లేఖ రాయండి - బహుమతి గెలుచుకోండి - 'ఢాయి అఖర్' చేతిరాత పోటీలకు ఆహ్వానం
చేతిరాతతో వ్యాసం రాసి తమకు లేఖలు పంపాలంటున్న తపాలా శాఖ - ఢాయి అఖర్ పేరిట సర్కిల్(రాష్ట్ర), జాతీయ స్థాయిలో పోటీలకు ఆహ్వానం - విజేతలకు నగదు రూపంలో బహుమతులు
Published : October 12, 2025 at 2:32 PM IST
Dhai Akhar National Level Letter Writing Competition : ప్రస్తుత రోజుల్లో టెక్నాలజీ మరింత పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో అందరూ సోషల్ మీడియాపైనే ఆధారపడుతున్నారు. స్మార్ట్ఫోన్ సంభాషణలతో పాటు యోగ, క్షేమ సమాచారాలను పంపుతున్నారు. పలు కార్యాలయాలు, కంపెనీలు, సంస్థల్లో ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు, మెయిల్స్ ద్వారా పూర్తి సమాచారాన్ని క్షణాల్లో పంపిస్తున్నారు. ఇలా అన్ని రంగాలతో పాటు విద్యాలయాల్లోనూ పూర్తిగా డిజిటలైజేషన్ విప్లవం భారీ స్థాయిలో పుట్టుకొచ్చింది.
పాఠశాల, కళాశాలల విద్యార్థులు ట్యాబ్లు, ల్యాప్టాప్లు వెంట పెట్టుకుంటే వారికి ఉపాధ్యాయులు ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫాంల ద్వారా శిక్షణ తరగతులు బోధిస్తున్నారు. ఈ తరుణంలో దస్తూరి(రాత) అనేది మరుగున పడుతుందని తపాలా శాఖ ఈ చేతిరాత పోటీలపై ఆలోచన చేసింది. పోస్టల్ శాఖ సూచించిన వ్యాసాన్ని చేతిరాతతో రాసి తమకు లేఖ రూపంలో పంపించాలని ఢాయి అఖర్ పేరిట సర్కిల్(రాష్ట్ర), జాతీయ స్థాయిలో పోటీలకు ఆహ్వానిస్తోంది. 2025-26 సంవత్సరానికి సంబంధించిన పోటీకి గత నెల సెప్టెంబర్ నుంచే లేఖలను పంపేందుకు అవకాశాన్ని కల్పించింది.
ఉత్తరంలో రాయాల్సిన అంశాలు : 'లెటర్ టు మై రోల్ మోడల్' అనే అంశంపై వ్యాసంతో కూడిన లేఖ రాయాలి. హిందీ, ఇంగ్లిష్, ఏ భాషలోనైనా లేఖ రాయడానికి అవకాశం ఉంది. ఎన్వలప్ కవర్లో రాసేవారు ఏ-4 సైజు తెల్ల కాగితంలో వెయ్యి పదాలను మించకుండా చూసుకోవాలి. ఇన్లాండ్ లెటర్లో 500 పదాలు మించకుండా లేఖ రాసి పంపాలి. లేఖ కవరుపైన మీ వయసు రాసి అందుకు సంబంధించిన ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని లేఖకు జత చేయాలి. ఢాయి అఖర్, ఎస్వోపీవోఎస్, మీ పోస్టల్ శాఖ డివిజన్ చిరునామాకు డిసెంబర్ 08వ తేదీ లోపు ఆ లేఖ పంపించాలి.
పోటీ విభాగాలు : 18 సంవత్సరాలు లోపు, దాటిన వారు (ఇన్లాండ్ లెటర్, ఎన్వోలప్) విభాగాల్లోనూ పోటీల్లో పాల్గొని లేఖలను రాయవచ్చు. జాతీయ స్థాయిలో ప్రథమ బహుమతికి రూ.50 వేలు, ద్వితీయ రూ.25 వేలు, తృతీయ రూ.10 వేల నగదు ప్రకటించారు. సర్కిల్ స్థాయిలో ప్రథమ బహుమతి రూ.25 వేలు, ద్వితీయ రూ.10 వేలు, తృతీయ రూ.5 వేలు ఇవ్వనున్నట్లు తపాలా శాఖ తెలిపింది.
పూర్వవైభవం తీసుకురావటమే దీని ప్రధాన లక్ష్యం : గతంలో చేతిరాతతో రాసిన లేఖలు మనుషుల మధ్య బాంధవ్యాలను మరింత బలంగా పెంపొందించేవి. మారుతున్న టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా అందరూ లేఖలను మర్చిపోయారు. ఈ క్రమంలో లేఖలు రాసే గత సంస్కృతిని ప్రస్తుత తరానికి తెలిసేలా మరింత బలంగా ముందుకు కొనసాగించేందుకు, దస్తూరికి పూర్వ వైభవం తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా ఈ పోటీలను దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహిస్తున్నారు. విజేతలకు నగదు బహుమతులు కూడా అందజేస్తూ ప్రోత్సహించే ఈ సువర్ణావకాశాన్ని అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుతున్నారు.
అలవాటు తప్పుతున్న దస్తూరీకి పూర్వవైభవం తెచ్చేందుకు పోస్టల్ శాఖ ఉత్తమ కార్యక్రమం చేపట్టిందని, కేవలం లేఖల రాతతోనే బాంధవ్యాలు ద్రుఢపడతాయని సంబంధిత అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇద్దరి వ్యక్తుల మధ్య, కుటుంబాల మధ్య అనురాగం, ఆప్యాయతలకు లేఖలు ప్రతీకలుగా నిలిచేవని, నేటి విద్యార్థులకు లేఖలు రాయడంపై ప్రత్యేకంగా క్లాసులు ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరముందని అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఆపరేషన్ సిందూర్పై వ్యాసరచన పోటీలు- రూ.10వేల ప్రైజ్- దిల్లీకి స్పెషల్ గెస్ట్గా ఆఫర్!