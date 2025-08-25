ETV Bharat / state

మల్లవల్లిలో కొత్త వెలుగులు - మహిళలు, యువతకు ఉపాధి - MALLAVALLI INDUSTRIAL AREA

427 మంది పారిశ్రామికవేత్తలకు లాటరీ ద్వారా ప్లాట్ల కేటాయింపు - స్థానికులకు పెద్దఎత్తున ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు

development-of-mallavalli-industrial-area (ETV)
Development of mallavalli Industrial Area : వైఎస్సార్సీపీ సర్కార్ నిర్వాకంతో అంధకారంలో మగ్గిన మల్లవల్లి పారిశ్రామికవాడలో కూటమి ప్రభుత్వం కొత్త వెలుగులు నింపింది. పరిశ్రమల ఊసే లేక పూర్తిగా నిర్వీర్యమైన కారిడార్‌ను గాడిన పెట్టింది. పారిపోయిన పారిశ్రామికవేత్తలు తిరిగి వచ్చి ఇండస్ట్రీస్ పెట్టడంతో ప్రాంతమంతా సందడి వాతావరణం నెలకొంది. ఉద్యోగాల కోసం వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా ఉన్నచోటే ఉపాధి పొందుతున్నామంటూ స్థానికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కృష్ణా జిల్లాలోని మల్లవల్లి పారిశ్రామికవాడ అభివృద్ధిపై దృష్టి పెట్టింది. గత ప్రభుత్వంలో మల్లవల్లి నుంచి తరలి వెళ్లిపోయిన పారిశ్రామికవేత్తలతో అధికారులు అనేకసార్లు సమావేశాలు నిర్వహించి వారిని రప్పిస్తున్నారు. నిర్మాణాలు పూర్తయిన వాటిలో ఉత్పత్తి ప్రారంభించేలా గన్నవరం ఎమ్మెల్యే యార్లగడ్డ వెంకట్రావు ప్రత్యేక చొరవ చూపారు.

మల్లవల్లిలో కొత్త వెలుగులు - ఊపందుకుంటున్న పరిశ్రమల నిర్మాణం (ETV)

పరిశ్రమల స్థాపన కోసం 2018లో APIIC (Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation Ltdకి దరఖాస్తు చేసుకున్న వారిలో ఇప్పటికే 427 మంది పారిశ్రామికవేత్తలకు మల్లవల్లిలో లాటరీ ద్వారా ప్లాట్లు కేటాయించారు. ఇప్పటికే అశోక్ లేలాండ్ యూనిట్ ప్రారంభంకాగా మరికొన్ని పరిశ్రమలు, ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లలోనూ పని జరుగుతోంది. పాత ధరకే ప్లాట్లు కేటాయించడంతో భారం తగ్గిందని పారిశ్రామికవేత్తలు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

జగన్ హయాంలో పారిశ్రామికవాడను గాలికొదిలేయడంతో స్థానికులకు ఉపాధి గగనంగా మారింది. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితులు మెరుగుపడ్డాయి. పరిశ్రమల నిర్మాణాలు ఊపందుకోవడం ఉత్పత్తి యూనిట్ల ప్రారంభంతో స్థానికులకు చేతినిండా పని దొరుకుతోంది. మల్లవల్లితో పాటు చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లోని మహిళలు, యువతకు ఇక్కడ ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తున్నాయి.

'ఇంతకుముందు నేను పొలం పనికి వెళ్లేదాన్ని. కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక పరిశ్రమలో పని చేస్తున్నాను. నెలకు రూ.10 వేలు ఇస్తున్నారు. ఇక్కడున్న పలు పరిశ్రమలలో మా ఊరి మహిళలు చాలా మంది ఉపాధి పొందుతున్నారు. ఉపాధి పొందున్న వాళ్లలో చదువుకోని వాళ్లు, ఆర్థిక స్థోమత లేక మధ్యలో ఆపేసిన వాళ్లూ ఉన్నాం. మల్లవల్లి పారిశ్రామిక వాడలో అన్ని సౌకర్యాలూ బాగున్నాయి. మరిన్ని కంపెనీలు వస్తే ఇంకా వేలాది మందికి ఉపాధి అవకాశాలు ఉంటాయి.' - ఉపాధి పొందిన మహిళలు

ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ మేరకు మల్లవల్లిని ప్రగతి పథంలో నడిపిస్తున్నామని గన్నవరం ఎమ్మెల్యే యార్లగడ్డ వెంకట్రావు తెలిపారు. రోడ్లు, డ్రైయిన్, విద్యుత్, నీరు వంటి వసతులు కల్పిస్తున్నామన్నారు. మిగతా పరిశ్రమలు కూడా వస్తే మల్లవల్లి దశ మారుతుందని ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

