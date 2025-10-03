కుస్తీ పోటీలు అంటేనే ధన్వాడ కేజీబీవీ - కానీ వసతులకే లేదు దిక్కు
రెజ్లింగ్ పోటీలో సత్తాచాటిన ధన్వాడ కేజీబీవీ - బాలికలను కుస్తీ పోటీల్లో మెరికల్లా తీర్చిదిద్దన అకాడమీ - వసతులు లేక సతమతం - ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని అంటున్న ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థినులు
Published : October 3, 2025 at 7:53 AM IST
Dhanwada Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Problems : జాతీయ, ఆసియా స్థాయిలో రెజ్లింగ్లో పోటీపడి సత్తా చాటిన కేజీబీవీ అది. మారుమూల గ్రామాలు, నిరుపేద కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన బాలికల్ని కుస్తీ పోటీల్లో మెరికల్లా తీర్చిదిద్దిన అకాడమీ. అలాంటి అకాడమీ ప్రస్తుతం కనీస వసతులు లేకపోవడంతో సతమతమవుతోంది. సర్కారు చేయూతనందిస్తే జాతీయ స్థాయిలో బంగారు పతకాలు సాధించడమే లక్ష్యంగా కృషి చేస్తానంటోంది. అదే నారాయణపేట జిల్లా ధన్వాడ కస్తూరిబా గాంధీ బాలికల విద్యాలయం రెజ్లింగ్ అకాడమీ.
కేజీబీవీ అంటేనే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని నిరుపేద కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన బాలికల చదువుల నిలయం. తల్లిదండ్రులు లేని, ఆర్థిక స్తోమత లేని పిల్లలు అక్కడ విద్యను అభ్యసిస్తూ ఉంటారు. పేద కుటుంబాల నుంచి వచ్చినా సరైన శిక్షణ, ప్రోత్సాహం అందిస్తే ఏ రంగంలోనైనా వాళ్లు మెరికల్లా తయారవుతారు. అప్పట్లో మహబూబ్నగర్ జిల్లాకు కలెక్టర్గా పనిచేసిన రోనాల్డ్రోస్ అదే నమ్మారు. అందుకే పాలమూరు జిల్లాల్లోని ప్రతి నియోజకవర్గానికి ఓ కేజీబీవీలో క్రీడా అకాడమీ ఏర్పాటు చేశారు.
ఈ ధన్వాడలో అథ్లెటిక్స్తో పాటు రెజ్లింగ్కు ప్రత్యేకంగా కోచ్ని నియమించారు. ఒక్కో అకాడమీకి రూ.3 లక్షలు కేటాయించి క్రీడాకారులకి కావాల్సిన దుస్తులు, మ్యాట్లు అందించారు. రానురానూ మిగతా వసతులు కల్పిస్తామని చెప్పినా నారాయణపేట ప్రత్యేక జిల్లా కావడం, కలెక్టర్ బదిలీపై వెళ్లడంతో అకాడమీని పట్టించుకునేవారే లేకుండా పోయారు.
రెజ్లింగ్పై ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇవ్వగా రాష్ట్ర, జాతీయ, ఆసియా స్థాయిలోనూ ధన్వాడ కేజీబీవీ చిన్నారులు సత్తా చాటారు. 2019 నుంచి 2025 మధ్య జాతీయ స్థాయికి ఎంపికైన నాగలక్ష్మి సౌత్ ఇండియా గోల్డ్మెడల్, గీత అనే బాలిక జాతీయ స్థాయి సబ్ జూనియర్లో కాంస్యం, బాలమణి హింద్ కేసరీ కాంస్య పతకం సాధించింది. ఇప్పటివరకూ ధన్వాడ కేజీబీవీ నుంచి 52 మంది రెజ్లింగ్ క్రీడాకారులు స్కూల్ గేమ్స్ అండ్ అసోసియేషన్ గేమ్స్లో పాల్గొన్నారు.
సమస్యగా మారిన విద్యార్థినిల డైట్ : తెలంగాణ కేసరీతో పాటు రాష్ట్రస్థాయిలో పతకాలు సాధించిన విద్యార్థినులు 116 మంది ఉన్నారు. ఎందరో మెరికల్లాంటి రెజ్లింగ్ క్రీడాకారులని తయారు చేసిన ఆ అకాడమీ ప్రస్తుతం సమస్యలు ఎదుర్కొంటోంది. కుస్తీ పోటీకి శరీరం బలంగా ఉండాలి. అందుకోసం విద్యార్థులకు బాదం, పాలు, నాన్వెజ్తో పాటు డ్రై ప్రూట్స్ వంటివి డైట్లో ఉండాలి. మిగతా విద్యార్థులకి ఇచ్చే ఆహారమే వీరికి ఇస్తుండటంతో జాతీయ స్థాయిలో సత్తా చాటలేకపోతున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
అన్ని వసతులతో కూడిన రెజ్లింగ్ అకాడమీ ఏర్పాటు చేయాలి : విద్యార్థినులు రాణిస్తున్న విషయాన్ని కలెక్టర్ దృష్టికి దృష్టికి తీసుకెళ్లగా కుస్తీహాలు కోసం రూ.10 లక్షలు మంజూరు చేశారు. కానీ ఆ హాలు నిర్మాణానికి మరో రూ.15 లక్షల మేర కావాలి. ఇంటర్ తర్వాత ఉన్నత చదువులకు బయటకి వెళ్తే రెజ్లింగ్ నేర్పే వారే లేరు. ధన్వాడలోనే అన్ని వసతులతో కూడిన రెజ్లింగ్ అకాడమీని ఏర్పాటు చేస్తే డిగ్రీ కళాశాలలో ప్రవేశం పొందుతూ ఎదిగేందుకు అవకాశం ఉంటుందని కోచ్ చెబుతున్నారు. ప్రభుత్వం స్పందించి ప్రోత్సాహం అందిస్తే జాతీయస్థాయిలో సత్తాచాటే క్రీడాకారులు తయారవుతారని ఉపాధ్యాయులు సహా విద్యార్థులు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"గతేడాది 12 మంది అమ్మాయిలను రెజ్లింగ్లో పాల్గొనేందుకు తీసుకెళ్తే 11 మంది గోల్డ్ మెడల్ను కొట్టారు. నేషనల్లో కూడా గోల్డ్ రాలేదు కానీ ఐదు, ఆరు స్థానాల్లో కొనసాగారు. తెలంగాణలో జరిగే పోటీల్లో ఇక్కడి విద్యార్థులు మెడల్స్ సాధించారు. ఇక్కడి విద్యార్థుల కన్నా హెవీ వెయిట్ ఉన్న విద్యార్థినులను కూడా ఓడించి పతకాలు సాధించారు. స్టేట్ లెవెల్లోనే కాదు నేషనల్ లెవెల్లోనూ విద్యార్థినులు మెడల్స్ కొట్టాలని కోరుకుంటున్నాను. ప్రభుత్వం నుంచి ఏదైనా సపోర్టు వస్తే ఇంకా మెరుగైన ప్రదర్శన చేస్తాం." - శ్రీనివాస్, కోచ్
