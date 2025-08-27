Two Days Police Custody to Noor Mohammed : పాకిస్థాన్తో ఉగ్రలింకులు పెట్టుకొని కుట్రకు పాల్పడిన నూర్ మహమ్మద్ను మరింత లోతుగా విచారించేందుకు సత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరం పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కడప కేంద్ర కారాగారంలో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్న అతన్ని రెండు రోజుల క్రితం కస్టడీ కోరిన ధర్మవరం పోలీసులు ఇవాళ అదుపులోకి తీసుకున్నారు. బుధవారం, గురువారం నూర్ మహమ్మద్ను లోతుగా విచారించనున్నారు. ధర్మవరంలో బిర్యానీ సెంటర్ నడుపుతున్న నూర్ మహమ్మద్కు పాకిస్థాన్ ఉగ్రవాదులతో సంబంధాలు ఉన్నాయని ఇటీవల అతన్ని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. నిందితుడి నుంచి మరింత సమాచారం రాబట్టాలని ధర్మవరం పోలీసులు భావిస్తున్నారు.
పాకిస్థాన్ ఉగ్ర సంస్థలతో టచ్ : కొద్దిరోజుల క్రితమే రాష్ట్రంలో మరోసారి ఉగ్ర కదలికలు వెలుగు చూసిన విషయం తెలిసిందే. పాకిస్థాన్ ఉగ్రవాద సంస్థలతో ఫోన్లో చాటింగ్ చేస్తున్న శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరానికి చెందిన నూర్ మహమ్మద్ అనే యువకుడిపై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నూర్ మహమ్మద్ పాకిస్థాన్లోని ఉగ్రవాద సంస్థలతో నిత్యం టచ్లో ఉండటమే కాకుండా సుమారు 30 వరకు తీవ్రవాద గ్రూపుల్లో సభ్యుడిగా ఉన్నట్లుగా పోలీసులు గుర్తించారు. ఏయే విషయాలపై అతడు చాటింగ్ చేశాడనే విషయాలను పోలీసులు విచారణ జరుపుతున్నారు.
నూర్ మహమ్మద్ ఇంటి పరిసరాల్లో రెక్కీ : స్థానికుల ఇచ్చిన సమాచారంతో కొద్దిరోజులుగా నిఘా పెట్టిన ధర్మవరం పోలీసులు నిందితుడు నూర్ మహమ్మద్ ఇంటి పరిసరాల్లో రెక్కీ నిర్వహించారు. అనంతరం ధర్మవరం డీఎస్పీ నర్సింగప్ప ఆధ్వర్యంలో పోలీసుల బృందం లోనికోట కాలనీలోని నూర్ మహమ్మద్ ఇంటికి వెళ్లి సోదాలు చేశారు. నిందితుడి ఇంట్లో కొన్ని సిమ్ కార్డులు, ఉగ్రవాదాన్ని ప్రేరేపించే పుస్తకాలు స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు వాటిని విశ్లేషించారు. సిమ్ కార్డులు ఎక్కడ కొనుగోలు చేశాడు? ఎలా వినియోగిస్తున్నాడు? ప్రతి సిమ్ కార్డుతో ఎన్ని వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో సభ్యుడిగా ఉన్నాడు? ఏయే విషయాలపై చాటింగ్ చేశాడనే విషయాలను పరిశీలించారు. ఫోన్ కాల్స్కు సంబంధించిన సమాచారాన్ని ఆయా సిమ్ నెట్ వర్క్ సంస్థల నుంచి తీసుకోవడానికి అధికారికంగా ఆయా సంస్థలకు మెయిల్స్ పెడుతున్నారు.
30 తీవ్రవాద గ్రూపుల్లో సభ్యుడిగా నమోదు : నూర్ మహమ్మద్ ధర్మవరం మార్కెట్ సమీపంలోని ఓ బిర్యానీ సెంటర్లో టీ మాస్టర్గా పని చేస్తున్నాడు. ఇతను పాకిస్థాన్ ఉగ్రవాద సంస్థల ప్రభావానికి లోనైనట్లు పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణలో వెల్లడైంది. నిందితుడు పాకిస్థాన్లోని ఉగ్రవాద సంస్థలతో నిత్యం వాట్సాప్ చాటింగ్ చేస్తున్నట్లుగా సుమారు 30 వరకు తీవ్రవాద గ్రూపుల్లో సభ్యుడిగా ఉన్నట్లుగా పోలీసులు గుర్తించారు. అలాగే నూర్ మహమ్మద్ ఇంట్లో దొరికిన ఉగ్రవాద ప్రేరేపిత లిటరేచర్ ఉర్దూ భాషలో ఉండటంతో, ఉర్దూ చదువుకున్న మహిళా కానిస్టేబుల్ను డీఎస్పీ కార్యాలయానికి పిలిపించి విచారణ చేయించారు. ప్రస్తుతం కడప కేంద్ర కారాగారంలో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్న నూర్ మహమ్మద్ను మరింత లోతుగా విచారించేందుకు సత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరం పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
భయాందోళనలో ప్రజలు : అయితే ఇటీవలే అన్నమయ్య, విజయనగరం జిల్లాల్లో ఉగ్రవాద సంస్థలతో టచ్లో ఉన్న పలువురు నిందితులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలోనే మరోసారి ఉగ్ర కదలికలు శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో వెలుగుచూడటంతో ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
