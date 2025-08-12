ETV Bharat / state

పట్టుకున్నా కుట్టవు - కొండలరాయుడికి తేళ్లే నైవేద్యం - KONDALARAYUDU SWAMY TEMPLE KODUMURU

కొండపై వెలసిన కోదండరాయుడికి తేళ్లతో భక్తుల పూజలు - తేళ్లను చేతితో పట్టుకుని విచిత్రంగా విన్యాసాలు

పట్టుకున్నా కుట్టవు - కొండలరాయుడికి తేళ్లే నైవేద్యం
పట్టుకున్నా కుట్టవు - కొండలరాయుడికి తేళ్లే నైవేద్యం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 12, 2025 at 1:37 PM IST

Devotees Worshipping With Scorpions in Kurnool District: ఎక్కడైనా దేవుళ్లకు పాలు, పండ్లు నైవేద్యంగా సమర్పిస్తుంటారు. కానీ అక్కడ కొండపై వెలసిన కొండల రాయుడికి తేళ్లను నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. ఇలాంటి ఈ వింత ఆచారం కర్నూలు జిల్లా కోడుమూరు కొండపై కొన్ని దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతోంది.

తేళ్లతో పూజలు: తేళ్లను చూడగానే కరుస్తాయని అందరూ భయపడుతుంటారు. కానీ ప్రతి ఏడాది శ్రావణమాసం మూడవ సోమవారం భక్తులు కోడుమూరు కొండమీద చిన్న రాళ్లను ఎత్తుతూ వాటి కింద ఉండే తేళ్లను భయపడకుండా పట్టుకుంటారు. ఇలా కొండల రాయుడికి తేళ్లను నైవేద్యంగా సమర్పించి తమ మొక్కులు తీర్చుకుంటారు. అంతేగాక ఇలా చేస్తే తాము కోరిన కోరికలు కొండల రాయుడు తీరుస్తాడని భక్తుల విశ్వాసం.

భక్తుల విచిత్రమైన ఆచారం - తేళ్లను నైవేద్యంగా సమర్పిస్తున్న వైనం (ETV Bharat)

చిన్నా పెద్దా తేడా లేకుండా అందరూ ఎలాంటి భయం లేకుండా తేళ్లను చేతులతో పట్టుకొని స్వామివారికి సమర్పించడం విశేషం. కోరిన కోర్కెలు కొండల రాయుడు తీరుస్తాడని ఇక్కడకు భారీగా తరలివచ్చిన భక్తులు పేర్కొంటున్నారు. ఒకవేళ తేళ్లు కుట్టినప్పటికీ గుడి చుట్టూ మూడుసార్లు ప్రదక్షిణలు చేస్తే నొప్పి ఉండదని వారు చెబుతున్నారు. ఎప్పటిలాగే ఈ ఏడాది కూడా తేళ్ల పండుగకు భారీ ఎత్తున భక్తులు తరలివచ్చారు. ఈ శ్రావణ సోమవారం రోజున ఇక్కడి కొండపై ఏ చిన్న రాయి తీసినా తేళ్లు ప్రత్యక్షం కావడం ప్రత్యేకతగా చెప్పవచ్చు.

"మా స్వస్థలం ఇక్కడే కోడూరు గ్రామం. ప్రతి ఏడాది శ్రావణ మాసం మూడవ సోమవారం ఇక్కడ కొండరాయ కొండమీద ఉత్సవం జరుగుతుంది. ఇది దాదాపు గత 15 సంవత్సరాలుగా జరుగుతుంది. ఇక్కడ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే కొండల రాయుడికి తేళ్లను నైవైద్యంగా సమర్పిస్తారు. అంతేకాకుండా తేళ్లను చేతితో పట్టుకున్నా సరే ఎవరినీ అవి కుట్టవు. ఒకవేళ కరిచినా కూడా వారికి ఏ ప్రమాదం జరగదు. ఈ సంవత్సరం కూడా తేళ్ల పండుగకు భారీ ఎత్తున మేమంతా ఇక్కడకు తరలివచ్చి స్వామివారికి మా మొక్కులను సమర్పించుకున్నాం"-వాణి, కోడుమూరు గ్రామం, భక్తురాలు

"శ్రావణమాసం మూడవ సోమవారం ఇక్కడ స్వామికి నైవేద్యంగా తేళ్లను సమర్పిస్తారు. ఎక్కడైనా, ఏ దేవాలయంలోనైనా పాలను, పండ్లను, పూలను మొదలైన వాటిని నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. కానీ ఇక్కడ మాత్రం తేళ్లను స్వామివారికి సమర్పించడం విశేషం. అంతేకాకుండా ఇక్కడ భక్తుల కోరిన కోరికలన్నీ నెరవేరుతాయి. దీనికితోడు భక్తులు నైవేద్యంగా తేళ్లను సమర్పించే సమయంలో అవి ఎవరినీ కరవవు. దేవుడున్నాడని చెప్పేందుకు ఇంతకన్నా గొప్ప నిదర్శనమేముందనేది మా అందరి విశ్వాసం"-రాజశేఖర్,కోడుమూరు గ్రామం, భక్తుడు

ఇక్కడకు ప్రతి సంవత్సరం వస్తామని భక్తులు చెబుతున్నారు. తాము కోరిన కోరికలు నెరవేరటంతో తేళ్లను స్వామివారికి సమర్పించుకుంటున్నామని వారు తెలిపారు.

