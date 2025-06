ETV Bharat / state

శ్రీవారి భక్తులకు గుడ్​న్యూస్​- ఆ దర్శన టికెట్లకు అదనపు కౌంటర్ల ఏర్పాట్లు - DEVOTEES RUSH IN TIRUMALA

Published : June 7, 2025

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Devotees Rush in Tirumala and Tokens Issued Through 14 Counters : తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు పొటెత్తుతున్నారు. తిరుపతిలోని అలిపిరి భూదేవి కాంప్లెక్స్‌లో శ్రీవారి భక్తులకు ఉచితంగా అందజేసే ఎస్ఎస్‌డీ (స్లాటెడ్ సర్వ దర్శన్‌) టోకెన్ల జారీకి ఉన్న 10 కౌంటర్లతో పాటు అదనంగా మరో నాలుగు కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేశారు. మొత్తంగా 14 కౌంటర్లు అందుబాటులో తీసుకొచ్చారు. ఇందులో శ్రీవారిమెట్టు కాలినడక మార్గంలో తిరుమలకు వెళ్లే భక్తుల కోసం 5 కౌంటర్లను కేటాయించారు. వారికి దివ్యదర్శనం టోకెన్లు శుక్రవారం సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి అందించారు.

మిగిలిన 9 కౌంటర్లలో సర్వదర్శన టోకెన్లు అందజేసే విధంగా చర్యలు తీసుకున్నారు. దీంతో భక్తులు మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచే క్యూలైన్లలోకి చేరుకుంటున్నారు. శుక్రవారం వర్షంలో తడుస్తూనే టోకెన్ల కోసం కౌంటర్ల వద్ద భక్తులు వేచి ఉన్నారు. క్యూలైన్ల వద్ద ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా టీటీడీ అధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు.

ఈ సందర్భంగా అదనపు ఈఓ శ్రీ సిహెచ్ వెంకయ్య చౌదరి మీడియాతో మాట్లాడుతూ, శ్రీవారి మెట్టు దివ్యదర్శనం టోకెన్ కేంద్రాన్ని శ్రీవారి మెట్టు నుంచి అలిపిరి భూదేవి కాంప్లెక్స్‌కు మార్చడంపై భక్తులు హర్షం వ్యక్తం చేశారన్నారు. శ్రీనివాస మంగాపురం ఆలయంలో కౌంటర్లను ఏర్పాటు చేయడానికి భారత పురావస్తు శాఖ (ASI) అనుమతి రావాల్సి ఉందన్నారు.