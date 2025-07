ETV Bharat / state

డయాలసిస్​ కేంద్రానికి చేరుకోవాలంటే పెద్ద సవాల్​​ - DIALYSIS PATIENTS IN TROUBLE

Published : July 22, 2025 at 2:51 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Dialysis Patients in Trouble Due To No 108 Services: ఏలూరు జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెం ప్రాంతీయ ఆసుపత్రిలోని డయాలసిస్ కేంద్రానికి చేరడమే కిడ్నీ బాధితులకు పెద్ద సవాల్​గా మారింది. ఏలూరు, తూర్పు, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాల్లోని సుమారు 96 మంది ఇక్కడ సేవలు పొందుతున్నారు. వారంతా వారంలో 2 నుంచి 3 సార్లు డయాలసిస్ చేయించుకుంటున్నారు. ప్రతి రోజూ ఉదయం 6, 11, సాయంత్రం 4 గంటలకు మొత్తం 3 విడతలుగా డయాలసిస్ చేస్తారు.

ఈ సమయానికి రోగులు డయాలసిస్​ యూనిట్​కు చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది. లేకుంటే తరువాత షిఫ్ట్​లో చేస్తారు. ఒక్కోసారి కుదరకపోవచ్చు కూడా. ఇలా జరిగితే రోగులకు ప్రాణాపాయం ఉంటుంది. ఆలస్యంగా చేరితే మరుసటి షిఫ్ట్​లో చేయించుకోవడానికి కనీసం 4 నుంచి 5 గంటల పాటు నిరీక్షించాలి. ప్రాణభయంతోనే ఈ సమయానికి రోగులు డయాలసిస్​ యూనిట్​కు చేరాలి.

గత ప్రభుత్వ హయాంలోనే ఈ సేవలు రద్దు: ప్రాణభయంతోనే బాధితులందరూ ఎంత ఖర్చు అయినా తమ సహాయకులను తీసుకొని ఏదో ఒక మార్గం చూసుకుంటున్నారు. సొంత వాహనాలు ఉన్నవారికి అంత ఇబ్బంది లేకున్నా, లేనివారు మాత్రం ఆటోలకు వేలకు వేలు చెల్లిస్తున్నారు. సుమారు ఏడాది కిందటి వరకు డయాలసిస్ కేంద్రానికి చేరుకోవడం పెద్దగా ఇబ్బంది కలగలేదు. డయాలసిస్ కోసం వెళ్లేవారిని 108 వాహనాల్లో ఆసుపత్రులకు చేర్చడం లేదు. గత ప్రభుత్వ హయాంలోనే ఈ సేవలు రద్దయ్యాయి.