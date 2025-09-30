ETV Bharat / state

తల్లిని గుర్తు చేసుకుని కంటతడి పెట్టిన డీజీపీ!

తెలంగాణ పోలీసు అకాడమీలో ఘనంగా డీజీపీ జితేందర్ పదవీ విరమణ కార్యక్రమం - పోలీసుల నుంచి గౌరవ వందనం స్వీకరించిన డీజీపీ - జాతీయ స్థాయిలో తెలంగాణ పోలీసులకు గుర్తింపు వచ్చిందన్న డీజీపీ

DGP Jitender Retirement Ceremony
DGP Jitender Retirement Ceremony (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 30, 2025 at 3:37 PM IST

DGP Jitender Retirement Ceremony : డీజీపీ జితేందర్ పదవీ విరమణ కార్యక్రమాన్ని తెలంగాణ పోలీసు అకాడమీలో ఘనంగా నిర్వహించారు. పోలీసుల నుంచి ఆయన గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా జితేందర్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో సైబర్ క్రైమ్​, నార్కోటిక్స్​పై కఠిన చర్యలు చేపట్టామని వెల్లడించారు. పోలీసు శాఖలో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులను భర్తీ చేసినట్లు తెలిపారు. కొన్ని సమస్యలను మానవతా కోణంలో పరిష్కరించామని గుర్తుచేశారు. బాధితులకు అండగా ఉండేందుకు పోలీసు శాఖ ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటుందని ఆయన వివరించారు.

మొదటి స్థానంలో తెలంగాణ : డీజీపీ జితేందర్ తనకు ఈ అవకాశం కల్పించినందుకు ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. గత 15 నెలల్లో శాంతి భద్రతలను అదుపులోకి తీసుకువచ్చామని తెలిపారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా క్రైమ్​ రేట్ తగ్గించడానికి అనేక చర్యలు చేపట్టామని వెల్లడించారు. జాతీయ స్థాయిలో తెలంగాణ పోలీసుకు మంచి గుర్తింపు వచ్చిందని పేర్కొన్నారు. నార్కోటిక్స్, సైబర్ క్రైమ్​లతో నిరంతరం యుద్ధం చేస్తున్నామని అన్నారు. బెట్టింగ్ మాఫియాపై లోతుగా దర్యాప్తు చేపట్టామని తెలిపారు. దేశవ్యాప్తంగా అనేక చోట్ల సోదాలు నిర్వహించి నిందితులను అరెస్టు చేశామని గుర్తుచేశారు. ఇండియా జస్టిస్ రిపోర్ట్ ప్రకారం తెలంగాణ మొదటి స్థానంలో ఉందని పేర్కొన్నారు. నేరాల ఛేదనలో టెక్నాలజీ చాలా కీలకమని అన్నారు.

తల్లిని గుర్తు చేసుకుని కంటతడి పెట్టిన డీజీపీ జితేందర్ - ఘనంగా పదవీ విరమణ కార్యక్రమం (ETV)

"డీజీపీగా అవకాశం కల్పించినందుకు ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు. గత 15 నెలల్లో శాంతి భద్రతలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చాం. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా క్రైమ్​ రేట్ తగ్గించడానికి అనేక చర్యలు చేపట్టాం. జాతీయ స్థాయిలో తెలంగాణ పోలీసులకు మంచి గుర్తింపు వచ్చింది. నార్కోటిక్స్, సైబర్ క్రైమ్​లలతో నిరంతరం యుద్ధం చేస్తున్నాం. బెట్టింగ్ మాఫియాపై లోతుగా దర్యాప్తు చేపట్టాం. దేశవ్యాప్తంగా అనేక చోట్ల సోదాలు నిర్వహించి నిందితులను అరెస్టు చేశాం. ఇండియా జస్టిస్ రిపోర్ట్ ప్రకారం తెలంగాణ మొదటి స్థానంలో ఉంది. నేరాల ఛేదనలో టెక్నాలజీ చాలా కీలకం." - జితేందర్, డీజీపీ

తల్లిని గుర్తు చేసుకుని కంటతడి : ఉద్యోగ రీత్యా ఆయన తన కుటుంబానికి, బంధువులకు దూరంగా ఉండాల్సి వచ్చిందని జితేందర్ తెలిపారు. తాను తల్లి, తండ్రి ఇద్దరినీ కోల్పోవడం చాలా బాధ కలిగించిందని అన్నారు. ఈ సందర్భంగా తన తల్లిని గుర్తుకు తెచ్చుకుని కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. ఈ వీడ్కోలు కార్యక్రమానికి కొత్త డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి, పోలీసు ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు.

మార్గదర్శిగా నిలిచారు : నూతన డీజీపీ శివధర్ ఈ కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ జితేందర్​తో తనకున్న జ్ఞాపకాలను పంచుకున్నారు. తాను నెల్లూరు జిల్లా ఎస్పీగా పనిచేసే సమయంలో, జితేందర్ గుంటూరు జిల్లా ఎస్పీగా పనిచేశారని అన్నారు. అప్పట్లో చాలా విషయాలు పంచుకునేవాళ్లమని గుర్తు చేసుకున్నారు. తర్వాత డీజీపీ కార్యాలయంలో ఆయన విధులు నిర్వహించే సమయంలో, తాను అడిషనల్ డీజీ పర్సనల్ వింగ్​కి హెడ్​గా ఉన్నానని తెలిపారు. ఆ సమయంలో ఆ సమయంలో ఆయనను చూసి చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నానని చెప్పారు.

జితేందర్ రాష్ట్రంలో లా అండ్ ఆర్డర్​తో పాటు ట్రాఫిక్ సమస్యలపై ఎంతో కృషి చేశారని పేర్కొన్నారు. ఆయన గతంలో సీబీఐలోనూ పనిచేశారని గుర్తుచేశారు. హోంశాఖ అడిషనల్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రెటరీగాను పనిచేశారు. ఇలా అనేక రకాలుగా సేవలందించిన అనుభవం ఆయనకు ఉందని తెలిపారు.

టీజీఎస్ఆర్టీసీ ఎండీగా ఆఖరి రోజు - సాధారణ వ్యక్తిలా బస్సులో వీసీ సజ్జనార్

తెలంగాణ కొత్త డీజీపీగా శివధర్​ రెడ్డి - లాయర్​ నుంచి ఐపీఎస్​గా ఆయన ప్రస్థానమిదీ

