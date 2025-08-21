ETV Bharat / state

కోరిక తీరితే 'గంట' - ఆలయమంతా అవే - HUGE BELLS IN TEMPLE

పల్నాడు జిల్లాలో కోరికలు తీర్చే దేవాలయం - కోరికలు నెరవేరితే కానుకగా గంటలు సమర్పిస్తున్న భక్తులు

Huge Bells in Sri Mahalakshmi Temple
Huge Bells in Sri Mahalakshmi Temple (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 4:52 PM IST

2 Min Read

Huge Bells in Sri Mahalakshmi Temple : అదో గంటల ఆలయం. పేరుకు తగ్గట్టే ఆ ఆలయం ప్రాంగణంలోని ప్రతీ స్తంభం, ప్రతీ గోడ, ప్రతీ మూల గంటలు వేలాడుతూ కనిపిస్తాయి. భక్తులు అనుకున్న కోరికలు తీరుతుండటంతో ఈ గంటలు కడుతున్నారు. ఇలా ఈ ఆలయంలో వేలాడుతున్న ప్రతీ గంట భక్తుల మొక్కులు, దైవంపై ఉన్న బలమైన విశ్వాసానికి నిదర్శనం. ఇంతకి ఈ గంటల ఆలయ ఎక్కడుంది? దాని అసలు కథ ఏంటో తెలుసుకుందాం.

గంట ధ్వనిలోంచి ‘ఓం’ నాదం : ప్రతి గుడిలో గంటలుంటాయి. గుడికి వెళ్లిన వాళ్లు గంటలు కొడతారు. ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. అసలు గంట ఎందుకు కొడతారు. దీని పరమార్థం ఏమిటనేది కొందరికి తెలియకపోవచ్చు. గంట కొట్టగా వచ్చే ధ్వనిలోంచి ‘ఓం’ అనే ప్రణవ నాదం వెలువడుతుంది. ఈ నాదం మనోచింతలను దూరం చేసి ఏకాగ్ర చిత్తాన్ని కలిగిస్తుంది. విగ్రహాల్లోకి దేవతలను ఆవాహన చేయడానికి హారతి గంటను మోగిస్తారు.

గంట నాలుకలో సరస్వతీమాత కొలువై ఉంటుందని, గంట ఉదర భాగంలో మహారుద్రుడు, ముఖ భాగంలో బ్రహ్మ, కొన భాగంలో వాసుకి, పైన ఉండే పిడి భాగంలో ప్రాణశక్తి ఉంటుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అందుకే గంటకు భారతీయ సంప్రదాయంలో పవిత్ర స్థానం ఉంది. గంటానాదం శుభాన్ని కలిగిస్తుంది. గంట మోగుతున్నప్పుడు వచ్చే ధ్వని తరంగాలు ఆధ్యాత్మిక భావనను పెంపొందిస్తాయి. మానసిక రుగ్మతలను దూరం చేస్తాయి.

దేవాలయంలో వందల గంటలు : సాధారణంగా ప్రతి ఆలయంలో రెండు లేదా మూడు గంటలుంటాయి. కానీ పల్నాడు జిల్లా బెల్లంకొండ మండలం పాపాయపాలెంలోని ఆలయంలో మాత్రం వందల్లో గంటలు ఉన్నాయి. దీంతో అక్కడ ఉన్న శ్రీమహాలక్ష్మి ఆలయం ఎంతో ప్రత్యేకత సంతరించుకుంది. శ్రీ మహాలక్ష్మి అమ్మవారు గ్రామ ఇలవేల్పు. ఏళ్ల కిందట ఓ భక్తురాలు కోరిక తీరితే గంటను బహూకరిస్తానని మొక్కుకుంది. ఆమె కోరిక నెరవేరాక గ్రామ దేవతకు మొక్కు చెల్లించుకుంది. అలా గ్రామస్థులు అనుకున్న కోరికలను అమ్మవారు తీర్చడంతో గంటల్ని కానుకగా ఇవ్వడం ఆనవాయితీగా మారింది. దీంతో గుడి మొత్తం గంటలతో నిండిపోయింది.

దేవాలయాన్ని చూస్తే ఆశ్చర్యం : ఇలా గుడి చుట్టూ గంటలు నిండిపోవడంతో చివరికి దేవాలయంపైన కూడా గంటలను కట్టే ఏర్పాటు చేశారు. ఎవరైనా కొత్తగా గ్రామానికి వస్తే ఈ గంటల దేవాలయాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోక తప్పదు. ఇలా సంవత్సరం మొత్తం పొగైన గంటలను అక్కడి సిబ్బంది ఏడాదికోసారి తీసేసి వేలం వేస్తుంటారు. గుంటూరు నుంచి మాచర్ల వెళ్లే దారిలో బెల్లంకొండ అడ్డరోడ్డు నుంచి ఈ గ్రామానికి చేరుకోవచ్చు.

భక్తులు ముట్టుకోకుండానే మోగే గంట ఇది!

'గుడి గంట'ల ముఠా అరెస్టు.. 100 టెంపుల్​ బెల్స్​ స్వాధీనం.. కారులో వెళ్లి చూసొచ్చి..

Huge Bells in Sri Mahalakshmi Temple : అదో గంటల ఆలయం. పేరుకు తగ్గట్టే ఆ ఆలయం ప్రాంగణంలోని ప్రతీ స్తంభం, ప్రతీ గోడ, ప్రతీ మూల గంటలు వేలాడుతూ కనిపిస్తాయి. భక్తులు అనుకున్న కోరికలు తీరుతుండటంతో ఈ గంటలు కడుతున్నారు. ఇలా ఈ ఆలయంలో వేలాడుతున్న ప్రతీ గంట భక్తుల మొక్కులు, దైవంపై ఉన్న బలమైన విశ్వాసానికి నిదర్శనం. ఇంతకి ఈ గంటల ఆలయ ఎక్కడుంది? దాని అసలు కథ ఏంటో తెలుసుకుందాం.

గంట ధ్వనిలోంచి ‘ఓం’ నాదం : ప్రతి గుడిలో గంటలుంటాయి. గుడికి వెళ్లిన వాళ్లు గంటలు కొడతారు. ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. అసలు గంట ఎందుకు కొడతారు. దీని పరమార్థం ఏమిటనేది కొందరికి తెలియకపోవచ్చు. గంట కొట్టగా వచ్చే ధ్వనిలోంచి ‘ఓం’ అనే ప్రణవ నాదం వెలువడుతుంది. ఈ నాదం మనోచింతలను దూరం చేసి ఏకాగ్ర చిత్తాన్ని కలిగిస్తుంది. విగ్రహాల్లోకి దేవతలను ఆవాహన చేయడానికి హారతి గంటను మోగిస్తారు.

గంట నాలుకలో సరస్వతీమాత కొలువై ఉంటుందని, గంట ఉదర భాగంలో మహారుద్రుడు, ముఖ భాగంలో బ్రహ్మ, కొన భాగంలో వాసుకి, పైన ఉండే పిడి భాగంలో ప్రాణశక్తి ఉంటుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అందుకే గంటకు భారతీయ సంప్రదాయంలో పవిత్ర స్థానం ఉంది. గంటానాదం శుభాన్ని కలిగిస్తుంది. గంట మోగుతున్నప్పుడు వచ్చే ధ్వని తరంగాలు ఆధ్యాత్మిక భావనను పెంపొందిస్తాయి. మానసిక రుగ్మతలను దూరం చేస్తాయి.

దేవాలయంలో వందల గంటలు : సాధారణంగా ప్రతి ఆలయంలో రెండు లేదా మూడు గంటలుంటాయి. కానీ పల్నాడు జిల్లా బెల్లంకొండ మండలం పాపాయపాలెంలోని ఆలయంలో మాత్రం వందల్లో గంటలు ఉన్నాయి. దీంతో అక్కడ ఉన్న శ్రీమహాలక్ష్మి ఆలయం ఎంతో ప్రత్యేకత సంతరించుకుంది. శ్రీ మహాలక్ష్మి అమ్మవారు గ్రామ ఇలవేల్పు. ఏళ్ల కిందట ఓ భక్తురాలు కోరిక తీరితే గంటను బహూకరిస్తానని మొక్కుకుంది. ఆమె కోరిక నెరవేరాక గ్రామ దేవతకు మొక్కు చెల్లించుకుంది. అలా గ్రామస్థులు అనుకున్న కోరికలను అమ్మవారు తీర్చడంతో గంటల్ని కానుకగా ఇవ్వడం ఆనవాయితీగా మారింది. దీంతో గుడి మొత్తం గంటలతో నిండిపోయింది.

దేవాలయాన్ని చూస్తే ఆశ్చర్యం : ఇలా గుడి చుట్టూ గంటలు నిండిపోవడంతో చివరికి దేవాలయంపైన కూడా గంటలను కట్టే ఏర్పాటు చేశారు. ఎవరైనా కొత్తగా గ్రామానికి వస్తే ఈ గంటల దేవాలయాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోక తప్పదు. ఇలా సంవత్సరం మొత్తం పొగైన గంటలను అక్కడి సిబ్బంది ఏడాదికోసారి తీసేసి వేలం వేస్తుంటారు. గుంటూరు నుంచి మాచర్ల వెళ్లే దారిలో బెల్లంకొండ అడ్డరోడ్డు నుంచి ఈ గ్రామానికి చేరుకోవచ్చు.

భక్తులు ముట్టుకోకుండానే మోగే గంట ఇది!

'గుడి గంట'ల ముఠా అరెస్టు.. 100 టెంపుల్​ బెల్స్​ స్వాధీనం.. కారులో వెళ్లి చూసొచ్చి..

For All Latest Updates

TAGGED:

BELLS IN PAPAYAPALEM VILLAGEDEVOTEES ARRANGING HUGE BELLSBELLS TEMPLE IN APBELLS IN SRI MAHALAKSHMI TEMPLEHUGE BELLS IN TEMPLE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

షాకింగ్ రూల్ :  'సిబిల్' స్కోర్ తక్కువ ఉంటే ఉద్యోగం ఇవ్వరట- క్లారిటీ ఇచ్చిన కేంద్రం

పెండింగ్​లో ఉన్న ట్రాఫిక్​ చలానాలు చెల్లించలేదా? ఇక నేరుగా నోటీసులు మీ ఇంటికే!

'ఈసారి నాది భరోసా'- విశ్వంభర రిలీజ్​పై చిరంజీవి క్లారిటీ

చైనాతో సరిహద్దు వాణిజ్యం- నేపాల్ వాదన అసలు కరెక్ట్ కాదు: భారత్​

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.