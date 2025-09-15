ధర్మవరంలో రక్తచరిత్ర - తండ్రి హత్యకు ప్రతీకారం తీర్చుకున్న కుమారుడు
తండ్రిని చంపాడని ఏడాది కాలంగా పగతో రగిలిపోయిన బాలకృష్ణారెడ్డి - ఆరునెలలు రెక్కీ చేసి వేటకొడవళ్లతో లోకేంద్రను నరికి హత్య
Dharmavaram Revenge Murder: కన్నతండ్రిపై ప్రేమ అతడ్ని హంతకుడిగా మార్చింది. నిష్కారణంగా తన తండ్రిని చంపిన వాడి రక్తం కళ్లచూసేవరకు అతడు విశ్రమించలేదు. ఏడాది కాలంగా పగతో రగిలిపోయాడు. 6 నెలలు పాటు అదును కోసం ఎదురు చూశాడు. తండ్రిని చంపిన వాడిని నీడలా వెంటాడాడు. ప్రతి కదలిక గమనించాడు. రౌడీషీటర్ను ఒంటరిగా చంపేందుకు ధైర్యం రాక, మరో ఇద్దరు స్నేహితుల సాయం అడిగాడు, తన తండ్రిని చంపిన వాడిని అతని తండ్రి కళ్లముందే కత్తులతో నరికి చంపేశాడు. చివరకు బంగారం లాంటి భవిష్యత్ని జైలు పాలు చేసుకున్నాడు.
శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరంలో ఇటీవల పట్టపగలు ఓ వ్యక్తిని కిరాతకంగా నరికి చంపారు. బైక్పై కూర్చుని ఫోన్ మాట్లాడుతున్న లోకేంద్రను కారుతో ఢీకొట్టి ఆ తర్వాత వేట కొడవళ్లతో నరికారు. ఈ దృశ్యాలు అక్కడ ఉన్న సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డయ్యాయి. ఎంతో పగ ఉంటే గానీ అంత కిరాతకంగా చంపబోరని, ఆ దృశ్యాలు చూసిన ప్రతిఒక్కరికీ అర్థమై ఉంటుంది.
దాడిలో చనిపోయిన లోకేంద్ర ధర్మవరంలో ఆటోనడుపుతూ జీవనం సాగిస్తుంటాడు. మద్యానికి బానిసైన లోకేంద్ర చిన్న చిన్న దందాలు చేసేవాడు. శ్రీనివాసరెడ్డి అనే వ్యక్తి వద్ద లోకేంద్ర ఆటో అద్దెకు తీసుకునేవాడు. అయితే అద్దె చెల్లింపు విషయంలో లోకేంద్రకు, శ్రీనివాసరెడ్డికి చిన్న వివాదం తలెత్తింది. దీంతో రెచ్చిపోయిన లోకేంద్ర శ్రీనివాసరెడ్డిని హత్య చేశాడు. ఈ సంఘటన జరిగి ఏడాదైంది. ఈ కేసులో లోకేంద్ర జైలుకు వెళ్లి బెయిల్పై తిరిగి వచ్చాడు. అయితే తన తండ్రిని అకారణంగా లోకేంద్ర చంపడంతో శ్రీనివాసరెడ్డి కుమారుడు బాలకృష్ణారెడ్డి కోపంతో రగిలిపోయాడు. తన తండ్రిని చంపిన వాడి రక్తం కళ్ల చూస్తానంటూ శపథం చేశాడు. లోకేంద్ర జైలు నుంచి బయటకు వచ్చి తమ కళ్లముందే తిరుగుతుండటంతో బాలకృష్ణారెడ్డి అతనిపై మరింత పగ పెంచుకున్నాడు.
లోకేంద్రను ఎలాగైనా అంతమొందించాలని పథకం వేసిన బాలకృష్ణారెడ్డి ఆరు నెలలుగా నిద్రాహారాలు మాని అతని కదలికలపై కన్నేశాడు. మరో ఇద్దరు స్నేహితులు సయ్యద్ ఇలియాజ్, ఆంజనేయులు సాయం కోరాడు. దీనికి వారు సరేనన్నారు. ఈ క్రమంలో లోకేంద్ర తన తండ్రిని బైక్పై ఎక్కించుకుని వెళ్లడం బాలకృష్ణారెడ్డి గమనించాడు. మార్గమధ్యలో లోకేంద్ర తండ్రి టీ తాగడానికి హోటల్లోకి వెళ్లగా అతను బైక్పై కూర్చుని ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నాడు. ఇదే అదనుగా బాలకృష్ణారెడ్డి తన స్నేహితులతో కారులో వచ్చి లోకేంద్ర కూర్చున్న బైక్ను ఢీకొట్టాడు. రెప్పపాటులో వేటకొడవళ్లతో అతనిపై దాడి చేసి విచక్షణారహితంగా నరికివేశారు. లోకేంద్ర అక్కడికక్కడే కన్నుమూశాడు.
దృశ్యాలు అక్కడే ఉన్న ఓ దుకాణంలోని సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డయ్యాయి. వీటి ఆధారంగా పోలీసులు నిందితులను పట్టుకున్నారు. తండ్రిని చంపిన వారిపై ప్రతీకారంతోనే ఈ హత్య జరిగిందని పోలీసులు తెలిపారు. ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని పగ బట్టిన బాలకృష్ణారెడ్డి బంగారం లాంటి తన భవిష్యత్ని నాశనం చేసుకున్నాడు.
"ఈ హత్య కేసులో ముఖ్యమైన ముద్దాయిలు బాలకృష్ణారెడ్డి, ఇలియాజ్, ఆంజనేయులు. బాలకృష్ణారెడ్డి తండ్రిని సదరు చనిపోయిన వ్యక్తి గత ఏడాది మార్చిలో హత్య చేశాడు. దానిని మనసులో పెట్టుకుని, తన తండ్రిని హత్య చేసిన వ్యక్తిని హత్య చేశారు". - రెడ్డప్ప, ధర్మవరం సీఐ
