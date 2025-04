ETV Bharat / state

Development Works Now Speeds up in Machilipatnam : అది వందేళ్ల క్రితమే ఓ వెలుగు వెలిగిన పట్టణం. ఈస్టిండియా వాణిజ్య కార్యకలాపాల కేంద్రం. బ్రిటిష్‌ పాలనలో పేరు గడించిన మచిలీపట్నం. కాలక్రమంలో పేరుగొప్ప ఊరు దిబ్బలా మిగిలిపోయింది. బందరుకు పూర్వవైభవం తేవాలనే సంకల్పంతో కూటమి ప్రభుత్వం సమగ్ర అభివృద్ధి ప్రణాళికలు అమలు చేస్తోంది.

దేశంలోనే రెండో మున్సిపాలిటీగా పేరుగడించిన మచిలీపట్నం నేడు నగర పంచాయితీలతోనూ పోటీ పడలేని స్థితికి దిగజారింది. బ్రిటీషర్ల హయాంలో రోల్డ్ గోల్డ్ పరిశ్రమ, చేనేత, కలంకారీ, మత్స్య సంపద మీద ఆధారపడి ఇక్కడి ప్రజలు జీవించేవారు. బందరు పోర్టు కార్యకలాపాలు నిలిచిపోవడం, ఉపాధి అవకాశాలు సన్నగిల్లడంతో మచిలీపట్నం నుంచి వలసలు అనివార్యం అయ్యాయి. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక మచిలీపట్నానికి పూర్వవైభవం తేచ్చాలా చర్యలు చేపట్టింది.