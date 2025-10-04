ETV Bharat / state

ఇంద్రకీలాద్రిపై తగ్గని భక్తుల రద్దీ - పోటెత్తిన భవానీలు

ఇంద్రకీలాద్రికి పోటెత్తిన భవానీలు - బంగారు వాకిలి నుంచి దర్శనానికి అనుమతిస్తున్న అధికారులు - లడ్డూల కొరత పరిష్కరించాలని భక్తుల వినతి

Devotees Rush Continuous at Vijayawada Indrakiladri: విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై భవానీ భక్తుల రద్దీ ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది. ఉత్తరాంధ్ర, రాయలసీమ, తెలంగాణ ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో బస్సులు, రైళ్లు, సొంత వాహనాలతో విజయవాడ తరలివచ్చారు. 2వ తేదీతో దసరా ఉత్సవాలు ముగిసినప్పటికీ భవానీల రాకను పరిగణనలోకి తీసుకున్న ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లను యథాతథంగా కొనసాగిస్తూ ఉచితంగా దర్శన అవకాశం కలిపిస్తోంది. ఈ రోజు సాయంత్రం 5 గంటల వరకు సుమారు 80,000 మంది వరకు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు.

దసరా ఉత్సవాల్లో భాగంగా 11 విశేష అలంకారలతో అమ్మవారు దర్శనమిచ్చారు. ఈ రోజు నుంచి జగన్మాత రోజువారీగానే కనకదుర్గమ్మగా భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్నారు. అతి ముఖ్యులకు మాత్రమే అంతరాలయంలోకి అనుమతిస్తూ, ఇతరులకి బంగారు వాకాలి, అనుబంధంగా ఉన్న 4 క్యూలైన్ల నుంచే దర్శనాలు చేయిస్తున్నారు. సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన భవానీలు గంటల తరబడి క్యూలైన్లలో ఎంతో ఓపిగ్గా నిలుచుని అమ్మవారి దర్శనం చేసుకుని ఎంతో తన్మయం చెందుతున్నారు. ఇదే సమయంలో దుర్గామల్లేశ్వరస్వామి దేవస్థానం నుంచి తగినన్ని లడ్డూ ప్రసాదాలు అందకపోవడంపై భక్తులు అసంతృప్తి చెందుతున్నారు.

కొనసాగుతున్న భక్తుల రద్దీ - ఇంద్రకీలాద్రికి పోటెత్తిన భవానీలు (ETV)

అందుబాటులోకి మరో ప‌్రసాదం పోటు: ఈ ఏడాది కొత్తగా మరో ప‌్రసాదం పోటు అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇప్పటివరకు ఉన్న పాత ప్రసాదం పోటుతోపాటు శృంగేరిపీఠంలో దసరా, భవానీదీక్షల సమయంలో లడ్డూలు తయారు చేసేవారు. వీటితోపాటు కొత్త ప్రసాదం పోటుతో కలిపి 3 చోట్ల లడ్డూ ప్రసాదం చేసి విక్రయాలు జరుపుతున్నారు. దసరా ఉత్సవాల ప్రారంభం రోజు నుంచి గతం కంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ లడ్డూ విక్రయాలు జరిగాయి. 2024 దసరా ఉత్సవాల సమయంలో 28 లక్షల లడ్డూలు విక్రయాలు జరగ్గా ఈ ఏడాది 29 లక్షల 73 వేల లడ్డూలను విక్రయించారు. అప్పటికి భవానీల తాకిడి ఎక్కువ కాలేదు. వచ్చిన భక్తులకు లడ్డూ ప్రసాదాలలో కరత లేకుండా వారు అడిగినన్ని అడ్డూలు అందుబాటులో ఉంచారు. కాగా భవానీల రాక తీవ్రమయ్యే సరికే లడ్డూ ప్రసాదాల కొరత తలెత్తింది.

3వ తేదీ నాటికి 3 ప్రసాదాల పోటుల్లోనూ కొత్తగా తయారవుతున్న లడ్డూలతో కలిపి 4 లక్షల వరకు సిద్ధంగా ఉంటాయని అంచనా వేశారు. ఈ నిల్వలు భవానీ భక్తులకు సరిపోలేదు. 6 లడ్డూలతో కలిసి ఉండే ఓ బాక్సును 100 రూపాయలకు విక్రయిస్తున్నారు. భవానీలు తమ మిత్రులకి, ఇరుగుపొరుగు వారికి ప్రసాదంగా పంపిణీ చేసేందుకు కనీసం తమకు 3, 4 అయినా అవసరం ఉంటుందని ఒకసారి ఒక బాక్సును క్యూలైన్లలో ఉన్న వారికి విక్రయిస్తే అదనపు లడ్డూల కోసం మరోసారి క్యూలైన్లలో నిలుచుని మరీ ప్రసాదాలు కొనుగోలు చేయాలని కోరుతున్నారు. రేపు ఆదివారం మరింత ఎక్కువ సంఖ్యలో భవానీలు వచ్చే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అదనపు లడ్డూలను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని నిర్ణయించారు.

