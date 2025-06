ETV Bharat / state

సీఎం హెలికాప్టర్‌లో సాంకేతిక సమస్యలు - నివేదిక ఇవ్వాలని ఇంటెలిజెన్స్​కు డీజీపీ ఆదేశం - DGP ORDERS TO INTELLIGENCE CHIEF

Published : June 16, 2025 at 5:26 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

DGP Orders to Intelligence Chief on Technical Issues in Govt Helicopter: సీఎం చంద్రబాబు పర్యటనలకు తరచూ వాడే హెలికాప్టర్‌లో సాంకేతిక సమస్యలు రావడంతో అధికారులు అలర్ట్ అయ్యారు. దీనిపై సమగ్ర నివేదిక ఇవ్వాలని ఇంటెలిజెన్స్‌ చీఫ్‌ని డీజీపీ హరీశ్‌కుమార్‌ గుప్తా ఆదేశించారు. సీఎం చంద్రబాబు జిల్లా పర్యటనలకు వెళ్తున్నప్పుడు జీఎంఆర్‌ సంస్థకు చెందిన బెల్ 412 హెలికాప్టర్‌ను వాడుతుంటారు. అయితే, ఈ హెలికాప్టర్‌తో తరచూ సాంకేతిక సమస్యలు వస్తుండటంతో అధికార వర్గాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేశాయి.

పీయూష్ గోయల్ ఎక్కాక బయటపడ్డ లోపం: తాజాగా రాష్ట్ర పర్యటనకు వచ్చిన కేంద్ర మంత్రి పీయూష్‌ గోయల్‌ అమరావతి నుంచి ఆ హెలికాప్టర్‌లోనే తిరుపతి వెళ్లారు. అక్కడి నుంచి కృష్ణపట్నం పోర్టుకు ఇదే హెలికాప్టర్‌లో వెళ్లేలా షెడ్యూల్‌ ఖరారు చేశారు. అయితే పీయూష్​ గోయల్ తిరుపతిలో హెలికాప్టర్‌ ఎక్కిన తర్వాత సాంకేతిక లోపం బయటపడింది. ఈ నేపథ్యంలో కృష్ణపట్నం పర్యటనను కేంద్ర మంత్రి రద్దు చేసుకున్నారు.

తరచూ ఈ హెలికాప్టర్‌లో సాంకేతిక సమస్యలు వస్తున్నందున ఈ హెలికాప్టర్‌ వినియోగించవచ్చా లేదా స్పష్టంగా పేర్కొంటూ ఒక నివేదిక ఇవ్వాలని ఇంటెలిజెన్స్‌ చీఫ్‌కు డీజీపీ హరీశ్‌కుమార్ గుప్తా ఆదేశాలు జారీ చేశారు.