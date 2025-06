ETV Bharat / state

ఆదాయం పెంచుకునే అవకాశాలు పుష్కలం​ - పట్టించుకోని అధికారులు - APTDC ON SAMUDRA JAL VIHAR

Published : June 24, 2025 at 7:43 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Developing New Boats in Samudra Jal Vihar Will Increase APTDC Revenue: ఏపీ పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ (ఏపీటీడీసీ)కి విశాఖలో ‘సముద్ర జల విహారం’ కేంద్రం నుంచి మంచి ఆదాయం వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాకినాడ, మచిలీపట్నంలలో తీరాలున్నా విశాఖే పర్యాటకులకు ఎక్కువ అనుకూలంగా ఉంటుంది. కొత్త బోట్లు తీసుకొచ్చి అభివృద్ధి చేస్తే ఆదాయం పెంచుకోవచ్చు. ఆ దిశగా అధికారుల ప్రణాళిక లేకపోవడంపై పలు అనుమానాలు కలుగుతున్నాయి. ఇటీవల పిలిచిన టెండర్ల తీరూ అలాగే ఉంది. సంస్థ ఆదాయానికి నష్టం కలిగించే పరిస్థితి ఉన్నా ఉన్నతాధికారులు ముందుకువెళ్లడంపై తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి.

అసలు కథ నడిచింది ఇక్కడే : ఏపీటీడీసీ గత నెలలో జల విహార ప్రాజెక్టులకు టెండర్లు పిలిచింది. భీమిలి, రుషికొండ, తెన్నేటిపార్క్, మంగమారిపేట, ఫిషింగ్‌హార్బర్, బర్లపేట ప్రాంతాల్లో బోట్లు తిప్పేందుకు సంస్థల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానించారు. ఇక్కడే అసలు కథ నడిచింది. వీటిల్లో డిమాండున్న ప్రాంతాలకు, కొత్తగా నిర్వహించే ప్రదేశాలకు దాదాపు ఒకే రకమైన ప్రాథమిక ధర నిర్ణయించడంపై విమర్శలు వచ్చాయి. ఏటా ఏపీటీడీసీకి రూ.20 లక్షలకుపైన ఆదాయం వచ్చే చోట ప్రాథమిక ధర రూ.3 లక్షలుగా నిర్ణయించడం గమనార్హం. త్వరలోనే గుత్తేదారులకు ఒప్పంద పత్రాలు అందజేయనున్నారు.