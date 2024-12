ETV Bharat / state

108 వాహన సేవలు దూరం - డయాలసిస్ రోగులకు కష్టం

Dialysis Patients in Trouble Due To No 108 Services In Anantapur District : ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలో డయాలసిస్ రోగుల కష్టాలు ఎంత చెప్పినా తీరవు. నెల రోజులుగా 108 వాహన సేవలు అందకపోవటంతో రోగులను డయాలసిస్‌కు తీసుకెళ్లేందుకు వారి కుటుంబ సభ్యులు ప్రైవేటు వాహనాలను ఆశ్రయిస్తున్నారు. వారాని రెండు, మూడుసార్లు ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లేందుకు రవాణా ఖర్చులు భరించలేక అప్పులు చేయాల్సి వస్తోందని రోగుల బంధువులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలో కిడ్నీ బాధితులకు 108 వాహన సేవలు నిలిచిపోవటంతో వారానికి రెండు, మూడు సార్లు సొంత డబ్బులు వెచ్చించి ప్రాణాలు నిలుపుకుంటున్నారు. జిల్లాల్లో ఆరు చోట్ల ఎన్టీఆర్​ (NTR) వైద్య సేవల కింద కిమ్స్ సవేరా, స్నేహలత ఆసుపత్రుల్లో రోగులకు ప్రభుత్వం డయాలసిస్ చేయిస్తోంది. ఈ కేంద్రాలకు ఉమ్మడి జిల్లాల వ్యాప్తంగా రోగులు వస్తుంటారు. వ్యాధి తీవ్రత బట్టి వారానికి ఎన్నిసార్లు డయాలసిస్ చేసుకోవాలని వైద్యులు సిఫార్సు చేస్తుంటారు. రోగులు తమ గ్రామాల నుంచి డయాలసిస్​కు వెళ్లేందుకు 108 వాహనాల్లో తరలించేలా గతంలో ప్రభుత్వం ఆదేశాలిచ్చింది.