్లు కోతకు గురై వాటిలోని కొన్ని వజ్రాలు సహజసిద్ధంగా బయటకొస్తాయి. అందుకే కింబర్‌లైట్‌ రాళ్లు ఉన్న ప్రాంతాల్లో వజ్రాలు దొరికేందుకు ఎక్కువ అవకాశాలున్నాయి.

బ్రిటిష్‌ కాలంలోనే మైనింగ్‌ : ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలో 45 చోట్ల కింబర్‌లైట్‌ నిక్షేపాలను పరిశోధకులు నిర్ధారించారు. వీటిలో డైమండ్‌గ్రేడ్‌ అధికంగా ఉన్న క్షేత్రాలు పది వరకు ఉన్నాయి. వెంకటాంపల్లి పరిధిలోని కింబర్‌లైట్‌ క్షేత్రంలో అత్యధికంగా 10.68 డైమండ్‌ గ్రేడింగ్‌ కలిగిన వజ్రాలను కనుగొన్నారు. ఇది మధ్యప్రదేశ్‌లోని పన్నా డైమండ్‌ మైనింగ్‌లోని గ్రేడింగ్‌(8.3) కంటే ఎక్కువ. బ్రిటిష్‌ కాలంలోనే వజ్రకరూరు పరిసర ప్రాంతాల్లో మైనింగ్‌ చేసినట్లు ఆధారాలున్నాయి.

స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తర్వాత కేెంద్రం 1961లో వజ్రకరూర్‌లో వజ్రాల ప్రాసెసింగ్‌ యూనిట్‌ను స్థాపించింది. అప్పటి నుంచి భూవైజ్ఞానిక శాస్త్రవేత్తలు ఇక్కడ పరిశోధనలు జరుపుతున్నారు. పరిసర ప్రాంతాల్లోని మట్టి, రాళ్లను పరిశ్రమకు తెచ్చి వజ్రాన్వేషణ సాగిస్తున్నారు. అయితే 2017 నుంచి పరిశోధనలు నిలిపివేశారు. మరోవైపు తెలంగాణలోనూ నారాయణపేట, గద్వాల, మద్దూరు, కోటకొండ ప్రాంతాల్లో కింబర్‌లైట్‌ నిక్షేపాలు ఉన్నట్లు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ జియాలజీ విభాగం ఇప్పటికే గుర్తించింది.

