ETV Bharat / state

Video Viral : గణపతి పూజ కోసం పూజారిని ఎత్తుకెళ్లిన భక్తులు - వీడియో వైరల్​ - DEVOTEES ABDUCT PRIEST VIDEO VIRAL

సిద్దిపేట జిల్లా కోహెడ మండల కేంద్రంలో విచిత్ర పరిస్థితి - గణపతి పూజ కోసం పూజారిని ఎత్తుకెళ్లిన భక్తులు - సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతున్న వీడియో

Devotees Abduct Priest for Ganesh Puja
Devotees Abduct Priest for Ganesh Puja (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 28, 2025 at 3:02 PM IST

2 Min Read

Devotees Abduct Priest for Ganesh Puja : వినాయక చవితి అనగానే మనకు గుర్తుకు వచ్చేది ముందుగా గణపతి ప్రతిమ. ఆ తర్వాత మండపం, ఆలంకరణ, నియమం ప్రకారం సామాగ్రి, పూజలు చేయడానికి బ్రాహ్మణుడు కావాలి. ఇవి ఉంటే చాలు గణపతి నవరాత్రులు అన్ని రోజులు స్వామివారి పూజకు ఎలాంటి ఆటంకం అనేది ఉండదు. బుధవారం నవరాత్రుల్లో మొదటిరోజు కావడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పార్వతీపుత్రుడు విరివిగా పూజలు అందుకున్నాడు. ఉదయం మొదలుపెడితే రాత్రి వరకు పూజలు అవుతూనే ఉన్నాయి. దీని అంతటికీ కారణం బ్రాహ్మణుల కొరత అనే చెప్పాలి.

ఎందుకంటే మొదటిరోజు విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించిన అందరూ పూజారుల చేతులు మీదగా పూజలు చేయాలని భావిస్తారు. అయినా ఈ తొమ్మిది రోజులు పూజారులకు ఉన్న డిమాండ్​ వేరు. డిమాండ్ పెరిగే సరికి మా గణపతికే ముందు పూజ చేయాలని బ్రాహ్మణుల కోసం మాటల యుద్ధాలే జరుగుతాయి. కానీ ఇక్కడ మాత్రం విచిత్రంగా బ్రాహ్మణుడి కోసం వచ్చి ద్విచక్ర వాహనంపై ఎక్కించుకొని వెళ్లిపోయారు. అదేంటి వాళ్లు ఏమైనా అపహరించారా అంటే కాదనే చెప్పాలి. వారి వినాయకుడి మండపం వద్ద పూజలకు ఆలస్యం అవుతోందని అలా చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది.

Video Viral : గణపతి పూజ కోసం పూజారిని ఎత్తుకెళ్లిన భక్తులు - వీడియో వైరల్​ (ETV)

పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే, గణపతి పూజ చేసే ప్రయత్నంలో సిద్దిపేట జిల్లా కోహెడ మండల కేంద్రంలో బుధవారం రాత్రి విచిత్ర సంఘటన జరిగింది. గణపతి నవరాత్రి ఉత్సవాలకు మొదటి రోజు కావడంతో వాడవాడలా వినాయకులను ప్రతిష్ఠించిన చోట పూజలు చేయాల్సి ఉంటుంది. అందులో భాగంగా ఓ పూజారిని కొంతమంది ఇలా తమ గణపతికి పూజ చేయాలని, లేదు తమకే చేయాలని గుంపులుగా ఎగబడ్డారు. ఈ సందట్లోనే ద్విచక్ర వాహనం మీద గణపతి మండపానికి తీసుకెళ్లారు. ఆ పూజారి కోహెడకు చెందిన కనకయ్య కాగా, ఈ వీడియో కాస్తా సోషల్​ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది.

రోజంతా వర్షాలు, పూజలు ఆలస్యం : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వినాయకచవితి వేడుకలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. నవరాత్రుల్లో భాగంగా మొదటి రోజున ఊరూవాడ నియమ నిష్టలతో గణనాథునికి పూజలు చేశారు. ఇళ్లలో సైతం విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించి ఆరాధించారు. వివిధ రకాల ఆకృతుల్లో గణపయ్యలను తీసుకొచ్చి ఊరూవాడ సందడి నెలకొంది. అయితే ఉదయం నుంచి ఎడతెరపిలేని వర్షంతో చాలాచోట్ల పూజ ఆలస్యమైంది. రాష్ట్రంలో చాలాచోట్ల భారీవర్షాల వల్ల లంబోదరుడిని తీసుకురావడం ఆలస్యమైంది. ట్రాలీ వాహనాలు దొరకకపోవడం, ట్రాఫిక్ సమస్యలు, వర్షంతో గణపతి మండపాలకు చేరుకునే సరికే మధ్యాహ్నం దాటింది. ఇక విఘ్నాధిపతి పూజకు కావల్సిన పూలు, పండ్లు, పత్రి, ఇతర సామాగ్రి సమకూర్చుకోవడం కూడా ఆలస్యమైంది.

దీనికి తోడు తొలిరోజు కావడంతో పూజారుల కొరత. అందుకే చాలాచోట్ల బ్రాహ్మణుల కోసం గణపతి వేడుకల నిర్వాహకులు ఎదురుచూడాల్సి వచ్చింది. కొందరు నిర్వాహకులు తమ వద్దకే ముందు వస్తే చెల్లించే ఫీజు రెట్టింపు ఇస్తామని ఆఫర్ చేసిన వారు లేకపోలేదు. చివరకు ఎన్ని సమస్యలు ఎదురైనా విఘ్నాధిపతి తొలిపూజ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఘనంగా జరిగాయి.

వినాయక చవితి పండుగను ప్రకృతి పూజగా ఎందుకు జరుపుకుంటామో తెలుసా?

Devotees Abduct Priest for Ganesh Puja : వినాయక చవితి అనగానే మనకు గుర్తుకు వచ్చేది ముందుగా గణపతి ప్రతిమ. ఆ తర్వాత మండపం, ఆలంకరణ, నియమం ప్రకారం సామాగ్రి, పూజలు చేయడానికి బ్రాహ్మణుడు కావాలి. ఇవి ఉంటే చాలు గణపతి నవరాత్రులు అన్ని రోజులు స్వామివారి పూజకు ఎలాంటి ఆటంకం అనేది ఉండదు. బుధవారం నవరాత్రుల్లో మొదటిరోజు కావడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పార్వతీపుత్రుడు విరివిగా పూజలు అందుకున్నాడు. ఉదయం మొదలుపెడితే రాత్రి వరకు పూజలు అవుతూనే ఉన్నాయి. దీని అంతటికీ కారణం బ్రాహ్మణుల కొరత అనే చెప్పాలి.

ఎందుకంటే మొదటిరోజు విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించిన అందరూ పూజారుల చేతులు మీదగా పూజలు చేయాలని భావిస్తారు. అయినా ఈ తొమ్మిది రోజులు పూజారులకు ఉన్న డిమాండ్​ వేరు. డిమాండ్ పెరిగే సరికి మా గణపతికే ముందు పూజ చేయాలని బ్రాహ్మణుల కోసం మాటల యుద్ధాలే జరుగుతాయి. కానీ ఇక్కడ మాత్రం విచిత్రంగా బ్రాహ్మణుడి కోసం వచ్చి ద్విచక్ర వాహనంపై ఎక్కించుకొని వెళ్లిపోయారు. అదేంటి వాళ్లు ఏమైనా అపహరించారా అంటే కాదనే చెప్పాలి. వారి వినాయకుడి మండపం వద్ద పూజలకు ఆలస్యం అవుతోందని అలా చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది.

Video Viral : గణపతి పూజ కోసం పూజారిని ఎత్తుకెళ్లిన భక్తులు - వీడియో వైరల్​ (ETV)

పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే, గణపతి పూజ చేసే ప్రయత్నంలో సిద్దిపేట జిల్లా కోహెడ మండల కేంద్రంలో బుధవారం రాత్రి విచిత్ర సంఘటన జరిగింది. గణపతి నవరాత్రి ఉత్సవాలకు మొదటి రోజు కావడంతో వాడవాడలా వినాయకులను ప్రతిష్ఠించిన చోట పూజలు చేయాల్సి ఉంటుంది. అందులో భాగంగా ఓ పూజారిని కొంతమంది ఇలా తమ గణపతికి పూజ చేయాలని, లేదు తమకే చేయాలని గుంపులుగా ఎగబడ్డారు. ఈ సందట్లోనే ద్విచక్ర వాహనం మీద గణపతి మండపానికి తీసుకెళ్లారు. ఆ పూజారి కోహెడకు చెందిన కనకయ్య కాగా, ఈ వీడియో కాస్తా సోషల్​ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది.

రోజంతా వర్షాలు, పూజలు ఆలస్యం : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వినాయకచవితి వేడుకలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. నవరాత్రుల్లో భాగంగా మొదటి రోజున ఊరూవాడ నియమ నిష్టలతో గణనాథునికి పూజలు చేశారు. ఇళ్లలో సైతం విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించి ఆరాధించారు. వివిధ రకాల ఆకృతుల్లో గణపయ్యలను తీసుకొచ్చి ఊరూవాడ సందడి నెలకొంది. అయితే ఉదయం నుంచి ఎడతెరపిలేని వర్షంతో చాలాచోట్ల పూజ ఆలస్యమైంది. రాష్ట్రంలో చాలాచోట్ల భారీవర్షాల వల్ల లంబోదరుడిని తీసుకురావడం ఆలస్యమైంది. ట్రాలీ వాహనాలు దొరకకపోవడం, ట్రాఫిక్ సమస్యలు, వర్షంతో గణపతి మండపాలకు చేరుకునే సరికే మధ్యాహ్నం దాటింది. ఇక విఘ్నాధిపతి పూజకు కావల్సిన పూలు, పండ్లు, పత్రి, ఇతర సామాగ్రి సమకూర్చుకోవడం కూడా ఆలస్యమైంది.

దీనికి తోడు తొలిరోజు కావడంతో పూజారుల కొరత. అందుకే చాలాచోట్ల బ్రాహ్మణుల కోసం గణపతి వేడుకల నిర్వాహకులు ఎదురుచూడాల్సి వచ్చింది. కొందరు నిర్వాహకులు తమ వద్దకే ముందు వస్తే చెల్లించే ఫీజు రెట్టింపు ఇస్తామని ఆఫర్ చేసిన వారు లేకపోలేదు. చివరకు ఎన్ని సమస్యలు ఎదురైనా విఘ్నాధిపతి తొలిపూజ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఘనంగా జరిగాయి.

వినాయక చవితి పండుగను ప్రకృతి పూజగా ఎందుకు జరుపుకుంటామో తెలుసా?

For All Latest Updates

TAGGED:

DEVOTEES ABDUCT PRIESTGANESH DEVOTEES ABDUCT PRIESTGANESHA PUJA IN SIDDIPETపూజారి అపహరణ వీడియో వైరల్DEVOTEES ABDUCT PRIEST VIDEO VIRAL

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

"పొంగల్ నూడిల్స్" ఎప్పుడైనా తిన్నారా? - సరికొత్త ఫ్లేవర్​తో చాలా రుచికరంగా!

ఖైరతాబాద్ వినాయకుడి చరిత్ర తెలుసా? 1954లో ఒక్క అడుగుతో మొదలై!

'భారత్‌పై ట్రంప్ సుంకాల ప్రభావం స్వల్పమే- కానీ తర్వాత మాత్రం పెను సవాల్'

'కిడ్నీలకు' ముప్పు తెచ్చే అలవాట్లు ఇవే! - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.