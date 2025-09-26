ETV Bharat / state

యువతలో మధుమేహం, అధిక రక్తపోటు - అసాంక్రమిక క్లినిక్‌లో వైద్యం

రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న మధుమేహం, రక్తపోటు బాధితులు - వరంగల్​ జిల్లాలో అధికం

Diabetes and High Blood Pressure in Young People
Diabetes and High Blood Pressure in Young People (Etv Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 26, 2025 at 4:41 PM IST

2 Min Read
Diabetes and High Blood Pressure in Young People : ఓ సినిమాలో హీరోయిన్​ తన స్నేహితురాలితో హీరో గురించి 'వీడు ముసలోడు అవ్వకూడదే' అని అంటుంది. ఆ డైలాగ్ అప్పట్లో ట్రెండ్​ సెట్​ చేసింది. ఒకప్పుడు రక్తపోటు, మధుమేహం వంటి వ్యాధులు వృద్ధాప్యం వచ్చిన తర్వాతే సంక్రమించేవి. కానీ ఇప్పుడు మారిన ఆహార అలవాట్లు, జీవనశైలితో పాటు శారీరక శ్రమ తగ్గడంతో చాలా మంది యవ్వనంలోనే వీటి బారిన పడుతున్నారు. రక్తపోటు, మధుమేహంతో వేల సంఖ్యలో బాధ పడుతున్నట్లు వైద్యశాఖ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.

ఎన్‌సీడీ సర్వేలో వెల్లడి : రక్తపోటు, మధుమేహం ప్రజల్లో వేగంగా వ్యాపిస్తోంది. వైద్య శాఖ చేపట్టిన ఎన్‌సీడీ (నాన్‌ కమ్యూనికబుల్‌ డిసీజెస్‌) సర్వేలో చాలా మంది వీటి బారిన పడ్డవారే అధికంగా ఉన్నారు. వరంగల్​ జిల్లా వ్యాప్తంగా రక్తపోటుతో 23,540, మధుమేహంతో 11,564 మంది బాధ పడుతున్నట్లు అధికారుల లెక్కలు తెలుపుతున్నాయి. మధుమేహంతో పోలిస్తే రక్తపోటుతో బాధ పడుతున్నవారు రెండు రెట్లు అధికంగా ఉన్నారు. వీటి బారిన పడినవారు వైద్యాధికారి సూచనల మేరకు నిత్యం మందులను వాడాల్సి ఉంటుంది. ఈ విషయంలో నిర్లక్ష్యం చేస్తే వాటి ప్రభావంతో గుండెపోటు, ఇతర అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తే అవకాశాలు ఉంటాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు.

ప్రత్యేక క్లినిక్‌ ద్వారా వైద్యసేవలు : మధుమేహం, రక్తపోటు వ్యాధులకు సంబంధించి మండల, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో తగినటువంటి వారికి జిల్లా కేంద్రంలో ఏర్పాటు చేసిన అసాంక్రమిక క్లినిక్‌లో వైద్యం అందిస్తున్నారు. ఇక్కడ రోగులను పరీక్షించి మందులు అందించడంతో పాటు వారి ఆహార నియమాలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై సలహాలు, సూచనలు అందజేస్తున్నారు. ఈ విషయమై డీఎంహెచ్‌వో డా.మధుసూదన్‌ మాట్లాడుతూ మధుమేహం, రక్తపోటు ఉన్నవారు వైద్యుల సలహా మేరకు చికిత్సతో పాటు రెండు, మూడు నెలలకొకసారి సంబంధిత పరీక్షలు చేసుకోవాలన్నారు. బాధితులకు ఎన్‌సీడీ కిట్లు అందించి వారి ఆరోగ్య పరిస్థితిని ఆశా కార్యకర్తల ద్వారా గమనిస్తున్నామని తెలిపారు.

మరోవైపు ఈ మధ్యకాలంలో యువత హార్చ్​ ఎటాక్​తో మరణిస్తున్నారు. యూత్​ కదా, మాకేం కాదని భ్రమలో ఉంటున్నారు. మారిన జీవన శైలి, వాతావరణ పరిస్థితులు, కుటుంబ నేపథ్యం, వ్యక్తిగత అలవాట్లు చాల మంది యువతకు ప్రమాకరంగా మారుతున్నాయి. చెడు అలవాట్లు దూరంగా ఉండాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. అప్పుడే ఆరోగ్యంగా ఉంటారని చెబుతున్నారు.

  • కామారెడ్డి జిల్లా డోంగ్లి మండలానికి చెంది ఓ యువ వ్యవసాయ విస్తరణాధికారి శుక్రవారం ఉదయం గుండెపోటు రావడంతో మరణించారు.
  • కామారెడ్డిలోని సింగరాయిపల్లి గ్రామానికి చెందిన పదోతరగతి విద్యార్థిని శ్రీనిధి(14) పాఠశాలకు వెళ్తుండగా ఉన్నట్టుండి ఒక్కసారిగా కుప్పకూలింది. స్థానికులు ఏమైందో చూసి సీపీఆర్‌ చేసినా ప్రాణాలు కాపాడలేకపోయారు. ఈ ఘటన 2025 ఫిబ్రవరి 20వ తేదీన చోటుచేసుకుంది.
  • సురేష్‌ అనే యువకుడు హైదరాబాద్‌లో ఓ సాఫ్ట్‌వేర్‌ కంపెనీలో ఉద్యోగి. ఓ రోజు హార్ట్ఎటాక్ కావడంతో స్థానికులు ఆసుపత్రికి తరలించారు. అప్పటికే ఆయన మృతిచెందినట్లు వైద్యులు ధృవీకరించారు.

యూత్​ కదా! మాకేం కాదని అనుకోవద్దు - నిర్లక్ష్యం చేస్తే మీ ప్రాణాలకే ముప్పు!

డిన్నర్​ లేట్​గా తిని - వెంటనే బెడ్​ ఎక్కేస్తున్నారా? - ఎన్ని సమస్యలో తెలుసా?

