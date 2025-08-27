ETV Bharat / state

ఖైరతాబాద్​ గణేశుడికి తొలి పూజ - క్యూలైన్​లో ప్రసవించిన మహిళ - KHAIRATABAD GANESH DARSHAN

ఖైరతాబాద్​ బడా గణేశ్​ వద్ద భక్తుల సందడి - వర్షంలోనూ మహాగణపతి దర్శనానికి క్యూ కట్టిన భక్తజనం - గవర్నర్​ చేతుల మీదుగా తొలి పూజ అందుకున్న ఏకదంతుడు

Devotees Rush for Khairatabad Ganesh Darshan
Devotees Rush for Khairatabad Ganesh Darshan (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 27, 2025 at 12:40 PM IST

Devotees Rush for Khairatabad Ganesh Darshan : ఖైరతాబాద్​ బడా గణేశ్​ వద్ద భక్తుల సందడి నెలకొంది. వర్షంలోనూ మహాగణపతి దర్శనానికి భక్తులు క్యూ కట్టారు. శ్రీ విశ్వశాంతి మహాశక్తి గణపతిగా ఖైరతాబాద్​ గణేశుడు దర్శనం ఇస్తున్నాడు. 69 అడుగుల ఎత్తు, 28 అడుగుల వెడల్పుతో వినాయకుడు కనువిందు చేస్తున్నాడు. ఖైరతాబాద్​ గణేశుడికి కుడివైపున శ్రీవాసవీ కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారు, ఎడమ వైపు ఖైరతాబాద్​ గ్రామదేవత గజ్జలమ్మ ఉన్నారు. గణేశుని తొలి పూజలో రాష్ట్ర గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్​ వర్మ​ దంపతులు పాల్గొన్నారు. మండపం పరిసరాల్లో 60 వరకు సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేశారు. దాదాపు 600 మంది పోలీసులతో భారీ బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు. మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్​ బడా గణేశుడిని దర్శించుకున్నారు.

ఖైరతాబాద్​ దర్శనానికి వచ్చి మహిళ ప్రసవం : ఖైరతాబాద్​ గణేశ్​ దర్శనానికి వచ్చిన ఓ మహిళ క్యూలైన్​లో ప్రసవించింది. పక్కనే ఉన్న కమ్యూనిటీ హెల్త్​ సెంటర్​లో మహిళకు వైద్యం అందించారు. తల్లి, బిడ్డ క్షేమంగా ఉన్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు. మహిళ రాజస్థాన్​కు చెందిన రేష్మగా గుర్తించారు. ఆ బిడ్డను వినాయకుడు ఇచ్చిన ప్రసాదంగా ఆమె స్వీకరిస్తానని చెప్పింది.

ఖైరతాబాద్​ గణేశుడికి తొలి పూజ - క్యూలైన్​లో ప్రసవించిన మహిళ (ETV)

సికింద్రాబాద్​ గణేశుడికి ప్రత్యేక పూజలు : వినాయక చవితిని పురస్కరించుకుని అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన సికింద్రాబాద్​ గణేశ్​ దేవాలయంలో ఉదయం నుంచి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. దేవాలయ ప్రాంగణాన్ని వివిధ రకాల పుష్పాలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించారు. గణనాథుడిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు తరలి వస్తున్నారు. ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు, హోమాల కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. గణనాథుడి దర్శనార్థం వచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందలు లేకుండా ఆలయ నిర్వాహకులు తగిన ఏర్పాట్లు చేశారు. గణపతి నవరాత్రుల నేపథ్యంలో వివిధ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను నిర్వహించనున్నట్లు నిర్వాహకులు వెల్లడించారు.

బల్కంపేట శ్రీ రేణుక ఎల్లమ్మ ఆలయం భక్తజన సందోహంతో కిటకిటలాడింది. అమ్మవారిని, వినాయకుడిని గడ్డి, రకరకాల పుష్పాలతో అలంకరించారు. ఉదయం నుంచి వేదపండితులు అమ్మవారికి అభిషేకాలు చేసి ధూప దీప నైవేధ్యాలతో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. వినాయకుడు-గడ్డి అలంకరణతో మెరిసిన అమ్మవారి రూపం భక్తులకు కనువిందు చేస్తోంది. భక్తులు పెద్ద ఎత్తున ఆలయానికి తరలివచ్చి ప్రత్యేక అలంకరణలో దర్శించి తిలకించారు. అన్నప్రసాదాలను పంపిణీ చేశారు.

మట్టి గణనాథుల పంపిణీ : పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం మట్టి గణనాథులను పూజించాలని కాంగ్రెస్​ యువ నాయకుడు సంతోష్​ యాదవ్​ పేర్కొన్నారు. మారేడుపల్లిలోని అపార్ట్​మెంట్​ వాసులకు ఉచితంగా మట్టి గణపతుల విగ్రహాలను ఆయన పంపిణీ చేశారు. పర్యావరణహితంతో పాటు కాలుష్య నియంత్రణకు మట్టి గణనాథులను పూజించే సంస్కృతి పెరుగుతుండటం మంచి పరిణామమని అపార్ట్​మెంట్​ వాసులు తెలిపారు.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వినాయక చవితి సందడి - లంబోదరుడి తొలిపూజకు సిద్ధమైన మండపాలు

మహాభారతాన్ని రాసిన గణనాథుని ఆర్థిక పాఠాలు - పాటిస్తే మీ భవిష్యత్​ స్వర్ణమయం!

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వినాయక చవితి సందడి - లంబోదరుడి తొలిపూజకు సిద్ధమైన మండపాలు

మహాభారతాన్ని రాసిన గణనాథుని ఆర్థిక పాఠాలు - పాటిస్తే మీ భవిష్యత్​ స్వర్ణమయం!

ఫీచర్ న్యూస్‌

