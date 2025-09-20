వాగు పొంగింది - వజ్రాల వేట మొదలైంది - ఎక్కడంటే !
ఏటా వాగులో వజ్రాల వేట - నంద్యాల, ప్రకాశం, గుంటూరు జిల్లాలతో పాటు సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వజ్రాల కోసం వస్తున్న జనం
Diamond Search in Nandyal to Giddalur From Nandyal District: వర్షాకాలం వస్తే వాగులు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. దీంతో ఆ జిల్లా వ్యాప్తంగా సందడి నెలకొంది. ప్రతీ ఏటా ఈ వాగులో వజ్రాల వేటలో ప్రజలు మునిగిపోతుంటారు. ఈ సారి కూడా వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఎంతో మంది జనం తరలి వచ్చారు. కొందరూ స్వంత వాహనాల్లో వస్తుంటే, మహిళలు ఆర్టీసీ బస్సులో వస్తున్నారు. కొంతమంది ఆశతో వెతుకుతున్నారు. మరికొందరు నిరాశతో వెనుదిరిగి వెళ్లి పోతున్నారు. గతంలో ఎందరో రైతులు ఓవర్నైట్లో లక్షాధికారులు అయిన ఘటనలు కూడా ఉన్నాయి.
వజ్రం దొరికితే అదృష్టం, దొరక్కపోతే దురదృష్టం. అందరూ తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకునేందుకు ఆ వాగు వేదిక అయింది. వర్షం పడితే చాలు చాలామంది వాగు దగ్గరకు వచ్చి వజ్రాల కోసం వెదుకుతుంటారు. నంద్యాల నుంచి గిద్దలూరు వెళ్లే మార్గంలో శ్రీసర్వలక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయం సమీపాన ఉన్న వక్కులేరు వాగులో ఈ వజ్రాల వేట కొనసాగుతోంది.
ఏటా వాగులో వజ్రాలకై వేట: నంద్యాల నుంచి గిద్దలూరు వెళ్లే మార్గంలో శ్రీ సర్వ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయ సమీపాన వక్కులేరు వాగులో వజ్రాల కోసం ఇలా తవ్వుతున్నారు. ఎగువన నల్లమల అడవిలో నుంచి ఈ వాగు ప్రవహిస్తుంది. వర్షాలకు అడవుల్లో నుంచి వజ్రాలు కొట్టుకొచ్చి వాగులో, వాగు ఒడ్డున ఇసుక రాళ్ళలో దాగి ఉంటాయని నమ్మకంతో ఇలా గాలిస్తున్నారు.
ఏటా ఈ వాగులో వజ్రాలకై వేట కొనసాగుతుంది. అయితే ఈ సారి అధిక వర్షాలకు వాగు ఉధృతంగా ప్రవహించింది. ఈ నీటికి వజ్రాలు కొట్టుకొచ్చాయని నమ్మకం ఉంది కొంతమందికి వజ్రాలు దొరకాయని చెబుతున్నాయి. ఏదో ఓ ప్రయత్నం చేద్దామని వస్తున్నారు. నంద్యాల, ప్రకాశం, గుంటూరు జిల్లాలతో పాటు సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వ్యయ ప్రయాసలకు ఓర్చి ఈ వజ్రాల కోసం వస్తున్నారు. కొంతమంది స్వంత వాహనాల్లో చేరుకోగా, మహిళలు ఆర్టీసీ బస్సులో వస్తున్నారు. ఛార్జీలు లేకపోవడం అధిక శాతం మహిళలు వస్తున్నారు.
'మాది తెలంగాణ వజ్రాలు వెతుకుతున్నారని చూడటానికి వచ్చాను. రాత్రి వర్షం పడడంతో, ఇక్కడికి చాలా మంది జనాలు వచ్చారు. వేరే గ్రామాల నుంచి కూడా వస్తున్నారు.' - వెంకట్, వజ్రం కోసం వచ్చిన యువకుడు, తెలంగాణ
'వజ్రం దొరుకుతుందనే ఆశతో వెతుకుతున్నాం. దొరికిన వాళ్లు తీసుకుని వెళ్తున్నారు. దొరకని వాళ్లు వెతుకుతున్నారు. ఈ మధ్యనే ఓ ఆమెకు ఒక రకమైన రాయి దొరికింది. రూ.70 వేలకు అమ్ముతుంది. రోజుకు ముగ్గురికి, నలుగురికి దొరుకుతాయి.' - వజ్రం కోసం వచ్చిన వ్యక్తి
వజ్రం దొరికితే అదృష్టం వరించిందని భావించి వెళ్ళిపోతున్నారు. మరి కొంతమంది రోజులు తరబడి ఈ ప్రాంతంలో ఉండి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వజ్రం లభించక పోవడంతో కొందరు నిరాశతో వెళ్ళిపోతున్నారు. వజ్రాలు దొరుకుతున్నాయని సమాచారం తెలుసుకున్న మరి కొంతమంది వాగు వద్దకు చేరుకుంటున్నారు. ప్రయత్నలోపం లేకున్నా వెతికి వెతికి వజ్రం దక్కించుకునే వారు కొందరు. ఎంత ప్రయత్నించినా ఫలితం లేదని నిరాశతో వెనుతిరిగే వారు మరికొందరు.
